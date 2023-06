Nel fine settimana del 24 e 25 giugno 2023, l'Oroscopo dell'amore vedrà in prima posizione i nati sotto il segno del Leone, mentre il Sagittario potrebbe trovarsi in una posizione di ribasso. L'Acquario sarà eccezionalmente alle prime posizioni.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 24-25 giugno per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dell'amore: Gemelli in famiglia

1° Leone: con il partner potrebbe aprirsi un weekend denso di passione e di una complicità ritrovata. Secondo l'oroscopo potreste sentire di fare qualcosa di giusto e al tempo stesso utile per confermare le vostre intenzioni di fare qualche sorpresa originale alla famiglia e alle conoscenze, mentre gli incontri potrebbero regalarvi amicizie nuove e al tempo stesso sincere.

2° Acquario: potrete vivere appieno la vostra esperienza d'amore senza dover pensare troppo alla controparte più responsabile. Sicuramente l'affinità amorosa potrebbe incontrare anche lo sguardo di una amicizia. La comunicazione sarà molto prolifica in questo periodo particolare, per cui potrete esprimervi come più vi piace.

3° Gemelli: la famiglia e le amicizie vi faranno sentire al posto giusto e nel momento giusto. Secondo l'oroscopo con il partner si accenderà qualche scintilla che darà vita ad una passionalità molto spinta, senza precedenti, mentre potrete focalizzare la vostra attenzione anche sui progetti che intenderete fare insieme alla persona amata.

4° Pesci: in amicizia ci sarà una intesa davvero molto intima, che sovrasterà ogni difficoltà personale e vi darà la certezza di avere al vostro fianco qualcuno che vi sappia ascoltare e che non si lasci sopraffare da qualcun altro che possa esprimere invidia per la vostra intesa.

Secondo l'oroscopo con il partner andrete molto più d'accordo di quanto pensiate.

Ariete altalenante in amore

5° Toro: l'atmosfera di gioia in questo periodo potrebbe essere davvero ottimale per le riconciliazioni e per ripristinare qualche rapporto che vorreste recuperare. Secondo l'oroscopo farvi accompagnare da una musica che piaccia a tutti avrà l'effetto positivo che vi aspettate da questo fine settimana.

6° Ariete: l'equilibrio in amore in questo fine settimana sarà alquanto altalenante, al contrario la serenità in famiglia potrebbe essere decisamente più presente e stabile rispetto all'ambito amoroso. Avrete degli incontri che si aggiungeranno alle amicizie già esistenti nella vostra vita, e con un po' di fortuna potreste anche trascorrere due serate molto romantiche.

7° Capricorno: finalmente questo fine settimana si verificherà un allentamento della tensione che avete sviluppato ultimamente nei confronti delle amicizie e nei confronti della persona amata. Esprimervi in questo momento potrebbe regalarvi dei momenti di intesa indimenticabili, secondo l'oroscopo.

8° Cancro: fare attenzione alla parte sentimentale ora potrebbe tradursi in una idea avventurosa che vedrà coinvolta la famiglia per farla divertire con voi e farle provare delle belle emozioni. Il partner probabilmente non esprimerà del romanticismo nei vostri confronti, per cui sarete voi a fare il primo passo, questa volta.

Vergine poco interessato ai sentimenti

9° Vergine: purtroppo la parola 'amore' al momento non rientrerà nel vostro vocabolario, o meglio, avrete un atteggiamento di ritrosia a causa di qualche delusione.

Secondo l'oroscopo avrete voglia di pensare moltissimo a voi stessi e alle vostre esigenze personali, prima di far entrare qualcuno nella vostra quotidianità.

10° Sagittario: al momento l'amore potrebbe essere di intralcio alla vostra voglia di socializzazione e di avventura, per cui essere alquanto ritirati con il partner potrebbe trovare una sua giustificazione. Tuttavia, questo potrebbe rendere alquanto precario il vostro rapporto. Riflettere bene prima di agire sarà una scelta molto saggia da parte vostra.

11° Bilancia: la vostra mente sarà in un altro posto rispetto al cuore. Secondo l'oroscopo avrete voglia di qualcosa di più leggero, che non vi lasci impegnare troppo e al tempo stesso che vi coinvolga in qualche esperienza che vale la pena vivere.

Potreste entrare in contrasto con la famiglia di origine per questioni legate proprio all'ambito sentimentale.

12° Scorpione: la tensione in famiglia potrebbe impedirvi di aprirvi, e questo atteggiamento potrebbe riscontrarsi anche con coloro con cui non avete litigato. Rientreranno gli hobby nella vostra cerchia di interessi in questo momento, per cui non ci sarà nessuno che possa farvi realmente distrarre rispetto alla visione di un film o alla lettura di un libro.