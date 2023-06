L'oroscopo della giornata di lunedì 12 giugno 2023 vede nella prima posizione della classifica il segno del Toro, mentre la Bilancia tornerà in basso. Ottimo la Vergine, il Gemelli ritornerà in cima.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì: Toro disponibile

1° Toro: sarete molto disponibili, amabili e teneri con le persone che vi circondano, soprattutto in famiglia e in ambito professionale. Secondo l'oroscopo avrete anche una forte capacità di azione che vi permetterà di essere sempre attivi anche quando si saranno alcune lievi questioni da risolvere.

2° Ariete: si avvierà un periodo molto prolifico per la carriera, ma anche molte opportunità per conferire alla vostra storia d'amore quella vitalità che recentemente è mancata per altre motivazioni. Secondo l'oroscopo potreste vedere ritornare le energie.

3° Vergine: non ci sarà niente di meglio che organizzare qualche diversivo che possa farvi distrarre, e ci riuscirete alla perfezione. In amore il clima di passione potrebbe essere motivato da una voglia rinnovata di avere qualche emozione che possa farvi avvicinare al partner.

4° Pesci: se l'amore conoscerà un rialzo repentino che potrebbe anche portarvi a un passo in più, il lavoro si rivelerà molto impegnativo. Tuttavia, sarete molto felici di andare incontro a quei progetti che avete sempre voluto concretizzare, secondo l'oroscopo.

Cancro stanco

5° Gemelli: ritrovare la carica sul lavoro sarà esattamente quello che ci vorrà per il vostro fisico e per la vostra mente, e avere più fiducia nelle vostre capacità vi darà uno slancio senza pari. Riuscirete a fare qualche pausa in più che sistemerà anche le vostre forze.

6° Scorpione: avrete la necessità di parlare con qualcuno e di appoggiarvi a qualche spalla che sia sincera.

Sarete i soli che in qualche modo sul lavoro potrebbe essere molto più attivo e capace, ma allo stesso tempo fare attenzione allo stress potrebbe evitarvi moltissimi diverbi.

7° Sagittario: l'atmosfera in famiglia potrebbe darvi tante belle sorprese e una prospettiva di vedere ritornare la sintonia all'interno del contesto affettivo.

Dovrete però cercare di essere molto più parsimoniosi con i vostri risparmi ed evitare troppe spese inutili.

8° Cancro: se le prospettive di questa giornata dovessero essere deluse per dei contrattempi, allora farete qualsiasi cosa affinché la serata sia migliore di quanto prospettato. Secondo l'oroscopo però dovrete vedervela con una stanchezza che non sarà facile debellare.

Acquario lontano dall'amore

9° Leone: dovrete riguadagnare la vostra autostima, perché al momento sarà troppo altalenante per poterne fare ciò che vorreste. Con le amicizie ci vorrà del tempo prima che possiate trovare dei punti di accordo su un argomento particolarmente ostico.

10° Acquario: non avrete molto occhio per le questioni amorose, al momento.

Sarete abbastanza inquieti sul piano lavorativo, e darvi una calmata adesso potrebbe essere molto difficile, soprattutto se state cercando di sentirvi più liberi di muovervi economicamente parlando.

11° Capricorno: ora sicuramente non sarà un periodo in cui l'amore sarà protagonista, anzi, potreste relegarlo in un angolino che potrebbe essere abbastanza facile da dimenticare. Le delusioni recenti anche nelle amicizie potrebbero essere la causa per cui recentemente vi siete chiusi a riccio.

12° Bilancia: avvertirete del nervosismo in amore, forse una situazione di stallo che faticherà a darsi una mossa. Al momento i guadagni potrebbero frenare molti dei vostri desideri e i risparmi potrebbero cominciare a scarseggiare.