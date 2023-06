L'oroscopo della fortuna della settimana dal 5 all'11 giugno 2023 vedrà Giove nella costellazione del Toro. Il pianeta Saturno sarà essenziale per il segno del Cancro, mentre Venere sarà dalla parte del segno del Leone.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna: Leone in testa

1° Leone: sicuramente la combinazione di Venere e Marte riuscirà a sopperire alla mancanza di Giove, e forse sarà questa la carta vincente che potrete utilizzare sul lavoro e sulle finanze. Ora i guadagni si faranno più fruttuosi che mai, e potreste anche spendere molto di più rispetto a quanto abbiate fatto negli ultimi mesi.

State emergendo come una personalità essenziale della vostra squadra, riuscendo anche laddove spesso siete stati ininfluenti, secondo l'oroscopo.

2° Toro: avrete lo sfavore di Marte, e molto probabilmente questo potrebbe influire sulle vostre energie. Però questo Giove potrebbe essere uno strumento straordinario per la squadra di lavoro e tutte quelle idee che arriveranno direttamente dalla vostra creatività. La vostra mente sarà imbattibile, soprattutto con quei lavori in cui è necessaria una calma impareggiabile. Le sfide saranno completamente nulle, grazie a Saturno a vostro favore, secondo l'oroscopo.

3° Ariete: avrete tantissime energie a disposizione per poter conferire ai vostri progetti quel che manca per poterli portare al successo.

Con il lavoro potreste fare qualcosa di inedito, e le occasioni per poter guadagnare con qualche affare in più potrebbe regalarvi qualche soddisfazione altrettanto speciale. La collaborazione con la squadra potrebbe dare un salto di qualità alla vostra carriera. Avrete una grinta che nel fine settimana supererà la stanchezza, secondo l'oroscopo.

4° Vergine: con Giove e Mercurio dalla vostra parte, avrete una sicurezza sul lavoro e una autostima in generale che potrebbe essere ottimale per quelle interazioni più difficili e con persone con cui non avete mai avuto a che fare prima d'ora. Secondo l'oroscopo sarà molto facile avviare conversazioni con i colleghi che possano essere momenti di condivisione e di comunanza, al di là di qualche fraintendimento del passato.

L'oroscopo consiglia di dare ascolto a qualche segnale di stanchezza nel fine settimana.

Cancro determinato

5° Sagittario: la fiducia che gli altri riporranno in voi in questa settimana potrebbe essere decisamente meritata. Avrete occasioni imperdibili che vi daranno occasione di guadagnare e di utilizzare questo denaro per qualcosa che avete desiderato fare a lungo. Secondo l'oroscopo non ci saranno ostacoli grandi a cui andrete incontro, perché forti del supporto straordinario di Giove, e grazie a questo avrete una dose di ottimismo eccellente. Ci sarà tanta ammirazione nei vostri confronti anche nel fine settimana.

6° Cancro: sarà molto importante per il lavoro fare dei progetti che possano essere utili per le vostre spese, per cui sarebbe meglio cercare quanta più serenità possibile con la squadra per poter collaborare di buona lena senza dover necessariamente andare incontro a conflitti.

La determinazione e la grinta non vi mancano, anzi, potreste fare moltissimo anche con un po' di stanchezza in corpo. Sicuramente Saturno sarà il pianeta che più di ogni altro farà appello alla vostra responsabilità, stavolta senza apparire troppo esigente.

7° Capricorno: a parte qualche faccenda in sospeso che dovrete ancora risolvere, e farlo quanto prima potrebbe salvarvi qualche risparmio, avrete una dose di fortuna che ora potrebbe essere davvero salvifica per dei progetti rimasti troppo a lungo nel cassetto. Vi salverete molto spesso in extremis in questo periodo, ma avrete anche qualche occasione di mettere in moto la creatività per poter regalarvi una idea del tutto originale. Avrete da prendere qualche decisione importante nel fine settimana.

8° Gemelli: purtroppo Giove potrebbe essere alquanto problematico per il vostro segno, in questa settimana. Avrete parecchie sfide che potrebbero mettervi alla prova abbastanza e che potrebbero non lasciarvi tempo per voi stessi e per i sentimenti. L'oroscopo prevede anche un po' di lavoro in accumulo che fareste bene a smaltire prima che possa diventare un vero e proprio problema, non dimenticando assolutamente di essere il più concentrati possibile. La carenza di interesse per il vostro lavoro potrebbe indurvi a cercarne un altro.

Scorpione pigro

9° Acquario: potreste avere degli ostacoli piuttosto tosti da Giove che potrebbero limitare molto l'interazione con i colleghi e darvi anche qualche malumore a causa di qualche guadagno che al momento potrebbe scarseggiare.

Purtroppo per il vostro bene dovrete fare qualche sacrificio che possa farvi pareggiare con delle spese che sarà necessario fare. Concedervi qualche sfizio potrà essere possibile soltanto con l'approssimarsi del fine settimana, ma anche lì dovrete prestare cautela.

10° Scorpione: fare i conti con un po' di pigrizia ora potrebbe essere alquanto difficile, perché non solo ne avrete abbastanza da lasciarvi alle spalle un bel po' di concentrazione, ma anche l'andamento affaristico adesso sta vivendo un calo considerevole. I guadagni ora potrebbero essere scarsi, e fare qualche sacrificio potrebbe essere decisamente pesante per voi. Mantenere una certa tranquillità ora potrebbe essere difficile a causa di qualche pensiero negativo, ma allo stesso tempo troverete molti diversivi.

11° Bilancia: proprio non ne vorrete sapere di collaborare, oppure è l'ambiente attorno a voi che stenterà a prendere il volo in questo momento. La mancanza di concentrazione potrebbe essere un fattore secondario che però non andrà assolutamente trascurato, ma al contempo non dare ascolto a qualche segnale di stanchezza ora potrebbe mettere a dura prova il vostro fisico. Avrete una dinamicità più sciolta lavorando in solitaria, oppure con qualche affare che vi piacerebbe trattare.

12° Pesci: proprio non ci saranno i presupposti per poter concedervi qualcosa, perché la mole di lavoro sarà molta e impegnarvi potrebbe essere l'unico motivo per cui potreste trascorrere questa settimana. Anche se i risultati non saranno all'altezza delle aspettative, qualche sfida potrebbe essere in parte risolta dalla vostra determinazione. Fate attenzione alla completa mancanza di concentrazione, perché potrebbe essere un ostacolo molto forte con cui fare i conti, specialmente nel fine settimana.