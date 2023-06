Secondo l'oroscopo del weekend del 10 e dell'11 giugno 2023 si assisterà al ritorno in vetta alla classifica dei nati sotto il segno della Bilancia e anche il Pesci risalirà di qualche posizione. Il Capricorno sarà sempre più responsabile in amore, mentre il Toro più taciturno.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo del weekend per l'amore: Leone passionale

1° Bilancia: ritrovare una vostra dimensione di dialogo con la persona amata vi aiuterà a comprendere meglio i suoi sentimenti e le sue aspirazioni, così da andargli incontro.

Sarete anche molto compresi dalle persone che vi circondano, conferendovi anche molta autostima. Avrete un weekend decisamente romantico, quasi in simbiosi con il partner.

2° Leone: l'ambito familiare e amoroso saranno quelli che più di ogni altro vi conferiranno un senso di tenerezza e protezione, arrivando anche a rendere possibile anche una avventura a cui non si potrebbe dire di no. Finalmente potrete anche fare qualche sorpresa alla persona amata che sarà ampiamente gradita. Nuove amicizie in arrivo.

3° Pesci: ci saranno molte persone che finalmente vi comprenderanno, sia che si tratti di argomenti difficili o sensibili oppure riguardo alla vostra personalità. Secondo l'oroscopo le due serate del fine settimana saranno le più dolci dell'intero mese, per cui lasciarvi andare sarà altrettanto facile.

4° Gemelli: ora comunicare potrebbe essere decisamente più semplice e l'interazione in famiglia potrebbe essere quella che ne gioverebbe di più. Secondo l'oroscopo fare delle amicizie che possano regalarvi emozioni uniche vi darà una nuova energia e un buonumore diverso da tutti gli altri sperimentati nelle ultime settimane.

Riunioni per Acquario

5° Capricorno: avrete intenzione di prendervi delle nuove responsabilità in amore, e con questi buoni sentimenti ci saranno anche delle situazioni positive in ambito familiare. Secondo l'oroscopo avrete anche qualche chance in più che vi permetterà di trovare lavoro.

6° Acquario: ritroverete una amicizia del passato, su cui però sarete molto incerti sul da farsi.

Secondo l'oroscopo invece in amore si creerà un clima di cooperazione molto solido, anche se di romanticismo non se ne vedrà nemmeno l'ombra. La famiglia sarà al centro dell'attenzione.

7° Vergine: potreste avere delle piccole esperienze negative che però potrebbero aiutarvi a essere selettivi con le amicizie, e questo potrebbe avere una accezione positiva. Con il partner ci sarà una stabilità molto forte, ma la passionalità in questo weekend purtroppo non sarà presente.

8° Ariete: avrete bisogno di tranquillità e il partner sicuramente potrebbe darvela. Avrete bisogno anche di avviare dei chiarimenti con la famiglia per evitare che le tensioni si portino avanti ancora per molto tempo. Se siete single in questo momento le nuove conoscenze saranno relegate alla sfera amicale, evitando accuratamente di intavolare relazioni amorose.

Cancro teso

9° Scorpione: dovrete rivedere qualche rapporto familiare che al momento non sta andando molto bene, per cui cercare di fare qualcosa che possa in qualche modo ristabilire una situazione più serena sarà uno degli obiettivi di stampo emozionale di questo weekend. Ma raggiungerlo non sarà affatto facile.

10° Toro: essere un po' taciturni ovviamente non aiuterà nei rapporti interpersonali, ma al tempo stesso avrete bisogno di considerazioni che potranno venire solamente da qualcuno che vi conosce bene. Secondo l'oroscopo con il partner potreste avere un atteggiamento piuttosto assente.

11° Cancro: avrete un po' di tensione e nervosismo nel corso di questo fine settimana, per cui dovrete cercare di essere tranquilli soprattutto se la situazione lo richiede.

Purtroppo tenderete a isolarvi, ma avrete anche molto tempo per dedicare alla cura del vostro corpo e della vostra mente.

12° Sagittario: probabilmente questo weekend fareste meglio a trascorrerlo in solitaria, con un film o una serie, anche con la famiglia, ma senza lasciarsi andare a tenerezze di alcuni genere. Potreste anche apparire piuttosto freddi e senza molta voglia di conversare, nemmeno con la persona amata.