L'oroscopo di luglio 2023 è pronto a indicare le previsioni del mese per i 12 segni zodiacali. I nati sotto il segno del Cancro dovranno riservare maggiori attenzioni alla persona amata, mentre quelli dei Gemelli si potrebbero trovare in mezzo ad alcune discussioni.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche del mese di luglio 2023.

Previsioni zodiacali di luglio: i primi sei segni

Ariete – Il mese vi porterà nuove conoscenze e vi permetterà di essere piuttosto romantici e di scavare nel vostro animo. Cercate solamente di non andare oltre con le parole in alcune circostanze che vi vedranno in forte difficoltà.

Toro – Vorrete dimostrare al vostro partner di essere alla sua altezza e di stare molto bene insieme a lui, cercate però di non essere troppo morbosi e di concedergli i suoi spazi. Organizzate una bella vacanza con l'obiettivo di rinsaldare il vostro rapporto.

Gemelli – Un po' di discussioni potrebbero caratterizzare il vostro mese di luglio, siate equilibrati e tentate di risolvere laddove ritenete sia opportuno. L'ideale sarebbe parlare e non tenetevi tutto dentro, non farebbe altro che acuire le vostre incomprensioni.

Cancro – Questo periodo sarà molto importante per dare maggiori attenzioni alla persona amata e per farla sentire parte fondamentale della vostra vita. Dimostrate di essere più affettuosi, ne gioverà anche il vostro modo di affrontare tutte le problematiche che si potrebbero verificare.

Leone – Se volete ottenere un periodo di pace e tranquillità cercate di scendere a compromessi, non sarà la situazione ideale però vi permetterà di evitare situazioni spiacevoli. Soprattutto nella seconda parte del mese evitate di polemizzare senza motivo.

Vergine – Il prossimo per voi potrebbe essere un luglio di riflessioni, se proprio vi sentite di farlo non perdete l'opportunità per scegliere una location da urlo.

Una bella vacanza al sole e lontano da tutti potrebbe fare nettamente al caso vostro.

Previsioni astrologiche di luglio: i restanti segni

Bilancia – Se siete in coppia i vostri sentimenti potrebbero diventare più solidi e fare una bella evoluzione, nel caso che non abbiate ancora trovato l'anima gemella potreste fare degli incontri davvero interessanti e probabilmente incominciare una nuova storia.

Scorpione – Il vostro partner vi chiede esclusivamente di essere chiari, se avete preso una decisione comunicategliela, il mese di luglio sarà il momento giusto per lasciare da parte i segreti e agire con assoluta sincerità.

Sagittario – Un viaggio romantico potrebbe convincere il vostro partner che siete la persona giusta per il resto della sua vita, metteteci tutta la passione e l'ardore che possedete. Cari single, questo potrebbe non essere per voi il mese della svolta ma non abbattetevi, mai dire mai.

Capricorno – Parlate con la persona amata e cercate di capire insieme se valga la pena continuare il rapporto e soprattutto se esso possa avere un futuro. Siate sinceri e schietti, tirate fuori ogni vostro pensiero e affrontate l'argomento in maniera matura e leale.

Acquario – Il mese di luglio lo potreste trascorrere all'insegna delle nuove conoscenze, mai come quest'anno sarete al centro di diverse attenzioni. Scegliete in maniera oculata ma anche abbandonandovi ad una buona dose di istinto, il momento è davvero propizio.

Pesci – Potreste vivere delle intense e grandi emozioni al fianco della vostra dolce metà, dimostratele che non si tratta solo di un fuoco di paglia ma di una situazione alquanto duratura. Se siete single lasciatevi andare maggiormente e gettate la maschera.