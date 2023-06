L'oroscopo della giornata di sabato 10 giugno prevede importanti successi in arrivo per i nativi Gemelli, almeno in ambito lavorativo, mentre Pesci godrà di una benefica Luna nel segno. Toro avrà l'occasione di prendersi una piccola pausa e dedicarsi maggiormente ai sentimenti, mentre Leone dovrà saper gestire le proprie spese. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 10 giugno.

Previsioni oroscopo sabato 10 giugno 2023 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà in modo piacevole per voi nativi del segno.

Una bella Venere vi sorriderà dal segno del Leone, e non vi farete mancare nulla per godere di un rapporto davvero appagante con la vostra anima gemella. Sul fronte professionale saprete tenere un buon ritmo grazie a Marte, senza trascurare la qualità e l'impegno che ci metterete nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in Pesci vi concederà un po’ di respiro dal punto di vista sentimentale. Prendetevi una pausa da tutti gli impegni quotidiani, e concentratevi maggiormente verso la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro non avrete difficoltà in questa giornata, ragion per cui non dovrete preoccuparvi più di tanto. Voto - 7️⃣

Gemelli: questo cielo sta per spostarsi dalla vostra parte secondo l'oroscopo della giornata di sabato.

Potrebbero arrivare importanti successi per voi, e sarete pronti a cimentarvi in nuove sfide. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna in quadratura potrebbe offuscare il vostro rapporto con il partner. Fortunatamente, potrete contare su Venere in sestile, anche se non dovrete concentrarvi esclusivamente sull'essere dei romanticoni.

Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali ottime per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno amico dei Pesci vi permetterà di sentirvi in ottima sintonia con il partner, concedendovi momenti di passione e maturità. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata meno intensa del solito, ma questo non significa che state vivendo un periodo meno proficuo.

Voto - 8️⃣

Leone: sarà importante gestire le vostre spese in questo periodo secondo l'oroscopo. Il lavoro potrebbe darvi presto delle soddisfazioni, ciò nonostante meglio non avere le tasche bucate. Per quanto riguarda i sentimenti sarà un sabato abbastanza tranquillo e spensierato per voi, da trascorrere con il partner, o comunque con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale poco gradevole in questa giornata di sabato. Single oppure no, dovrete fare i conti con la Luna in opposizione, che sarà artefice di possibili discussioni con la vostra anima gemella. Anche nel lavoro farete fatica a splendere a causa di Mercurio. Giove vi darà una mano, ciò nonostante meglio non ambire troppo in alto.

Voto - 6️⃣

Bilancia: anche se la Luna non sarà più dalla vostra parte, ci penserà il pianeta Venere a darvi una mano in amore. Ci saranno buoni sentimenti nei confronti del partner, ma sarà importante non tradire la sua fiducia in questo periodo di ripresa. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee. Con la giusta strategia, potreste riuscire a centrare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'astro argenteo vi darà una mano all'inizio di questo fine settimana secondo l'oroscopo. Certo, Venere rimarrà in quadratura dal segno del Leone, ciò nonostante godrete di una maggiore tranquillità tra voi e il partner, che se gestita bene, vi aiuterà a recuperare terreno. Nel lavoro ve la caverete abbastanza bene, ma non sarà il momento adatto per buttarsi in progetti più grandi di voi.

Voto - 6️⃣

Sagittario: il weekend non inizierà al meglio per voi nativi del segno. La Luna si troverà in quadratura, e potreste non essere sempre così sentimentali nei confronti del partner. Anche nel lavoro sarà importante rimanere sull'attenti considerato questo cielo poco favorevole. I vostri progetti potranno raggiungere buoni risultati soltanto con impegno e costanza. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale appagante secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Godrete del favore della Luna, che vi permetterà di costruire una piacevole intesa insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro la vostra attenzione ai dettagli verrà premiata con risultati sopra la media. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo non molto invitante sul fronte sentimentale per voi nativi del segno.

Spesso avete buon cuore, ma chiuderlo nei confronti della persona che amate potrebbe essere controproducente per la vostra relazione. Nel lavoro Mercurio in trigono vi darà una mano con i vostri progetti. Anche se sarete ben organizzati, non dovrete avere fretta. Voto - 6️⃣

Pesci: godrete di una benefica Luna in congiunzione in questa giornata di sabato. Single oppure no, vi sentirete in sintonia con la persona che amate, e con un po’ di fortuna e buoni sentimenti potrete mettere in piedi un rapporto magnifico. In ambito lavorativo coprirete una buona posizione, ma attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe causare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣