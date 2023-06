L'oroscopo della fortuna della settimana che va dal 12 al 18 giugno 2023 annuncia che la Luna sarà nella costellazione del Toro e Giove in quella della Vergine, la cui fortuna sarà ottimale anche per gli altri segni di Terra.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco con la classifica settimanale.

L'oroscopo settimanale della fortuna: Vergine fortunato

1° Vergine: sarete illuminati dalla fortuna di Giove e da una straordinaria voglia di mettere in campo tutte le vostre abilità, e la grinta che ci metterete sarà frutto degli influssi della Luna.

L'entusiasmo di stare con la vostra squadra a dedicarvi interamente agli affari e ai progetti potrebbe salire vertiginosamente. I guadagni potrebbero anche essere al di sopra delle aspettative, portandovi anche a fare qualche investimento di cui avevate un gran bisogno.

2° Capricorno: questa settimana fortunata potrebbe essere fonte di successi finanziari molto promettenti sul piano pratico, e una straordinaria capacità di mettere in campo le vostre abilità e le vostre idee per fare qualcosa di veramente ottimale per voi stessi. La carriera potrebbe trovare il proprio apice nella seconda metà della settimana, favorendo anche una interazione più semplice con le persone che vi circondano.

3° Sagittario: una bella settimana di cambiamenti positivi potrebbe essere decisamente utile per la vostra carriera, e vi renderà anche molto più dinamici, reattivi, pronti per fare qualche esperienza che possa anche portarvi ad arricchire la mente, e non solo le tasche.

Con la squadra la collaborazione non conoscerà tentennamenti, anzi, potrebbero aprirsi le porte per nuove interazioni e conoscenze decisamente interessanti. Il weekend sarà dedicato al riposo.

4° Pesci: sicuramente sarà una settimana migliore della precedente, forse anche più motivata a concludere tutti i progetti che non siete riusciti a chiudere nelle scorse giornate.

Farete molta più attività che potrebbe essere molto utile per i guadagni e per il raggiungimento di alcuni obiettivi. Arriverò anche l'ora di essere più espansivi con i colleghi, regalandovi anche qualche idea da condividere e per la quale potreste anche legare di più con gli altri.

Responsabilità per Acquario

5° Toro: sicuramente l'ottimismo sarà uno dei punti cardine del lavoro in questa settimana, forse anche grazie alla quasi totale assenza di sfide che potrebbero in qualche modo ostacolare i vostri progetti.

Potreste avere una bella interazione con i colleghi e con le persone in generale, finendo per rendere possibile l'incremento di novità che faranno bene sia a voi che alla vostra squadra economicamente parlando. Ci saranno delle esperienze nuove, che potrebbero portarvi a esplorare orizzonti davvero straordinari.

6° Cancro: il vostro segno potrebbe affrontare qualche piccola sfida, ma alcune di queste potrebbero risolversi con pochissimo sforzo. Vi sentirete proiettati nel futuro con dei progetti decisamente accattivanti nella vostra mente, ma al contempo nella realtà dovrete fare prima i conti con qualche situazione che potrebbe rivelarsi ingestibile al momento. Potreste però avere molto più spirito di iniziativa nel fine settimana, o comunque nella seconda metà della settimana.

7° Scorpione: mantenere un basso profilo in ambito professionale potrebbe essere un buon metodo per non avventurarvi in situazioni e progetti che non saranno alla vostra portata. Al momento fare qualcosa di abitudinario sul piano economico potrebbe regalarvi qualche vantaggio in più per le spese familiari. Secondo l'oroscopo sarà molto utile prendere qualche decisione importante in merito a un progetto che potrebbe fare moltissimo per il vostro portafogli.

8° Acquario: avrete qualche responsabilità a cui andare incontro, precludendovi anche la possibilità di fare un po' di shopping. Al momento gli impegni potrebbero assorbire gran parte del vostro tempo libero e l'ambito lavorativo potrebbe non essere molto indulgente con voi.

Purtroppo la creatività che avete in questo momento non sarà sfruttabile sul piano lavorativo, tanto meno economico. Se ci saranno sfide troppo grandi, non sarà un problema chiedere qualche piccolo aiuto.

Ariete impaziente

9° Ariete: ora la parola 'pazienza' non rientrerà nel vostro vocabolario, per cui agire d'impulso sul lavoro per voi potrebbe essere normale ma anche molto controproducente per gli affari in essere. Purtroppo con la squadra si vivranno dei momenti di tensione che non vi permetteranno di interagire al meglio con i colleghi, mentre le energie piuttosto altalenanti faranno il resto. Secondo l'oroscopo potreste sfruttare il fine settimana per poter concedervi una tregua che possa realmente farvi riposare.

10° Bilancia: la tensione che proverete in questo periodo potrebbe riversarsi nelle faccende di stampo economico e professionale. Procrastinare i progetti che avete in mente in virtù di situazioni tutt'altro che proficue potrebbe arrecare un po' di danni all'ambito finanziario. Dovrete evitare delle spese inutili che potrebbero farvi rimanere a bocca asciutta prima che si concluda la settimana, mentre le energie cominceranno a scarseggiare.

11° Leone: purtroppo questa settimana potrebbe portarvi a un affaticamento che sul piano energetico vi darà del filo da torcere. Dovrete fare molta attenzione al denaro e agli affari che promettono davvero molto, perché potrebbero portare solamente illusioni.

I risparmi potrebbero volare via a causa di spese che ora come ora potrebbero non essere più rimandabili. Evitate di fare shopping in questo momento, e dedicatevi a qualcosa che non costi nulla.

12° Gemelli: ci saranno distrazioni e ostacoli già molto difficili da superare fin dall'inizio della settimana e proseguirla con delle situazioni complicate anche sul piano energetico. Avrete poca voglia di interagire sul piano privato, e farlo anche con la vostra squadra di lavoro potrebbe rivelarsi un problema. Secondo l'oroscopo dovrete cercare un aiuto, anche se potreste non ammetterne alcun tipo in questo momento. L'orgoglio sul posto di lavoro potrebbe essere fonte di una scarsa produttività, nel complesso.