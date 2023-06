Nella settimana dal 12 al 18 giugno 2023 troviamo sul piano astrale lo spostamento di Mercurio dal segno del Toro (dove transitano Giove, il Nodo Nord e Urano) al domicilio dei Gemelli (dove risiede il Sole). La Luna, invece, si sposterà dai gradi dell'Ariete al segno dei Gemelli, nel frattempo Venere assieme a Marte proseguiranno il transito in Leone. Plutone, infine, resterà stabile nel segno del Capricorno, così come Nettuno e Saturno permarranno in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Vergine e Acquario.

Sul podio

1° posto Gemelli: percettivi. Grazie al flirt che Mercurio e il Sole nel segno ingaggeranno lunedì, martedì e nel weekend, i nati Gemelli potrebbero notare un considerevole aumento delle loro doti percettive, qualità che permetterà agli stessi di anticipare gesti e parole altrui con disarmante semplicità. Nei giorni centrali, invece, l'andazzo quotidiano parrà improntato maggiormente sui doveri più che sui piaceri per il segno Mobile.

2° posto Ariete: via le paure. Con il loro Astro governatore nel quinto campo, aizzato dalla frizzante posizione del Messaggero degli Dei, i nati Ariete avranno ottime chance, specialmente sino a mercoledì mattina, di spazzare via ogni timore relativo ad alcuni importanti passi esistenziali che intendono compiere da qualche tempo.

Giovedì e venerdì saranno ottimi per metabolizzare tali scelte e raggranellare il coraggio necessario, così da farsi trovare pronti domenica per sferrare le mosse decisive.

3° posto Leone: shopping. Adesso che la lucidità mentale e il carisma torneranno ad essere fedeli alleate dei nati Leone, ecco che quest'ultimi nella settimana in questione saranno, c'è da scommetterci, più propensi a concedersi qualche sessione di shopping atta a velocizzare l'ultimo percorso professionale intrapreso, ad esempio ammodernando le attrezzature di lavoro.

I mezzani

4° posto Bilancia: esuberanti. Secondo l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 giugno, i nati Bilancia sembreranno riporre nel cassetto del comodino ogni angoscia e perplessità del momento decidendo, come piacevole conseguenza, di sfoggiare un mood esuberante, sbarazzino e scherzoso, specialmente da mercoledì a domenica.

Nelle prime due giornate, invece, sarà bene per il segno d'Aria tenere a freno la lingua quando un collega o un subalterno al lavoro la combineranno grossa.

5° posto Scorpione: slancio creativo. Il carnet astrale, in particolar modo a inizio e fine settimana, potrebbe regalare ai nati Scorpione un rinnovato slancio creativo, utile non soltanto nelle materie artistiche ma anche per coloro che operano nell'ambito dell'artigianato e dell'editoria. Occhi sgranati nella giornata di giovedì quando saranno alte le possibilità di farsi ingannare da un imbonitore.

6° posto Pesci: focosi. Questa settimana di fine stagione parrà essere divisa in due tronconi per i nati Pesci, dove da lunedì a venerdì il segno Mutevole metterà in campo un mix di passionalità e romanticismo in coppia, mentre nel weekend trovare il bandolo della matassa comunicativo con la dolce metà sarà un'ardua impresa.

7° posto Capricorno: puntini sulle "i". Le giornate più performanti della settimana per i nati Capricorno potrebbero essere quelle da mercoledì alla mattinata di sabato, quando il segno di Terra avrà l'occasione di frenare l'invadenza altrui con un discorso puntuale e crudo se necessario. Domenica, invece, ci sarà spazio per delle brevi gite fuori porta con partner e figli, a patto di non depauperare tutti i risparmi.

8° posto Sagittario: dosare le energie. Se da un lato le giornate di lunedì e martedì doneranno presumibilmente ai nati Sagittario il brio che mancava da tempo, dall'altro lato il carnet astrale nella restante settimana parrà suggerire al segno di Fuoco di dosare con maggior attenzione le esigue energie a disposizione, sia sul piano fisico che mentale.

9° posto Cancro: favori interessati. Qualcuno, probabilmente una persona appena conosciuta, potrebbe fornire ai nati Cancro un aiuto pratico, magari per risolvere una bega domestica, ma accettando tale favore il segno d'Aria avvertirebbe uno sgradevole senso d'obbligo verso chi gli ha teso la mano. Questo perché la persona in questione potrebbe fornire un favore soltanto al fine di ricevere un aiuto futuro dal segno Cardinale.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: voglia di nuovo. Eccezion fatta per il fine settimana dove sarà possibile concedersi due giornate di relax, i nati Acquario potrebbero trascorrere i giorni dal lunedì al venerdì avvertendo la spasmodica voglia di cambiare lido professionale o virare su nuovi fronti amorosi.

Tale propensione al nuovo, però, non andrebbe assecondata in quanto il segno Fisso rischierebbe di finire in circostanze ancora meno accettabili delle attuali.

11° posto Vergine: focus sulla verità. Sette giorni dove i nati Vergine saranno, c'è da scommetterci, chiamati dal parterre planetario ad analizzare la loro vita nella maniera più sincera possibile, evitando come la peste bubbonica di adagiarsi sugli allori o nutrire speranze fallaci. Così facendo, difatti, il segno Mobile avrà l'opportunità di avere un quadro della situazione più ampio che gli permetterà di ponderare a dovere le prossime decisioni da prendere.

12° posto Toro: scostanti. La mente e il corpo di casa Toro, nel corso di questa settimana, sembreranno guardarsi di sguincio, in quanto da una parte i nativi vorranno continuare a premere sul pedale dell'acceleratore, specialmente al lavoro, mentre dall'altra parte il loro fronte cerebrale morderà il freno con alcune distrazioni facendoli divenire incostanti.

Una mossa saggia, in particolar modo da mercoledì a venerdì, sarebbe di concedersi quanto più spazio possibile per loro stessi, così da ristabilire la loro connessione interiore e, al contempo, mettersi al riparo dal combinare guai pratici.