L'oroscopo del weekend che va dall'1 al 2 luglio vede un forte Mercurio nel segno del Cancro, che sarà veloce e affidabile sul fronte professionale, mentre Scorpione mostrerà impegno e dedizione al lavoro, ma meno in amore. Sagittario godrà della Luna in buon aspetto, mentre Pesci si sentirà più indipendente in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dall'1 al 2 luglio.

Previsioni oroscopo weekend 1-2 luglio 2023 segno per segno

Ariete: il lavoro potrebbe non procedere come previsto durante il prossimo weekend, complice la Luna in quadratura dal segno del Cancro.

Sul fronte amoroso invece non avrete alcuna difficoltà nel vivere al meglio il vostro rapporto con il partner grazie alla Luna e Venere in trigono. Anche voi single mostrerete simpatia e affetto nei confronti dei vostri cari. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale migliore dal punto di vista professionale grazie a Mercurio. Arriveranno buone idee da applicare ai vostri progetti, ma con Marte in quadratura sarà meglio avere pazienza, e occuparsi di un progetto alla volta se volete che sia tutto perfetto. Sul fronte amoroso Venere sarà ancora in quadratura dal segno del Leone. Non aspettatevi dunque di vivere un rapporto particolarmente affiatato. Voto - 6️⃣

Gemelli: Mercurio non sarà più nel vostro segno zodiacale, ciò nonostante avrete buone possibilità per mettere insieme progetti ben fatti, se saprete mettere in mostra le vostre abilità.

Per quanto riguarda i sentimenti sarà un weekend altalenante a causa della Luna in opposizione. Anche se Venere sarà favorevole, meglio non superare certi limiti. Voto - 7️⃣

Cancro: un ottimo Mercurio vi permetterà di essere più veloci e affidabili sul fronte professionale. Anche in amore sarete in grado di godere di una relazione piacevole.

La Luna vi ha regalato bei momenti nelle giornate precedenti, e adesso godrete di tutto ciò che di buono siete riusciti a costruire. Voto - 8️⃣

Leone: i buoni sentimenti non mancheranno neanche in questo primo fine settimana di luglio grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, la vostra vita amorosa vi regalerà momenti davvero interessanti.

Sul fronte professionale saprete individuare buoni affari, e con le giuste abilità potrete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale complicata in questo weekend secondo l'oroscopo. La Luna sarà in quadratura dal segno del Sagittario, e non sempre potreste sentirvi a vostro agio quando si tratta di sentimenti. Discorso diverso invece per quanto riguarda il lavoro. Il sostegno di Mercurio si rivelerà importante per i vostri progetti professionali. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima in questo fine settimana i nati nel segno. La vostra sensibilità vi permetterà di dare vita a un rapporto migliore insieme alla vostra anima gemella. Anche voi single mostrerete buoni sentimenti nei confronti della vostra fiamma, cercando di dare vita a momenti davvero romantici.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in quadratura potrebbe essere motivo di qualche imprevisto, che dovrete essere in grado di superare. Voto - 7️⃣

Scorpione: con Mercurio in trigono dal segno del Cancro, mostrerete maggior impegno e dedizione sul fronte professionale. Avrete ancora tanta strada da fare, ciò nonostante sarà comunque un inizio. In amore Venere continuerà a mettervi in difficoltà. Anche se avrete la Luna nelle vicinanze, difficilmente potrete lasciarvi andare a bei momenti con il partner. Voto - 6️⃣

Sagittario: un'ottima Luna in congiunzione vi permetterà di godere di uno splendido fine settimana. Insieme a Venere, il rapporto con la vostra anima gemella non potrà che brillare, soprattutto per i nati nella prima decade.

In ambito lavorativo arriveranno risultati migliori dai vostri progetti ora che Mercurio non sarà più in opposizione. Voto - 8️⃣

Capricorno: la vostra creatività potrebbe venire meno in questo fine settimana a causa di Mercurio in opposizione. Fortunatamente, riuscirete a cavarvela grazie a Giove e Saturno, ma sappiate che dovrete comunque recuperare terreno. Per quanto riguarda i sentimenti godrete di una relazione stabile e abbastanza appagante, ma dovrete anche essere in grado di saper gestire eventuali discussioni. Voto - 7️⃣

Acquario: dovrete mantenere calma e pazienza sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Anche se la Luna sarà in buon aspetto, con Venere in opposizione farete fatica a mostrare i vostri sentimenti alla persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro, ora che Mercurio non sarà più così favorevole, potreste sentirvi nuovamente in difficoltà, quasi smarriti. Voto - 6️⃣

Pesci: previsioni astrali non molto convincenti per i nati nel segno a causa della Luna in quadratura. Non sempre sarete così romantici nei confronti del partner, anche se ciò che proverete nei sui confronti è vero. Per quanto riguarda il lavoro il sostegno di Mercurio sarà prezioso per raggiungere importanti risultati. Voto - 7️⃣