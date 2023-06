Venerdì 16 giugno sul piano astrale la Luna, il Sole e Mercurio stazionerà nell'orbita dei Gemelli, mentre il Nodo Nord, Urano e Giove risiederanno nel domicilio del Toro. Marte e Venere, invece, permarranno in Leone, così come Plutone protrarrà il moto in Capricorno. Nettuno insieme a Saturno, infine, proseguiranno il transito in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno entusiasmante per Sagittario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: speranzosi. Gli ambiti economici e professionali, secondo l'oroscopo di venerdì 16 giugno, parranno divenire i settori su cui riporre maggiore speranza rispetto all'ultimo periodo, col segno Mobile che avrà in mente la strada maestra da seguire per raggiungere le mete prefisse.

2° posto Leone: incastri. Dinamica e articolata, questa giornata di fine stagione potrebbe risultare ottima per i nati Leone che vorranno sistemare una bega che si trascinano da un po', in quanto il parterre astrale farà in modo che tutto si incastri alla perfezione e la problematica si sciolga come neve al sole.

3° posto Acquario: pietra sopra. Eccelse le effemeridi di casa Acquario, durante questo venerdì di giugno, per archiviare una pratica relazionale una volta per tutte, in modo da liberarsi di un rapporto tossico che stava prosciugando sempre più le loro energie.

I mezzani

4° posto Ariete: volitivi. Non dovrebbe mancare la voglia e la determinazione di mettersi in gioco ai nati Ariete nella giornata che precede il weekend, col segno di Fuoco che darà il meglio di sé nel fai da te di stampo domestico.

5° posto Toro: mondani. L'atmosfera frizzante donata dal Messaggero degli Dei in seconda casa potrebbe indurre i nati Toro a trascorrere un venerdì più incline ai divertimenti, in primis con la cerchia amicale, piuttosto che ai doveri legati a famiglia e lavoro.

6° posto Capricorno: doveroso distacco. Le prime due decadi di casa Capricorno, nel corso di venerdì 16 giugno, avranno buone chance di comprendere appieno che tirarsi indietro e/o mettersi in secondo piano riguardo alcune pruriginose questioni professionali non potrà che tornar loro molto utile.

7° posto Cancro: fantasiosi. La mente dei nati Cancro questo venerdì sarà probabilmente indotta dal parterre astrale a lanciarsi in voli pindarici, col segno Cardinale che risulterà oltremodo fantasioso e ciò andrà lievemente a smorzare la loro concretezza.

8° posto Pesci: maggiore sincerità. Il carnet astrale, capitanato dai Luminari nell'amico/nemico Gemelli, avrà ottime possibilità di spingere i nati Pesci a mettere in campo nel ménage amoroso una dose maggiore di sincerità, qualità che si rivelerebbe una manna dal cielo per rinsaldare quei rapporti che si erano seduti troppo sulla routine.

9° posto Vergine: rinvii. Venerdì di fine primavera che sembrerà profumare di attese e rinvii di natura burocratica per i nati Vergine, con quest'ultimi che si vedranno costretti a procrastinare di conseguenza tutto ciò legato a tali inceppi legali.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: comunicazione flop. Semaforo acceso sul rosso per il fronte comunicativo di casa Scorpione questo venerdì, coi nativi che saranno più propensi del solito a dire la loro senza peli sulla lingua e tale schiettezza risulterà troppo cruda alle orecchie altrui.

11° posto Sagittario: cercasi alleati. In questa giornata di metà mese, i nati Sagittario potrebbero rendersi conto di non poter contare più su alcune figure di supporto o riferimento nel fronte professionale, consapevolezza che spingerà il segno Mutevole a guardarsi attorno per cercare nuovi alleati.

12° posto Bilancia: finanze sottotono. Sarà bene per i nati Bilancia, come suggerisce il parterre astrale questo venerdì, evitare di lanciarsi in spese al di sopra delle loro possibilità economiche del momento, in quanto il rischio di scivolare nel baratro del conto in rosso diverrebbe alto.