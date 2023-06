L'Oroscopo di giovedì 29 giugno ci delucida sull'andamento di coloro che stanno cercando l'anima gemella. Il Toro potrebbe essere troppo ossessionato nella ricerca della sua dolce metà, mentre il Capricorno dovrebbe cercare di non isolarsi. Andiamo ora a scoprire le previsioni zodiacali della giornata per relativamente ai dodici segni.

La giornata astrologica del 29 giugno per i primi sei segni

Ariete: un'opportunità vi sta incuriosendo molto, siete tentati di andare fino in fondo, nonostante alcune perplessità. Cercate di capire se ne vale realmente la pena, altrimenti non perdeteci troppo tempo.

Toro: siate sereni e non cercate di bruciare le tappe: a volte le cose meglio riuscite sono quelle che arrivano in maniera del tutto inaspettata. Non siate troppo ossessionati potreste pentirvene.

Gemelli: una cena a cui non volevate nemmeno partecipare, potrebbe essere decisiva. Avrete la possibilità di fare nuove conoscenze, una in particolare vi risulterà particolarmente gradita: se son rose fioriranno.

Cancro: siate decisi e le cose andranno per il verso giusto, essere troppo attendisti in questo caso non sarebbe una buona soluzione. Tirate fuori tutta la vostra determinazione a giocatevela alla grande.

Leone: ragionate attentamente su alcune opportunità che vi stanno capitando, non è tutt'oro quel che luccica.

Sarete molto presi da una persona ma pazientate prima di prendere una decisione definitiva.

Vergine: navigate a vista e non fatevi troppe domande, in questo momento avete bisogno solo di ciò che vi fa stare bene. Lasciatevi andare a qualche momento di relax con degli amici fidati.

Le previsioni zodiacali del 29 giugno: la seconda sestina

Bilancia: pensate a divertirvi, ci sarà tempo per costruire qualcosa di concreto e per rendere saldo un determinato rapporto. Le occasioni vi capiteranno ma non è detto che siano quelle definitive.

Scorpione: se siete stufi di far ricorso sempre ed esclusivamente alle avventure, trovate il modo di ragionare in maniera serena e razionale sul vostro futuro.

Qualche idea interessante potreste tirarla fuori.

Sagittario: il vostro desiderio è quello di mettere su famiglia e volete farlo nel più breve tempo possibile, attenzione solamente a non correre troppo. Ricordate che la fretta è sempre cattiva consigliera.

Capricorno: cercate di socializzare di più e non chiudetevi troppo in voi stessi. Una persona aspetta un vostro cenno per potersi dichiarare. Non fatela attendere troppo oppure potrebbe scappare.

Acquario: a breve potreste essere protagonisti di un incontro che potrebbe farvi svoltare dal punto di vista sentimentale. Andateci con i piedi di piombo ma allo stesso tempo non precludetevi nulla.

Pesci: sarete ancora un po' indecisi tra divertimento e relazione stabile, non dovete per forza decidere nell'immediato ma fatelo prendendovi il tempo necessario. Per il momento cercate di vivere al massimo, giorno dopo giorno.