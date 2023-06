L'oroscopo di lunedì 12 giugno aiuta a comprendere in che modo agiranno gli influssi delle stelle sui vari segni zodiacali a inizio settimana. Ci sarà un'ottima energia per Pesci e Leone, mentre Cancro e Bilancia dovranno fare i conti con un po' di nervosismo.

Oroscopo di lunedì 12 giugno: Toro preoccupato

Ariete: le energie non mancheranno e sarete proiettati verso un rinnovamento, con nuovi progetti da costruire. I sentimenti saranno lasciati un po' in secondo piano e preferirete dare la priorità a brevi e divertenti conoscenze e colpi di fulmine estivi.

Toro: il lavoro vi darà da pensare, perché i risultati sperati tarderanno ad arrivare e vi sentirete poco considerati. In questi giorni potrebbero arrivare nuove proposte da valutare, ma avrete soltanto voglia di staccare con tutto.

Gemelli: è il momento giusto per mettere in chiaro delle cose, soprattutto in amore. Se non state più bene con la persona che avete accanto, sarà necessario parlarne per rispetto del partner. Al lavoro procederete con i piedi di piombo.

Cancro: un po' di tensione vi complicherà la giornata e inizierete a guardarvi dentro e a pentirvi di alcuni comportamenti troppo impulsivi. In amore e nel lavoro avrete voglia di rimediare e mostrare il lato migliore che avete nascosto.

Oroscopo del giorno: Leone positivo e fortunato

Leone: avrete una forte energia positiva che vi permetterà di ottenere facilmente delle cose importanti. Senza troppi sforzi potreste conoscere persone interessanti e arriveranno anche ottimi risultati dal fronte lavorativo. Avrete motivo di festeggiare.

Vergine: le stelle vi appoggeranno soprattutto nei sentimenti e avrete voglia di trascorrere il vostro tempo in compagnia.

Gli amici o il partner che avevate trascurato ne saranno felici. Dovrete stare attenti solo a non fare spese troppo azzardate.

Bilancia: la tensione al lavoro si farà sentire o per problemi con i colleghi o per delle scelte che dovrete fare. Non sarà facile riuscire a ottenere tutto quello che volete e sarete costretti a rinunciare a qualcosa.

Bene il rapporto di coppia.

Scorpione: l'amore sarà al centro dei vostri pensieri e la comunicazione con il partner sarà ottima. Farete un po' di fatica in campo professionale, dove non riuscirete a trovare la strada giusta per iniziare un nuovo progetto.

Sagittario romantico, Acquario in fase di bilancio

Sagittario: sarà un lunedì positivo in amore grazie al romanticismo e il fascino che le stelle vi regaleranno. Al lavoro potrebbero arrivare delle buone notizie e saprete gestire al meglio i vostri impegni. I risultati dei vostri sforzi stanno già arrivando.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia che ci saranno un po' di nervosismo e stanchezza a impedirvi di agire nel modo più lucido. I rapporti, invece, che siano di lavoro o di coppia, procederanno a gonfie vele e avrete la stima di tutti.

Acquario: in amore è tempo di bilanci e prima dell'estate avrete bisogno di circondarvi solo delle persone che più vi fanno stare bene. Sul lavoro ci saranno alcune incomprensioni con il vostro superiore, ma niente che non si possa risolvere.

Pesci: la vostra energia positiva sarà travolgente e sentirete il bisogno di condividere con gli amici il vostro entusiasmo. Organizzate una serata in compagnia, non si esclude che possa arrivare una conoscenza inaspettata e piacevole.