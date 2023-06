L'oroscopo del fine settimana 10 e 11 giugno suggerisce ai Pesci di fare una pausa di riflessione, per prendere una decisione importante senza fretta. Per i lavoratori nati sotto il segno del Toro è giunto il momento di dare vita a nuovi progetti lavorativi. I Cancro, invece, devono tenere sotto controllo il peso corporeo onde evitare problemi fisici e mentali. A seguire l’astrologia dedicata al secondo weekend di giugno e le previsioni con le pagelle per ogni segno dello zodiaco.

Lavoro e salute secondo l'oroscopo del weekend 10-11 giugno: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Qualcuno potrebbe mettere il suo zampino in un contratto di lavoro. Cercate di essere cauti, nonostante le garanzie che vi danno. Gli affari andranno a gonfie vele. Se il bilancio si chiude in maniera soddisfacente, è già un ottimo risultato. Possibili cambiamenti per chi conduce un’attività a conduzione familiare. In salute, se la fonte del vostro stress è la famiglia, potrebbe venirvi in mente di fare una piccola gita fuori porta separati. Voto: 7

Toro – È giunto il momento di stabilire un piano lavorativo per il futuro. Il vostro tempo è prezioso e dovete dosarlo bene, non dimenticate che a casa avete una famiglia.

Tutto si concentrerà in questa parte del mese di giugno. Passato il periodo caotico e critico, potete anche rilassarvi un po’. Ottimo periodo per la salute, finalmente smetterete di lamentarvi per ogni acciacco. Voto: 7,5

Gemelli – Se avete lavorato molto negli ultimi mesi, sfruttate questo weekend per riposarvi e staccare la spina.

Approfittatene per resettare il cervello ed elaborare nuovi progetti. Prima di prendervi il meritato riposo avete delle questioni da risolvere. Una persona potrebbe chiedervi un prestito, spetta a voi decidere quanto essere generosi. L'Oroscopo della salute raccomanda di non fare sforzi inutili e di fare lunghe passeggiate in mezzo alla natura o sulle spiagge.

Voto: 7,5

Cancro – L'oroscopo del lavoro vi sprona ad accettare una buona proposta lavorativa. Avete molte abilità e tante occasioni per dimostrare al mondo il vostro talento, il vostro valore. Un familiare potrebbe non essere d’accordo con le vostre scelte, ma non fatevi troppi scrupoli e andate avanti per la vostra strada. Ignorate colleghi e soci che non vi rispettano abbastanza. Sul fronte della salute, è molto importante tenere sotto controllo il peso corporeo, meglio evitare cibi dannosi per il fisico e la mente. Voto: 7

Previsioni astrologiche per il fine settimana 10-11 giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se avete la possibilità di essere assunti altrove, non fatevi troppi problemi ad abbandonare il vostro ambiente lavorativo troppo opprimente.

Vale tentare, solo in pochi casi si va di male in peggio. Chi ha un’attività stagionale presto otterrà risultati soddisfacenti anche a livello economico. In salute, era da un bel po’ di tempo che non vi sentivate così bene, sia fisicamente che mentalmente. Questa sensazione migliorerà il vostro umore e i rapporti d’amore, d’amicizia e di famiglia. Voto: 7,5

Vergine – L'oroscopo del lavoro vi chiede di avere molta pazienza. Tutto potrebbe andare per le lunghe, i vostri contatti potrebbero non essere rinnovati tempestivamente o le vostre forniture potrebbero ritardare. Mantenete alto il vostro umore, c’è bisogno della vostra grinta per affrontare i prossimi mesi. Chi sta cercando un impiego ben retribuito non deve perdere le speranze proprio adesso che qualcosa si muove.

Nell’ambito della salute, le stelle vi chiedono di fare attenzione alle allergie. Lasciate da parte le vostre ansie e le vostre preoccupazioni, sfruttate questo fine settimana per riposarvi. Voto: 6

Bilancia – Sul fronte del lavoro, si avvicina un periodo positivo per chi ancora non ha una posizione lavorativa solida e compatta. Continuate a mandare curriculum a destra e a manca. Anche se a volte vi assale lo sconforto, sapete sempre come rialzarvi e spronarvi da soli, senza l’aiuto di nessuno. Vi basta poco per tornare in carreggiata. A salute va bene, attenzione solo a non abbuffarvi e alle bevande alcoliche e zuccherate, che potrebbero provocare qualche reazione fastidiosa. Voto: 7

Scorpione – In campo professionale, molti di voi giungeranno presto alla meta che si sono prefissi.

Il lato economico finalmente si risolleva. Con i colleghi di lavoro non c’è bisogno di alzare i toni perché vi siete già chiariti. In salute, avete ritrovato il sorriso e questo porterà benefici per il vostro fisico e la vostra mente. Se state facendo delle cure, presto il problema fisico diventerà solo un lontano ricordo. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il fine settimana 10 e 11 giugno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Chi è in cerca di un lavoro presto lo troverà. In questo periodo dovete trovare in tutti i modi di convincere i datori di lavoro ad assumervi. Chi ha un’attività in proprio potrebbe avere qualche difficoltà e calare le proprie entrate. L'oroscopo della salute afferma che la stanchezza vi metterà fuori gioco.

Se siete dotati di una buona furbizia, sapete come combattere lo stress e la stanchezza. Voto: 6

Capricorno – Dovete essere molto cauti anche nei rapporti di lavoro. Preferite raccogliere informazioni e mettere alla prova i colleghi e i collaboratori. Questo non sempre viene preso con sportività e neanche voi accettereste un trattamento simile. Portate avanti il progetto a cui state lavorando da tempo, presto vi darà buoni frutti. In salute, prendetevi del tempo, vi farà bene allontanarvi per un po’ da ciò che vi crea stress. Voto: 6

Acquario – L'oroscopo del lavoro conferma che va tutto bene nel vostro ambiente lavorativo. Avete già ottenuto buoni risultati e questo tranquillizza il vostro animo.

Questo fine settimana porta piacevoli notizie, sorridete di più, così instaurerete buoni rapporti di lavoro. Sul fronte della salute, dovete fare in modo che tutte le cose negative spariscano dalla vostra vita, se volete eliminare stress e tornare in forma per l’estate. Voto: 7

Pesci – Nell’ambito lavorativo, se qualcuno continua a ostacolarvi, dovete affrontarlo faccia a faccia e mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Avete la capacità per fronteggiare i vostri avversari. Una pausa di riflessione è una buona idea, soprattutto se avete fatto degli investimenti un po’ complicati. Prendete la decisione giusta. Nell’ambito della salute, prendetevi cura del vostro aspetto fisico, concentrandovi maggiormente sul viso. Alcuni trattamenti vi farebbero bene. Voto: 6,5