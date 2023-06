L'oroscopo settimanale dal 5 all'11 giugno è pronto a valutare la seconda settimana del mese. Nelle analisi astrologiche del periodo, accompagnate dalle pagelle a stelline giornaliere, emerge la curiosità di conoscere i segni favoriti dalla corrente astrologica. In primo piano, concentriamoci sui simboli astrali appartenenti alla seconda metà dello zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sono proprio questi segni ad attirare l'attenzione nel contesto astrologico attuale.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 5 a domenica 11 giugno e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Questa settimana potrebbe essere caratterizzata da un momento di svolta e cambiamento, ma anche da una forte voglia di mettere in campo cose nuove. Si prospetta un altro cambiamento significativo, simile a quello che abbiamo vissuto nell'estate del 2021, circa due anni fa. Se non ricevete una risposta, è inutile insistere. Tuttavia, fortunatamente, le soluzioni sono dietro l'angolo e una nuova energia arriverà a metà luglio. Resistete. L'aspetto economico potrebbe causare preoccupazione poiché si sta spendendo più di quanto si guadagna. Inoltre, è necessario rivedere un accordo riguardante la casa, l'affitto di uno studio o di un ufficio.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno martedì 6 giugno;

martedì 6 giugno; ★★★★★ mercoledì 7, giovedì 8;

★★★★ lunedì 5, domenica 11;

★★★ venerdì 9 giugno;

★★ sabato 10 giugno 2023.

♏ Scorpione: voto 5. Continua il periodo di agitazione che potrebbe anche corrispondere a una sorta di affanno generale. In questo periodo, non tutte le vostre azioni sono capite e accettate da chi vi circonda.

È sempre importante in questi giorni fare due conti perché l'estate costa qualcosina in più e chi ha un ufficio, una casa sa bene che bisogna mettere da parte qualcosa. Se il vostro rapporto è in crisi, potrebbe essere il momento di voltare pagina. Per le coppie stabili, il matrimonio e i figli potrebbero essere in vista. I giovanissimi avranno esperienze speciali ad agosto, esperienze che saranno significative e memorabili.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione

★★★★★ venerdì 9 giugno;

★★★★ lunedì 5, sabato 10, domenica 11;

★★★ martedì 6, giovedì 8;

★★ mercoledì 7 giugno 2023.

♐ Sagittario: voto 6. In campo una buona settimana, anche se potrebbe risultare molto confusa. In campo amoroso, alcune persone stanno affrontando una trasformazione che non è facile da gestire. È importante dimenticare situazioni del passato che hanno causato dolore, poiché potrebbero riemergere nodi irrisolti. Tuttavia, l'amore tornerà a essere convincente. Entro la fine del mese dovrete prendere una decisione riguardo alla continuazione di una collaborazione o di un'impresa commerciale, ma al momento è consigliabile non fare mosse affrettate.

Potrebbero esserci progetti di convivenza e possibilità di cambiamenti. È necessario prestare attenzione alle spese, sia per una ristrutturazione, l'acquisto di una casa o anche per un viaggio. Agosto sarà il mese delle grandi scelte.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ venerdì 9, sabato 10, domenica 11;

★★★★ mercoledì 7, giovedì 8;

★★★ lunedì 5 giugno;

★★ martedì 6 giugno 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. La situazione lavorativa rimane di grande importanza, nonostante le spese siano superiori alle entrate. Tuttavia, alla fine si riuscirà a trovare un equilibrio. Le stelle sono favorevoli per avviare progetti d'amore.

Sarà relativamente facile riprendere il controllo della propria vita. Saranno favoriti i contatti e i viaggi verso altre città. È importante risolvere alcune questioni familiari con certi parenti. Questo è un periodo ottimo per chiarire questioni rimaste in sospeso in ambito familiare. I viaggi e gli spostamenti sono favoriti, e potrebbe essere il momento giusto per dedicarsi a qualcosa che rilassi la mente.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno lunedì 5 giugno (Luna nel segno);

lunedì 5 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8;

★★★★ venerdì 9 giugno;

★★★ sabato 10 giugno;

★★ domenica 11 giugno.

♒ Acquario: voto 9. Prosegue il periodo interessante, dovete solo ritrovare la voglia di amare.

Potrebbe presentarsi qualcuno che saprà parlarvi d'amore, quindi non dite no a priori. È un momento favorevole per le coppie che desiderano prendere decisioni importanti. Le giornate saranno estremamente utili per i nuovi amori. Il cielo è previsto splendido se state cercando di risolvere un problema, quindi è il momento ideale per mostrarsi al meglio. Il vostro fascino raddoppierà e ci saranno molte opportunità in più. Queste giornate sono preventivate molto utili per i nuovi legami.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno mercoledì 7 giugno (Luna nel segno);

mercoledì 7 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 8, venerdì 9, domenica 11;

★★★★ martedì 6, sabato 10;

★★★ lunedì 5 giugno 2023.

♓ Pesci: voto 10.

Non impegnatevi in inutili battaglie, anche se il periodo è molto favorevole. Soprattutto, non perdete tempo nel tentativo di recuperare situazioni o storie impossibili. Grandi scelte ed emozioni sono in arrivo. Avrete la possibilità di vivere nuovi incontri, ma la vostra situazione lavorativa è prioritaria. Dovrete decidere entro due mesi se continuare o meno un'attività che non sta dando molti frutti. Storie informali potrebbero diventare ufficiali e chi aspetta l'esito di una compravendita avrà notizie, ma non prima di settembre. È importante mettere a posto alcune questioni rimaste in sospeso.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: