L'oroscopo della giornata di lunedì 12 giugno prevede un Gemelli piuttosto sereno in ambito amoroso grazie alla posizione favorevole della Luna, mentre Ariete potrà dare inizio a un nuovo capitolo della propria vita sentimentale. Il lavoro potrebbe richiedere uno sforzo in più ai Pesci, mentre Scorpione sarà piuttosto pensieroso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 12 giugno.

Previsioni oroscopo lunedì 12 giugno 2023 segno per segno

Ariete: la prima giornata della settimana si rivelerà focosa per i nati del segno, in senso positivo.

Con il partner ci sarà una splendida intesa, alimentata dalla Luna in congiunzione al vostro cielo. Anche per voi single potrebbe essere finalmente il vostro momento in amore. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete abbastanza preparati da saper mettere insieme buoni progetti. Voto - 9️⃣

Toro: con Venere in quadratura dal segno del Leone, il vostro temperamento nei confronti del partner potrebbe non essere così romantico. Sarete preoccupati per la vostra relazione, questo sì, ciò nonostante non vi farà sicuramente male mostrare le vostre emozioni al partner. In ambito lavorativo dovrete valutare attentamente la situazione che state vivendo, e sfruttarla a vostro vantaggio. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarete piuttosto sereni in questa giornata di lunedì.

Soprattutto in ambito lavorativo, sarete abbastanza convinti delle vostre capacità, che riuscirete a ottenere ciò che volete. In ambito amoroso sarà importante mantenere una buona intesa con la persona che amate, soprattutto in questo periodo di cambiamenti. Voto - 8️⃣

Cancro: non sarà un inizio di settimana splendido per i nati del segno.

La Luna si troverà in quadratura dal segno dell'Ariete, rendendo di fatto complicato il dialogo con l'anima gemella. Molto meglio invece in ambito lavorativo grazie a Giove, anche se a volte alcuni imprevisti potrebbero rivelarsi ostici da superare. Voto - 7️⃣

Leone: sarà il vostro momento secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Questo cielo sarà perfettamente allineato e vi regalerà importanti occasioni per conquistare la persona che amate. In ambito lavorativo avrete finalmente modo di dimostrare tutto il vostro potenziale. Con Marte e Mercurio favorevoli, potreste riuscire nelle vostre intenzioni. Voto - 9️⃣

Vergine: giornata di lunedì abbastanza tranquilla per i nati del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente. Per questo motivo, provate a costruire insieme alla vostra anima gemella il vostro rapporto, in modo tale da renderlo forte, maturo e romantico. In ambito professionale dovrete fare attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe portare qualche imprevisto da risolvere velocemente. Voto - 7️⃣

Bilancia: con il partner potrebbe esserci qualche spiacevole dissapore secondo l'oroscopo.

La Luna non sarà favorevole questo lunedì, per cui attenzione a come vi approccerete alla persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee e organizzazione, utili per procedere spediti con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: questo cielo vi vedrà piuttosto pensierosi. Soprattutto in amore, sapete perfettamente che dovrete recuperare il vostro rapporto con il partner, ma per farlo, non dovrete mettere in mostra la parte peggiore di voi. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe arrivare qualche idea interessante per i vostri progetti, ma non dovrete avere fretta nello svilupparla. Voto - 6️⃣

Sagittario: la settimana inizierà al meglio sotto il profilo sentimentale. Godrete di stelle come la Luna e Venere, che in amore metteranno in risalto la vostra bellezza e il vostro romanticismo.

Nel lavoro dovrete fare più attenzione a certi progetti in corso d'opera, considerato che Mercurio in opposizione potrebbe rallentarvi. Voto - 7️⃣

Capricorno: non un inizio di settimana entusiasmante secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in quadratura dal segno dell'Ariete, e i vostri sentimenti potrebbero a volte essere fraintesi. Qualora siate la causa di qualche malinteso, siate in grado di farvi perdonare. In ambito lavorativo un po’ di fortuna da parte di Giove si rivelerà di grande aiuto per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna sarà dalla vostra parte in questa giornata di lunedì, ma ricordatevi che Venere sarà in opposizione. Single oppure no, l'oroscopo vi consiglia di non insistere troppo nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade.

In ambito lavorativo il sostegno di Mercurio, in trigono dal segno dei Gemelli, vi permetterà di essere più incisivi nei vostri progetti. Attenzione però a stelle sfavorevoli come Marte o Giove. Voto - 7️⃣

Pesci: il lavoro potrebbe richiedere qualche sforzo in più considerato Mercurio in quadratura. In ogni caso, sapete di avere tutte le carte in regola per potercela fare. Non dubitate di voi. In amore questo cielo vi permetterà di godere di una relazione stabile, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣