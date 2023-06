L'oroscopo settimanale dal 26 giugno al 2 luglio è pronto a valutare la settimana a cavallo della fine di questo mese e l'inizio del nuovo mese di luglio. A seguire, un'analisi dettagliata sui giorni fortunati e quelli meno favorevoli per i segni della Bilancia, dello Scorpione, del Sagittario, del Capricorno, dell'Acquario e dei Pesci. Preparatevi, dunque, a scoprire insieme a noi quali segni saranno "baciati dalla fortuna" e i giorni migliori del periodo. L'Oroscopo settimanale è predisposto per condividere tante informazioni, in modo da aiutarvi a pianificare al meglio la settimana e cogliere le opportunità che si presenteranno.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 10. Le prossime giornate vi vedranno in prima posizione nella classifica settimanale, pertanto saranno assolutamente da sfruttare al massimo. Le Stelle saranno particolarmente favorevoli nei vostri confronti, e ciò porterà un'energia positiva nella vostra vita. Molte situazioni si risolveranno in modo positivo, e coloro che devono concludere accordi o patteggiamenti avranno maggiori opportunità di successo. Sarà un periodo propizio per fare progressi significativi e ottenere risultati soddisfacenti.

Gestite al meglio queste circostanze straordinarie approfittando delle ottime opportunità che certamente si presenteranno.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno lunedì 26 giugno (Luna in Bilancia);

lunedì 26 giugno (Luna in Bilancia); ★★★★★ martedì 27, mercoledì 28 e venerdì 30;

★★★★ giovedì 29, sabato 1 e domenica 2.

♏ Scorpione: voto 9.

Durante i prossimi sette giorni, avrete a disposizione numerose opportunità da sfruttare. Se doveste concludere un accordo di lavoro o prendere decisioni importanti per la vostra famiglia, sarebbe consigliabile farlo verso metà o fine settimana. La situazione si sta sviluppando positivamente e potrete godere di una crescita favorevole.

Guardando avanti, possiamo prevedere che questa giornata sarà portatrice di fortuna. Le scelte che farete, sia in ambito professionale che amoroso, saranno supportate dalle eccezionali influenze astrali di luglio. Non mancherà certamente la forza e l'energia per affrontare le sfide che si presenteranno.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno mercoledì 28 giugno (Luna in Scorpione);

mercoledì 28 giugno (Luna in Scorpione); ★★★★★ giovedì 29 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio;

★★★★ martedì 27 e venerdì 30;

★★★ lunedì 26 giugno 2023.

♐ Sagittario: voto 7. La settimana si prospetta abbastanza fluida, con opportunità che potrebbero presentarsi lungo il cammino. Alta probabilità di incontrare qualcuno che sarà utile nel vostro lavoro o che potrà offrire stabilità nell'ambito amoroso.

È un periodo in cui si devono fare scelte importanti, ma potete affrontarle con fiducia. Coloro che hanno deciso di risolvere problemi o che sono in attesa dell'esito di una trattativa, di nomine, chiamate o di accordi, potranno trarre beneficio da questa situazione. Le possibilità di raggiungere contratti o compromessi sono elevate: potreste ottenere risultati positivi. Anche l'amore è in fase di recupero. Se ci sono stati contrasti o difficoltà nelle relazioni, questo periodo offrirà l'opportunità di ristabilire l'equilibrio e rafforzare i legami affettivi.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno venerdì 30 giugno (Luna in Sagittario);

venerdì 30 giugno (Luna in Sagittario); ★★★★★ giovedì 29 giugno e sabato 1° luglio;

★★★★ lunedì 26 e domenica 2;

★★★ mercoledì 28 giugno;

★★ martedì 27 giugno 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

La settimana in analisi si presenterà a tratti contrastata, ma allo stesso tempo estremamente stimolante. Ritornerà il gusto per l'avventura e avrete l'opportunità di mettervi in gioco, soprattutto se state cercando l'amore. Sarà un periodo favorevole per esplorare nuove relazioni o lasciarsi coinvolgere dalle emozioni. In particolare, la giornata di domenica si preannuncia intensa, con una passione che raddoppierà e farà da ponte per una settimana successiva ancora più gratificante. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle questioni economiche. È importante gestire con cura le finanze e prendere decisioni ponderate. Entro due mesi, si presenterà una scelta importante che potrebbe influenzare il vostro stile di vita.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno domenica 2 luglio (Luna in Capricorno);

domenica 2 luglio (Luna in Capricorno); ★★★★★ lunedì 26 e martedì 27;

★★★★ mercoledì 28 e sabato 1° luglio;

★★★ venerdì 30 giugno;

★★ giovedì 29 giugno.

♒ Acquario: voto 6. Ogni tanto sentite la necessità di cambiare radicalmente la vostra vita, di rinnovarvi completamente. All'inizio del mese di luglio, vi troverete di fronte a situazioni delicate che richiederanno massima attenzione. Potrebbero emergere questioni legali, eredità, spese condivise o altri tipi di complicazioni. L'invito è di prestare attenzione ai dettagli, gestendo con cura le questioni burocratiche. Tuttavia, in questi giorni cercate di dare priorità all'amore.

Se da tempo il vostro cuore è solitario, è arrivato il momento di cercare nuove possibilità. Programmate viaggi e cercate di ampliare i vostri contatti. Il mese di luglio si prospetta speciale per molti di voi, ricco di emozioni e nuove opportunità. Non abbiate paura di uscire dal guscio!

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 26 e mercoledì 28;

★★★★ martedì 27, giovedì 29 e venerdì 30;

★★★ sabato 1° luglio;

★★ domenica 2 luglio 2023.

♓ Pesci: voto 6. Dopo diversi giorni abbastanza pesanti e nervosi, finalmente potrete godere di un po' di serenità. È stato difficile mantenere il controllo, ma ora le cose inizieranno a migliorare. Tuttavia, il consiglio è di non anticipare troppo i tempi ma di aspettarsi risposte solo verso fine giugno/inizio luglio.

Mantenete la calma e la tranquillità. In generale, questa settimana potreste sentire un po' di fatica fisica. Se avete questioni importanti da discutere, sarebbe opportuno rimandare tutto alla settimana successiva, quando sarete più preparati e lucidi. Le coppie forti potrebbero prendere decisioni importanti come il matrimonio o l'arrivo di un figlio. Qualche compromesso sarebbe auspicabile, a patto di non pretendere l'impossibile.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: