L'oroscopo della giornata di venerdì 16 giugno prevede una Luna calante spostarsi nel segno dei Gemelli, che sarà più disponibile in ambito amoroso, mentre Leone sarà in grado di farsi perdonare dal partner, qualora abbia commesso degli errori. Mercurio spingerà i nativi Bilancia a prendere la direzione giusta al lavoro, mentre Pesci dovrà mantenere un certo rigore in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 16 giugno.

Previsioni oroscopo venerdì 16 giugno 2023 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un fine settimana sereno dal punto di vista sentimentale.

La Luna volgerà in sestile dal segno dei Gemelli, e con Venere in trigono il vostro rapporto non potrà che brillare. Sul fronte professionale sarete abbastanza acuti nelle vostre scelte e, con un po’ di fortuna, potrete centrare buoni successi. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che lascerà nuovamente spazio al pianeta Venere, in quadratura dal segno del Leone. Single oppure no, il vostro rapporto con il partner continuerà a farsi complicato; ciò nonostante, voi non mollerete e cercherete di dare una svolta positiva alla vostra storia d'amore. Nel lavoro vi dedicherete molto ai progetti a lungo termine, cercando di dare sempre del vostro meglio. Voto - 6️⃣

Gemelli: la giornata di venerdì si aprirà con una bella Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale.

Insieme a Venere in sestile, single oppure no, avrete tutte le buone intenzioni e disponibilità nel vivere un rapporto sereno con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, i buoni propositi non vi mancheranno, e con Mercurio in congiunzione avrete buone idee da sviluppare. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà una giornata abbastanza vivace per voi nativi del segno.

Questo cielo non vi darà grandi problemi, e tra voi e il partner ci sarà una discreta serenità, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale il vostro impegno verrà presto riconosciuto, e riuscirete a prendervi ciò che è vostro. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali eccellenti secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in buon aspetto, pronti a darvi importanti benefici per godere al meglio della vostra relazione di coppia e farvi perdonare eventuali peccati.

Sul fronte professionale, potrete contare sul sostegno di Mercurio e di Marte che porteranno idee ed energie utili per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Vergine: sfera sentimentale non particolarmente entusiasmante secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Dovrete fare i conti con la Luna in quadratura, che potrebbe rendervi più irresponsabili e causare qualche dispiacere nei confronti del partner. Anche sul posto di lavoro dovrete fare più attenzione a quello che fate, considerato che Mercurio si troverà in quadratura. Voto - 6️⃣

Bilancia: il pianeta Mercurio, in trigono dal segno amico dei Gemelli, vi spingerà a essere più attivi e determinati sul fronte professionale. Secondo l'oroscopo, con un po’ di fortuna, potrete mettere insieme discreti progetti.

Sul fronte sentimentale sarete abbastanza gentili nei confronti del partner, costruendo un forte legame. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale lievemente migliore rispetto alle giornate precedenti, ma comunque insufficiente secondo l'oroscopo. Anche se la Luna non sarà più sfavorevole, avrete comunque Venere in quadratura a complicarvi la vita. Single oppure no, dovrete essere più discreti nei confronti della persona che amate. Sul fronte professionale non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi azzeccate. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di venerdì sottotono per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Il vostro rapporto con il partner non sempre potrebbe splendere a causa della Luna in opposizione.

Single oppure no, dovrete moderare il vostro atteggiamento affinché il rapporto con la vostra fiamma possa funzionare. Nel lavoro non dovrete essere troppo affrettati in quel che fate per non finire fuori strada. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo convincente sul fronte professionale per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà stelle come Giove e Saturno dalla vostra parte, pronti a darvi tutto il sostegno necessario per raggiungere importanti risultati. In amore sarà una giornata abbastanza tranquilla per voi e per la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vedrà la Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli secondo l'oroscopo.

A volte siete un po’ troppo scontrosi nei confronti del partner, ma a volte sapete come dimostrare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio vi terrà nella giusta strada per raggiungere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli, dovrete mantenere un certo rigore nei confronti del partner, ed essere meno scontrosi. Anche sul fronte professionale faticherete a prendere le giuste decisioni a causa di Mercurio. Le abilità e competenze non vi mancheranno, dunque non scoraggiatevi e dimostrare il vostro potenziale. Voto - 6️⃣