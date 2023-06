L'oroscopo della giornata di domenica 18 giugno prevede che una Luna nuova si poserà nel segno del Cancro, il quale potrà cominciare un nuovo capitolo della propria vita romantica, mentre il Capricorno sentirà il bisogno di chiarire alcune questioni d'amore. Il Leone godrà di un rapporto piacevole e affiatato, mentre la Bilancia potrebbe non essere così socievole.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 18 giugno.

Previsioni oroscopo domenica 18 giugno 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che potrebbe rivelarsi più complicata del previsto per voi nativi del segno.

Tra voi e il partner potrebbe esserci qualche dissapore a causa della Luna in quadratura, che potrete risolvere velocemente se solo sapete come vivere al meglio il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro le idee non mancheranno, così come le energie grazie a stelle come Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna nuova potrebbe aiutare a rinnovare il vostro rapporto con il partner. Single oppure no, vi farete amare dalla vostra fiamma, e rendere più interessante il rapporto che vi lega. In ambito lavorativo, quando le energie mancano, la vostra produttività potrebbe essere compromessa. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo abbastanza roseo per voi sul fronte sentimentale. Troverete sempre un buon motivo per condividere pensieri ed emozioni con la vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella prima decade.

In ambito lavorativo i vostri progetti stanno iniziando a prendere forma, raccogliendo i primi ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale migliore in quest'ultima giornata della settimana. Secondo l'oroscopo, la Luna vi aiuterà a rendere più interessante il vostro rapporto con il partner. Sul fronte professionale i vostri progetti prenderanno la giusta piega, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare.

Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale positiva in questa giornata di domenica grazie a Venere in congiunzione. Avrete tutto il tempo necessario per provare a costruire un rapporto forte e stabile con la vostra anima gemella, anche voi cuori solitari. Sul fronte professionale il vostro modo di fare potrebbe rivelarsi efficace per mettere insieme progetti ben fatti.

Voto - 8️⃣

Vergine: è un periodo migliore sul fronte sentimentale. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, e vi aiuterà a recuperare terreno all'interno della vostra relazione di coppia, soprattutto se nell'ultimo periodo siete stati causa di qualche dissapore. In ambito lavorativo Mercurio vi darà qualche problema, ma ricordatevi che avete stelle come Giove dalla vostra parte per fare bene i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: potreste non essere così socievoli in questa giornata di domenica, colpa della Luna che si troverà in quadratura dal segno della Vergine. Single oppure no, se c'è qualcosa che non va in voi, non dovrete scagliarvi contro le persone che amate, ma cercare un eventuale aiuto per risolvere ogni cosa.

In ambito lavorativo sarete abbastanza produttivi grazie a Marte e Mercurio, con risultati incoraggianti. Voto - 6️⃣

Scorpione: l'ultima giornata della settimana vedrà piccole speranze accendersi per il vostro rapporto. La Luna nuova sarà in trigono dal segno del Cancro, e vi aiuterà a recuperare terreno all'interno della vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro sarà importante trovare qualche progetto importante su cui investire per riuscire a distinguervi. Voto - 6️⃣

Sagittario: la sfera sentimentale è in miglioramento in giornata di domenica. La Luna non vi darà più noie e con Venere in trigono non vi farete scrupoli per vivere un rapporto affiatato. In ambito lavorativo per essere produttivi dovrete riuscire a mettere insieme le idee giuste.

Non basterà avere Marte a favore per svolgere buoni progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sentirete il bisogno di chiarire alcune questioni d'amore. La Luna sarà in opposizione, ciò nonostante cercherete di mantenere una buona stabilità tra voi e la vostra anima gemella. In ambito lavorativo evitate di prendere delle scorciatoie, abbiate serietà in quel che fate e con il giusto impegno metterete insieme buoni progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: avere fretta di sistemare la vostra relazione potrebbe soltanto portare ulteriori difficoltà all'interno della vostra relazione di coppia. Dovrete individuare quali sono i vostri attuali problemi con il partner, e prendervi tutto il tempo che vi serve per cercare di risolvere ogni problema.

In ambito lavorativo Mercurio in trigono porterà buone idee, ma con Marte opposto, non dovrete fare il passo più lungo della gamba. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno del Cancro porterà rinnovamenti in ambito amoroso. Il vostro modo di fare sarà decisamente più convincente, da rendervi più invitanti agli occhi della vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti potrebbero rivelarsi abbastanza soddisfacenti grazie a Giove. Voto - 7️⃣