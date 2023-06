Le previsioni dell'oroscopo settimanale dal 12 al 18 giugno invitano i nati sotto il segno della Vergine a essere più flessibili in amore. I Pesci, invece, devono essere un po' più riflessivi e meno avventati nelle scelte.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: prendetevi un attimo in modo da riflettere su alcune faccende che riguardano la sfera sentimentale. Non siate precipitosi e soprattutto seguite il vostro cuore.

11° Toro: l'Oroscopo dal 12 al 18 giugno vi invita a essere pazienti. Soprattutto l'inizio della settimana potrebbe rivelarsi piuttosto turbolento, ma poi ci sarà un graduale miglioramento.

10° Bilancia: siete un po' tesi e agitati, e la cosa potrebbe rendervi particolarmente nervosi. Cercate di coltivare le amicizie e ricordate che le cose vanno fatte sempre da ambo le parti.

9° Sagittario: le stelle vi invitano a cogliere il lato positivo delle cose. Non siate frettolosi e soprattutto non allarmatevi senza prima conoscere come stanno davvero le cose.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: siate orgogliosi della persona che siete diventati. Ricordate che mai nessuno potrà essere in grado di ostacolarvi. Datevi da fare.

7° Leone: ci sono alti e bassi in amore. E! tempo di riflettere e di non agire in maniera impulsiva. Se non avete ancora pensato a cosa fare questa estate, è il momento di farlo.

Ci vorrebbe un bel viaggio risanatore.

6° Cancro: le previsioni dell'oroscopo dal 12 al 18 giugno denotano un momento ricco di consapevolezze. Ci sono delle novità in arrivo sul lavoro, ma dovete essere molto razionali.

5° Gemelli: ci sono delle sfide interessanti da superare. La vita spesso si diverte a mescolare un po' le carte e spesso potrebbe essere una grande fortuna.

Oroscopo dei segni fortunati

4° in classifica, Vergine: siete molto propositivi e dinamici, e questo vi recherà sicuramente dei vantaggi. In amore è tempo di essere un po' più flessibili e di venire incontro alle esigenze del partner.

3° Capricorno: l'oroscopo dal 12 al 18 giugno preannuncia una settimana molto avvincente e ricca di soddisfazioni.

Nel lavoro circondatevi solamente di persone delle quali potete fidarvi davvero.

2° Acquario: le stelle vi esortano a essere più temerari. Il periodo è ottimo per mettersi alla prova e per dimostrare tutte le vostre abilità. Cercate di agire per step e non ve ne pentirete.

1° Scorpione: nel fine settimana appena trascorso avete ricaricato un po' le batterie. Adesso è il momento di darsi da fare e di sfoderare tutte le vostre armi vincenti.