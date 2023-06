Sabato 17 e domenica 18 giugno troveremo sul piano astrale il Sole, la Luna e Mercurio transitare nel segno dei Gemelli, mentre Saturno assieme a Nettuno risiederanno nell'orbita dei Pesci. Il Nodo Nord, Urano e Giove, invece, resteranno stabili nel domicilio del Toro, così come Plutone rimarrà nel segno del Capricorno. Marte e Venere, in ultimo, continueranno a stazionare sui gradi del Leone.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Leone e Ariete, meno benevolo per Cancro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Ariete: col vento in poppa. Coi Luminari a favore e il duetto Venere-Marte nel loro Elemento, i nati Ariete assumeranno probabilmente un mood brioso e rinnovatore che li spingerà ad ammodernare alcuni aspetti della loro esistenza che stavano divenendo asfissianti.

2° posto Leone: sangue freddo. Il connubio tra il Grande Benefico nel decimo campo e il pianeta rosso sui loro gradi potrebbe far sì che i nati Leone, secondo l'oroscopo del weekend 17-18 giugno, mettano in campo un proficuo sangue freddo che gli consentirà di non aggredire i loro nemici impulsivamente ma attenderli al varco.

3° posto Acquario: lavoro top. Ad avere una marcia in più nelle quarantotto ore in questione saranno, c'è da scommetterci, i nati Acquario che operano alle dipendenze altrui, i quali riusciranno a far notare ai loro capi di essere più professionali dei colleghi.

I mezzani

4° posto Gemelli: focus sulle regole. L'imprinting cerebrale di casa Gemelli in queste due giornate di fine stagione sarà, con buona probabilità, indirizzato verso la costruzione di nuove regole, specialmente nel nucleo abitativo, così come l'impegno nel far rispettare quelle preesistenti.

5° posto Bilancia: concilianti. Più che l'ambiente circostante, ancora non troppo armonioso, a mutare sarà probabilmente l'approccio col quale i nati Bilancia affronteranno il tutto in questo weekend di giugno, col segno Cardinale che risulterà più permissivo e affabile con gli altri.

6° posto Sagittario: decisioni. A causa dell'incostanza e dell'avvicendarsi di pensieri malmostosi nelle menti di casa Sagittario, doni non troppo graditi del Messaggero degli Dei, i nativi parranno inclini a operare delle scelte avventate che si rivelerebbero poco proficue.

A salvare il segno Mutevole, però, interverrà la Bianca Signora che gli suggerirà a gran voce di procrastinare qualsiasi decisione in programma.

7° posto Toro: sospettosi. Qualcosa parrà non quadrare agli occhi dei nati Toro nel ménage amoroso durante questo weekend primaverile, col segno Fisso che osserverà con fare sospettoso gli ambigui atteggiamenti dell'amato bene.

8° posto Capricorno: ambizione da placare. Il contrasto tra Giove in Toro e Marte in Leone aumenterà, con tutta probabilità, considerevolmente lo spirito ambizioso dei nati Capricorno, col rischio di focalizzarsi verso mete utopistiche. Il transito uraniano, aizzato dalla posizione del Nodo Nord, consiglierà al segno Cardinale di impegnarsi nel produrre l'effetto inverso, ovvero placare le ambizioni del momento provando a fare di necessità virtù.

9° posto Vergine: sotto esame. Due giornate presumibilmente da prendere con le pinze per i nati Vergine, i quali avvertiranno la sgradevole sensazione di sentirsi sotto esame in coppia, quasi come se la dolce metà abbia disseminato delle trappole al fine di scoprire il loro reale comportamento dinanzi alle stesse.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: affaticati. Complici le molteplici energie fisiche spese ultimamente, i nati Scorpione potrebbero trascorrere questo fine settimana di giugno dovendo fare i conti con una certa stanchezza, a causa della quale si vedranno costretti a ridimensionare il loro ruolino di marcia.

11° posto Pesci: confusi. Distrazioni e spaesamento saranno probabilmente due beghe che peseranno sul groppone dei nati Pesci in queste giornate di metà mese, col segno Mobile che farebbe meglio a rinviare eventuali impegni gravosi così da dedicarsi alle attività domestiche.

12° posto Cancro: castelli di sabbia. L'alea di casa Cancro nelle giornate di sabato e domenica avrà buone chance di essere l'ingenuità, a causa della quale il segno d'Acqua sarà incline a fidarsi troppo facilmente di alcune nuove conoscenze che non faranno altro che propinargli mere illusioni addobbate a festa.