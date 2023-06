Nella giornata di domenica 2 luglio 2023, l'Oroscopo rivedrà in prima posizione il segno del Vergine, mentre all'opposto si troverà il segno dell'Acquario, alle prese con delle tensioni molto forti.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della domenica: Ariete inedito

1° Vergine: finalmente l'umore potrebbe toccare davvero le stelle, nel corso della domenica. Secondo l'oroscopo avvertirete una bellissima atmosfera frizzante spargersi dovunque voi siate, e con tanto buonumore in corpo anche qualche cosa di difficile sembrerà una passeggiata.

2° Toro: il buonumore e la grande disponibilità di tempo per il vostro segno potrebbe essere molto positivo per poter ravvivare i rapporti interpersonali, soprattutto quelli che recentemente avete omesso di tenere conto nel corso della settimana per cause di forza maggiore.

3° Leone: il romanticismo in questo momento prenderà il sopravvento su qualsiasi cosa, secondo l'oroscopo, anche sull'ambito professionale. Finalmente potrete essere sinceri con la squadra di lavoro, provando a dare una nuova impronta a qualche progetto del tutto nuovo.

4° Ariete: provare a fare qualcosa di diverso sul piano professionale potrebbe farvi apparire intelligenti e originali, e con l'amore potreste incentivare qualche iniziativa davvero al di fuori dell'ordinario che vi aiuterà per chiarimenti su una questione molto delicata.

Capricorno produttivo

5° Scorpione: state vivendo dei risvegli dal punto di vista sentimentale, per cui nella coppia potrebbe verificarsi un giro di vite con l'intesa che vi renderà la vostra storia d'amore molto più evoluta nel giro di pochissimo tempo. Secondo l'oroscopo avrete dei bei successi in piano economico.

6° Capricorno: essere molto produttivi con il lavoro potrebbe regalarvi molte soddisfazioni che riusciranno in parte a coprire qualche piccolo fraintendimento all'interno del contesto di coppia.

Prendere qualche situazione di petto potrebbe essere un ottimo metodo per risolvere in fretta i problemi.

7° Pesci: avvertirete un rialzo sensibile delle energie, e al contempo anche qualche amicizia sarà pronta a fare pace con voi. State uscendo anche dal guscio in cui vi siete rintanati a causa dei troppi impegni che vi hanno tenuti lontani sentimentalmente dalla persona amata.

8° Sagittario: potreste avere qualche momento di smarrimento sul lavoro a causa di qualche mansione nuova che vi metterà un po' in difficoltà. Secondo l'oroscopo potreste avere del tempo per voi stessi, in cui potrete prendervi cura di voi stessi e del vostro fisico.

Gemelli più attento

9° Gemelli: le esperienze della settimana vi hanno portato a riflettere più attentamente sulle vicende future, valutando anche qualche proposta lavorativa che probabilmente non vi convincerà del tutto. Secondo l'oroscopo avrete bisongo di risposte sul piano amicale, ma per il momento dovrete portare pazienza.

10° Cancro: non rientrerete nella prospettiva di guadagnare di più in questa giornata. Gli investimenti potrebbero portarvi via molto denaro, per cui fermarvi un attimo e calibrare bene quel che dovrete fare in futuro sarà un'ottima mossa per i vostri risparmi.

11° Bilancia: dovrete rivedere qualche rapporto all'interno della cerchia amicale, per cui fare attenzione a qualche delusione in questo momento sarà doveroso non solo per voi stessi. In amore avrete qualche questione da risolvere, secondo l'oroscopo.

12° Acquario: la tensione in famiglia potrebbe darvi qualche grattacapo in più, per cui non sempre ci saranno situazioni distese su cui potervi appoggiare senza dover prima risolvere determinati dissidi. Con il fisico dovreste essere molto più clementi per evitare malesseri.