Martedì 20 giugno sul piano astrologico la Luna sosterà nel domicilio del Cancro, mentre Marte insieme a Venere risiederanno nell'orbita del Leone. Nettuno assieme a Saturno, intanto, resteranno stabili sui gradi dei Pesci, così come Plutone permarrà nel segno del Capricorno. Il Sole e Mercurio, in ultimo, continueranno la sosta in Gemelli come il Nodo Nord, Urano e Giove protrarranno il moto in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno benevolo per Acquario e Bilancia.

Sul podio

1° posto Pesci: soddisfazioni. Secondo l'oroscopo di martedì 20 giugno, i nati Pesci avranno ottime chance di togliersi qualche interessante soddisfazione in ambito professionale, la quale inevitabilmente aprirà la strada a nuove proficue entrate economiche nel prossimo futuro.

2° posto Scorpione: focosi. La fiammella della passionalità, specialmente per il secondo decano di casa Scorpione, potrebbe tornare ad ardere in questo giorno di fine primavera, col segno Fisso che si riscoprirà più focosa che mai anche fuori dalla camera da letto.

3° posto Toro: concentrati. Martedì di giugno che vedrà, c'è da scommetterci, i nati Toro godere di eccelse doti comunicative, figlie della grande e costante concentrazione che il primo segno di Terra riuscirà con strabiliante semplicità a sfoggiare in ogni contesto.

I mezzani

4° posto Cancro: spirito innovativo. Il carnet astrale, capitanato dal flirt tra il Luminare notturno e il Grande Maestro, permetterà probabilmente ai nati Cancro di sparigliare le carte lavorative, soprattutto per i liberi professionisti del segno che beneficeranno a piene mani di un insolito quanto proficuo spirito innovativo.

5° posto Ariete: ambiziosi. Complice qualche entusiasmante colpo messo a segno ultimamente al lavoro, i nati Ariete potrebbero risultare più ambiziosi che mai questo martedì ma, a differenza delle altre volte, tali mire espansionistiche verranno coscienziosamente taciute ai più dal segno di Fuoco.

6° posto Leone: voglie da soddisfare.

Una leggenda popolare narra che qualora una donna in gravidanza, in particolar modo nel primo trimestre, non dovesse soddisfare una voglia di un particolare cibo tale desiderio insoddisfatto diverrebbe una chiazza sulla pelle del nascituro con la forma di quel determinato alimento. Tale cedenza pare descrivere alla perfezione ciò che proveranno i nati Leone nelle 24 ore in questione, ovvero la voglia di soddisfare un loro sfizio come se fosse una questione di prima necessità.

7° posto Gemelli: diplomatici. All'interno di una diatriba dialettica tra amici o famigliari, questo martedì i nati Gemelli avranno buone chance di assumere un atteggiamento neutrale sfoggiando un mood diplomatico che, seppur non sarà molto gradito, eviterà al segno Mutevole di prendere posizione.

8° posto Sagittario: priorità amorose. Grazie al pressing della dolce metà degli ultimi giorni, durante il 20 giugno i nati Sagittario potrebbero decidere di mettere partner e figli al primo posto delle loro priorità quotidiane, soprattutto la prima decade che risulterà più serena delle altre.

9° posto Vergine: esausti. La giornata, con buona probabilità, metterà i nati Vergine nelle condizioni di spremere al massimo il loro bottino energetico, in quanto le attività pendenti non potranno essere procrastinate ulteriormente, anche se spendersi così tanto vorrà dire arrivare esausti a sera.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: intoppi. Qualche bega di ordine pratico avrà buone possibilità di rallentare l'incedere dei nati Capricorno nello svolgimento di alcune attività legate al nucleo domestico e ciò creerà un certo disappunto negli stessi.

11° posto Bilancia: costrizioni. Martedì potrebbe essere pregno di circostanze avverse per i nati Bilancia, i quali potrebbero essere indirizzati in un vicolo cieco fatto di costrizioni che vorrebbero evitare, alcuni però forse farebbero meglio a non pensarci più di tanto e tuffarvici ugualmente.

12° posto Acquario: nemici ovunque. La maggior parte dei videogiochi di genere "sparatutto" hanno un personaggio principale che deve affrontare ondate di antagonisti al fine di giungere con più energia possibile al boss finale. I nati Acquario, analogamente, potrebbero avvertire l'erronea sensazione questo martedì di essere da soli a scontrarsi col mondo intero, percezione che gli farà scorgere nemici ovunque.