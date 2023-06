Le previsioni astrali del segno della Bilancia, relativamente alla settimana che va dal 26 giugno al 2 luglio, ci informano sull'amore, sul lavoro e sulla fortuna.

Coloro che sono in coppia potrebbero andare incontro ad alcune discussioni che potrebbero portare ad allontanamenti definitivi ma anche a consolidare i rapporti. I single potranno sfruttare invece il periodo per ottenere qualcosa di stimolante. Per quel che concerne l'aspetto lavorativo potrebbe essere richiesto parecchio sacrificio che provocherà un po' di stanchezza.

Bilancia: l'amore per coppie e single

Per quel che riguarda l'amore di coppia la settimana potrebbe rivelarsi un po' caotica e impegnativa. La relazione potrebbe non vivere uno dei periodi più felici ma in alcuni casi avrà la possibilità di rafforzarsi e arrivare ad una svolta. Bisognerà stare particolarmente attenti alla voglia di nuove avventure sentimentali e alla mancanza di stimoli.

I single avranno delle buone possibilità di cambiare il loro status e vivere una settimana particolarmente interessante. In alcuni casi le conoscenze potrebbero portare all'inizio di una nuova e stimolante frequentazione. L'unica regola alla quale dovranno sottostare sarà quella di fare tutto con estrema tranquillità e di non farsi prendere dalla frenesia di diventare una coppia.

Il lavoro per il segno della Bilancia

Per quel che concerne il lavoro questa settimana potrebbe essere particolarmente stressante e stancante. Potrebbe esserci un incremento importante dell'attività professionale che soprattutto, visto il periodo estivo, sarà difficile da contenere. Coloro che lavorano in maniera autonoma accuseranno maggiormente la cosa e faticheranno a porvi rimedio.

Coloro che sono ancora alla ricerca di una occupazione faranno bene ad attendere tempi migliori, perché nella maggior parte dei casi potrebbero non raggiungere il loro obiettivo.

La fortuna per coloro che appartengono al segno della Bilancia

La settimana in questione non dovrebbe essere particolarmente proficua per quel che riguarda la fortuna.

Il futuro potrebbe essere maggiormente roseo ma la stessa cosa non si può dire del presente. Qualche piccolo barlume di speranza potrebbe arrivare nel fine settimana, ma converrà non farci troppo affidamento, potrebbe essere il classico fuoco di paglia.

Le caratteristiche della Bilancia

I nati sotto al segno della Bilancia hanno delle caratteristiche ben precise e facilmente riconoscibili. Detestano il disordine e amano avere tutto sotto la propria organizzazione. Sono persone di cuore e aiutano gli altri senza voler ricevere nulla in cambio. Odiano la volgarità e tutte le sue declinazioni, oltre a non andare affatto d'accordo con coloro che badano più all'apparenza che alla sostanza. Difficilmente si inquietano ma se toccati nel punto sbagliato tirano fuori gli artigli e si difendono a dovere.