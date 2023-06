Le previsioni zodiacali di luglio 2023 è pronto a indicare le previsioni del mese per i single dei 12 segni dello zodiaco. I nati sotto il segno del Toro non dovranno essere ossessionati dalla ricerca dell'amore, mentre quelli dell'Acquario non dovranno essere troppo frettolosi.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche dell'oroscopo di luglio 2023 per coloro che stanno cercando l'anima gemella.

Previsioni zodiacali di luglio per i single: i primi sei segni

Ariete – La passione vi farà riscoprire emozioni che avevate messo da parte da un po' di tempo.

Saranno favoriti i nuovi incontri ma non è detto che possano portare a qualcosa di effettivamente concreto.

Toro – La vostra voglia pressante di trovare qualcuno che possa condividere con voi il resto della vostra vita potrebbe danneggiarvi. Non cercate a tutti i costi qualcosa che per il momento potrebbe non arrivare.

Gemelli – Se avete individuato una persona che vi piace e che vorreste provare a corteggiare concentratevi su di essa. Tirate fuori tutte le armi necessarie per convincerla che siete giusti per lei.

Cancro – Se siete alla ricerca dell'anima gemella l'amore sarà al centro dei vostri pensieri durante tutto il mese. Approfittate del periodo favorevole e mettete quel pizzico di romanticismo che possa farvi diventare irresistibile.

Leone – Non sarete sicuramente al centro delle attenzioni e difficilmente farete qualche incontro che possa avere un seguito positivo. Non disperate però perché potrebbe tornare dal passato una persona che è stata importante per voi.

Vergine – Potreste avere il desiderio di imbattervi in una nuova relazione. Ragionate sui pro e sui contro, soprattutto in relazione al fatto che potreste divertirvi nel periodo estivo, poi prendete la migliore decisione possibile.

Previsioni astrologiche di luglio per coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella: i restanti segni

Bilancia – Se siete ancora single questo potrebbe essere il mese giusto per effettuare nuovi e interessanti incontri. Ci saranno buone possibilità che possiate cominciare una nuova storia d'amore che vi coinvolga molto.

Scorpione – Divertitevi ma cercate sempre di essere onesti con voi stessi e con le persone che conoscerete.

Sarete perennemente alla ricerca di avventure e difficilmente troverete la persona che vi farà girare la testa.

Sagittario – Se siete ancora dei cuori solitari potreste rimanere tali e non avere grosse soddisfazioni amorose nell'arco del mese di luglio. Cercate però di non abbattervi e credete fermamente di raggiungere il vostro obiettivo

Capricorno – Non nascondetevi e cercate di essere maggiormente espansivi, otterrete dei risultati solamente se vi metterete seriamente in gioco. Per un po' lasciate da parte le manfrine e andate diritti al sodo.

Acquario – Potrebbero verificarsi alcuni incontri che vi faranno pensare molto, non traete conclusioni troppo affrettate e godetevi il momento. Se c'è qualcuno che vi piace particolarmente usate la regola dei piccoli passi.

Pesci – Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella siate schietti e non girate troppo attorno alle cose. Il vostro desiderio di innamorarvi sarà talmente forte da poter essere probabilmente esaudito.