L'oroscopo della giornata di giovedì 29 giugno prevede un Cancro particolarmente motivato, sia in amore che al lavoro, mentre Giove permetterà ai nativi Capricorno di dimostrare voglia di fare e intraprendenza. Un generoso Marte aiuterà i nativi Leone a gestire la mole di progetti, mentre alcuni imprevisti potrebbero mettere in difficoltà i nativi Bilancia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 29 giugno.

Previsioni oroscopo giovedì 29 giugno 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali in miglioramento per voi nativi del segno.

La Luna smetterà di sfavorirvi, e il vostro rapporto con il partner ne beneficerà positivamente, grazie anche a Venere in trigono. Per quanto riguarda il lavoro sarà necessaria maggior concentrazione in questo periodo per riuscire a centrare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di giovedì poco stimolante dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere entrambi in cattivo aspetto, non sarete sempre del giusto umore per vivere al meglio il vostro rapporto con il partner. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben organnizati grazie a Mercurio, con le idee giuste per mettere insieme buoni risultati. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo soddisfacente sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

Single oppure no, Venere metterà in mostra il lato più romantico di voi, e vi permetterà di costruire un rapporto affiatato. In ambito lavorativo sarete piuttosto impegnati, ma abbastanza stimolati a metterci tutto il vostro impegno in quel che fate. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale incantevole per voi nativi del segno.

Sarete irresistibili agli occhi del partner, e in grado di vivere momenti di piacere insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro alcuni investimenti potrebbero rivelarsi proficui se saprete come gestirli. Voto - 8️⃣

Leone: giornata di giovedì più complicata del previsto per quanto riguarda i sentimenti. L'astro argenteo non sarà dalla vostra parte, e potrebbe mettervi in difficoltà con il partner.

Venere sarà dalla vostra parte, dunque non scoraggiatevi. In ambito lavorativo mostrerete ancora una volta impegno in quel che fate, e non avrete motivo di avere rimpianti. Voto - 7️⃣

Vergine: Mercurio in sestile vi aiuterà a gestire in maniera più efficace le vostre mansioni in questa giornata di giovedì. Anche sul fronte sentimentale ve la caverete meglio grazie a una splendida Luna in sestile dal segno dello Scorpione, che vi metterà voglia di amare il partner in maniera più responsabile e romantica. Voto - 8️⃣

Bilancia: alcuni imprevisti potrebbero mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Affinchè i vostri progetti possano funzionare, dovrete dimostrare di avere le idee chiare su ciò che state andando a fare.

Sul fronte sentimentale potrete contare sulla Luna in buon aspetto per godere di un rapporto appagante. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che vedrà la Luna in buon aspetto in questa giornata. Venere rimane in cattivo aspetto, ciò nonostante avrete modo di trascorrere momenti più tranquilli. In ambito lavorativo la posizione favorevole di Mercurio vi permetterà di gestire in modo più efficace le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di giovedì interessante per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Single oppure no, con Venere in buon aspetto, sarete in grado di costruire un rapporto forte e sincero, soprattutto voi nati nella rpima decade. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a mettervi in gioco, e gestire i vostri progetti con maggior precisione.

Voto - 8️⃣

Capricorno: dimostrete maggiore voglia di fare e intraprendenza grazie a questo cielo più favorevole. Mercurio sarà in opposizione, ciò nonostante troverete le forze per reagire. In amore la Luna in sestile vi darà quella marcia in più di cui avrete bisogno per costruire un rapporto più sincero. Voto - 7️⃣

Acquario: settore professionale che vi vedrà ancora sul pezzo secondo l'oroscopo. Sarete ancora affidabili e professionali a sufficienza, anche se per alcuni progetti potrebbe essere necessario del tempo in più. In amore non sarà la giornata giusta per parlare di emozioni, considerato che la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Pesci: potrete contare sulla Luna in buon aspetto in questa giornata di giovedì, pronta a regalarvi piacevoli emozioni da condividere con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo vi metterà a vostro agio da riuscire a convincere colleghi o superiori a investire sulle vostre idee. Voto - 8️⃣