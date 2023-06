Nella giornata di domenica 18 giugno 2023, l'Oroscopo rivede in testa il segno del Cancro, seguito dal Pesci. Il Toro finalmente rivedrà un po' di romanticismo, mentre il Leone avrà bisogno di stare da solo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di domenica: Cancro in cima alla classifica

1° Cancro: il lavoro andrà a gonfie vele, portandovi non solo quella spensieratezza sul piano economico che in questo momento vi servirà davvero, ma anche la prospettiva di far crescere la vostra carriera. L'amore al momento potrebbe regalarvi una bella ventata di romanticismo.

2° Pesci: ci sarà molto spazio per le nuove amicizie, per qualche storia d'amore che potenzialmente potrebbe cominciare proprio in questo periodo oppure per una riappacificazione definitiva con la vostra famiglia di origine. Secondo l'oroscopo, sarete dotati di una volontà nuova che vi permetterà di fare qualsiasi cosa.

3° Gemelli: questo momento di pausa potrebbe essere sfruttato al massimo per poter risolvere delle problematiche legate all'ambito familiare. Spesso e volentieri avrete a che fare con delle sane chiacchierate all'interno della cerchia amicale, secondo l'oroscopo.

4° Sagittario: vivrete delle esperienze che vi faranno maturare come persone, e con gli affari riuscirete a fare tante cose nell'arco di poco tempo a vostra disposizione.

Secondo l'oroscopo, potreste fare faville con un progetto a cui tenete particolarmente, e per di più senza alcuno sforzo.

Hobby per Toro

5° Toro: non ci sarà mai tempo abbastanza per l'amore, e in questa giornata in particolare potrete dare libero sfogo ai sentimenti che provate per la persona amata senza dover utilizzare filtri di alcun tipo.

Secondo l'oroscopo potrete avere anche più tempo libero per dedicarvi alle vostre passioni.

6° Vergine: rinnovare il vostro look in questo momento potrebbe darvi del buonumore che non sarà da sottovalutare. Potrebbero nascere nuove idee a cui poter attingere per prospettive di lavoro future, come un corso da intraprendere per affinare qualche vostra qualità.

7° Scorpione: avrete voglia di rivedere qualcuno che nel tempo vi è stata sempre accanto, soprattutto nei momenti difficili. Secondo l'oroscopo, i sentimenti in questo momento potrebbero uscire fuori senza che trovino un argine, e sarà una bella esperienza se ciò accade con la persona amata.

8° Capricorno: essere al centro dell'attenzione in questo momento per voi potrebbe risultare alquanto snervante, per cui isolarvi e fare il lavoro per conto proprio potrebbe essere meglio che fare tutto in mezzo alla gente. Le energie potrebbero scarseggiare nel corso della serata.

Acquario in calo

9° Ariete: darvi da fare potrebbe regalarvi qualche risultato nell'immediato, ma in futuro potrebbero esserci molte più prospettive.

L'importante sarà prepararsi il terreno per dei progetti che per il momento sicuramente non potranno trovare la loro piena concretizzazione.

10° Bilancia: l'amore potrebbe essere davvero in calo e ci saranno poche opportunità che ritorni in testa a breve. Dovrete affrontare qualche senso di nostalgia del passato che prepotentemente potrebbe presentarsi in questa serata in particolare.

11° Acquario: potreste avere un calo della vostra usuale allegria a causa di qualche contrasto all'interno del contesto familiare. Avviare un momento di tranquillità soltanto per voi, magari ascoltando un po' di musica rilassante, potrebbe farvi semplicemente bene all'animo.

12° Leone: dovreste cercare di allentare la tensione che in questo momento sta davvero facendo qualche piccolo danno alla vostra concentrazione. Secondo l'oroscopo, potreste provare a fare qualche strappo alla regola come un viaggio in solitaria.