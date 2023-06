Sabato 24 e domenica 25 giugno troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Vergine, mentre Marte assieme a Venere transiteranno in Leone. Plutone, intanto, continuerà la sosta in Capricorno, così come Nettuno insieme a Saturno resteranno stabili nel domicilio dei Pesci. Il Nodo Nord, Urano e Giove, invece, permarranno nel segno del Toro come il Sole proseguirà l'orbita in Cancro. Mercurio, in ultimo, stazionerà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Capricorno e Ariete, meno roseo per Pesci e Acquario.

Sul podio

1° posto Ariete: punti di riferimento. Nelle due giornate che chiuderanno la settimana, i nati Ariete potrebbero risultare oltremodo utili alle amiche fidate, sia per confidarsi che per dispensare interessanti consigli, divenendo di conseguenza dei veri e propri punti di riferimento per le stesse.

2° posto Capricorno: raddrizzare il tiro. Un progetto professionale, probabilmente iniziato negli ultimi due mesi, avrà buone chance di calamitare gran parte delle energie fisiche e mentali dei nati Capricorno in questo weekend, col segno Cardinale che sarà chiamato ad accantonare un'idea pregressa e raddrizzare il tiro, ottimizzando il tutto.

3° posto Vergine: sostegni economici. Secondo l'oroscopo del weekend 24-25 giugno, al cospetto dei nati Vergine giungeranno, c'è da scommetterci, dei sostegni di stampo economico non indifferenti da parte di una persona cara, aiuti finanziari che risulteranno tanto inaspettati quanto graditi al segno di Terra.

I mezzani

4° posto Scorpione: ancorati alla realtà. Lo scontro tra il loro Elemento e quello di Terra vedrà, nel corso di questo fine settimana, prevalere la seconda opzione, con la naturale conseguenza che i nati Scorpione affronteranno tali giornate scevri da qualsiasi volo pindarico.

5° posto Leone: poliedrici. Se da un lato i nati Leone si fionderanno nel weekend in questione assumendo un mood poliedrico, dall'altro lato il rischio, in primis per il primo decano, sarà presumibilmente di dedicarsi a un po' troppe attività in contemporanea.

6° posto Toro: tra l'incudine e il martello. Una decisione di matrice famigliare potrebbe gravare sul groppone dei nati Toro in queste giornate estive, col segno Fisso che si renderà conto che qualsiasi scelta prenderà finirà per scontentare qualcuno.

7° posto Sagittario: focus economico. Il fronte finanziario avrà ottime possibilità di rappresentare il focus dei nati Sagittario in questi due giorni d'inizio stagione, spingendo il segno di Fuoco a premere sul pedale dell'acceleratore in tutto ciò che concernerà investimenti e lavoro.

8° posto Cancro: lasciar andare. Un hobby, un'amicizia o un'amore che coinvolgono i nati Cancro potrebbero essere arrivati al capolinea e il segno Cardinale, in questo fine settimana, avrà l'occasione di archiviare tale pratica così da aprirsi al nuovo con naturalezza.

9° posto Gemelli: bastoni tra le ruote. Nemici segreti o persone che semplicemente si divertono a stuzzicare o provocare i nati Gemelli parranno essere più stimolati che mai in queste giornate estive. A fronte di ciò, anche se non sarà semplice, il parterre astrale suggerirà ai nativi di fare orecchie da mercante e non prestare il fianco a tali sgambetti relazionali.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: doveri. Più che sui piaceri sabato e domenica sembreranno orientati maggiormente sui doveri che busseranno alla porta di casa Acquario, con quest'ultimi che saranno chiamati a rispondere presente e non cercare scuse o scappatoie per evitare di presenziare a eventuali inviti poco entusiasmanti.

11° posto Pesci: scalate insormontabili. Se l'obiettivo primario dei nati Pesci si trovasse in cima a una montagna, il segno Mutevole vedrebbe tale mira come difficoltosa, quasi impossibile, da scalare questo weekend a causa della poca o nulla fiducia che i nativi riserveranno nel prossimo futuro.

12° posto Bilancia: bugie bianche. L'alea che, con buona probabilità, correranno i nati Bilancia in questi giorni che andranno a chiudere la settimana sarà di infarcire le loro storie con qualche bugia di poco conto, al fine di scoprire qualcosa in più sull'interlocutore oppure dar da mangiare al loro ego. Peccato, però, che le possibilità che la controparte mangi la foglia saranno alte.