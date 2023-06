L'Oroscopo settimanale dal 5 all'11 giugno 2023 è pronto a svelare l'arcano in merito ai prossimi sette giorni. La settimana in analisi presenta ben sei transiti planetari di rilievo dal punto di vista astrologico. Alle ore 9:31 di questo lunedì 5 giugno, la Luna darà inizio al tour settimanale entrando in Capricorno, un segno di Terra. Il secondo stop avverrà mercoledì 7 giugno alle ore 10:42, quando la Luna transiterà in Acquario. Venerdì 9 giugno alle ore 12:14 ci sarà un'altra fermata con la Luna nel segno dei Pesci. Per chiudere la settimana in bellezza, la Luna entrerà in Ariete prevista per questo domenica 11 giugno.

Inoltre, nella settimana in esame, avremo il piacere di accogliere l'arrivo di Venere nel segno del Leone, proprio all'inizio di questo periodo. E per concludere, domenica 11 giugno vi sarà il transito di Mercurio nel segno dei Gemelli.

Scopriamo le previsioni zodiacali da lunedì 5 a domenica 11 giugno con annessa la classifica a stelline settimanale relativamente ai segni della prima sestina zodiacale.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9. Pronti a "sbancare"? La settimana in arrivo promette di essere piacevole e fluida, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarete testimoni di un'aria fresca di novità che coinvolgerà, oltre all'ambito lavorativo anche le relazioni di coppia e la vita dei singoli.

Si prospettano opportunità capaci di (ri)aprire le porte all'amore: assicuratevi di essere pronti ad accoglierle! Sappiate che è proprio in momenti come questi che è importante mantenere uno spirito aperto e una mente pronta a cogliere le possibilità che si presentano. Non limitatevi a osservare passivamente, ma siate scaltri nel cercare interazioni significative e nel creare legami autentici.

Ricordate che l'amore può sorprendervi quando meno ve lo aspettate, quindi siate aperti alle opportunità e lasciatevi guidare dalle emozioni.

La classifica settimanale del segno dell'Ariete:

Top del giorno domenica 11 giugno (Luna nel segno);

★★★★★ martedì 6, mercoledì 7 e sabato 10;

★★★★ lunedì 5 e venerdì 9;

★★★ giovedì 8 giugno.

♉ Toro: voto 6.

La prossima settimana prospetta un periodo valutato "sufficiente", caratterizzato da giornate che oscillano tra alti e bassi. Possiamo dire che gran parte del periodo sarà segnato da un'alternanza di situazioni, sebbene orientate verso una leggera positività. Ci saranno tre giornate particolarmente favorevoli che daranno una spinta extra all'oroscopo settimanale: curiosi di scoprire quando poter godere del massimo sostegno dalle stelle? Occorre ricordare che anche durante le settimane meno eccezionali, ci sono sempre opportunità da cogliere e lezioni da imparare. Anche se l'andamento può sembrare altalenante, siate aperti a ciò che l'universo vi offre. Potreste trovare sorprese inaspettate proprio nei momenti meno previsti.

Prendete ogni giornata come un'occasione per crescere, imparando ad apprezzare ogni sfumatura della vita.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

★★★★★ giovedì 8 e sabato 10;

★★★★ lunedì 5, venerdì 9 e domenica 11;

★★★ mercoledì 7 giugno;

★★ martedì 6 giugno.

♊ Gemelli: voto 6. La settimana a venire sarà dedicata alle normali vicende della vita quotidiana, con particolare attenzione alle scadenze finanziarie come spese, tasse o rate da saldare. Le due giornate di venerdì e domenica saranno portatrici di buone energie, specialmente quest'ultima con l'arrivo di Mercurio. Secondo le nostre previsioni, avrete discrete possibilità di realizzare qualcuno dei vostri obiettivi. Sebbene non ci sia nulla di eccezionale in arrivo, i rapporti umani saranno comunque favoriti, con prospettive soddisfacenti nell'ambito dell'amicizia e della famiglia.

Anche durante le normali situazioni della vita quotidiana, ci sono spazi per la crescita personale. Prendete il tempo per riflettere sulle vostre finanze e pianificare con cura le scadenze imminenti, in modo da evitare imprevisti e gestire le vostre risorse in modo responsabile. Approfittate delle energie positive presenti in questa settimana per coltivare relazioni significative.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

★★★★★ venerdì 9 e domenica 11 (Mercurio nel segno);

★★★★ mercoledì 7, giovedì 8 e sabato 10;

★★★ martedì 6 giugno;

★★ lunedì 5 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. Le giornate in esame mediamente si prospettano abbastanza favorevoli per voi del Cancro, a condizione di essere in grado di individuare ed evitare quelle considerate meno positive.

Possiamo dire che la settimana sarà caratterizzata da auspici mediocri, con una distribuzione equilibrata tra aspetti positivi e negativi nel cielo astrologico. Non ci sarà una giornata eccezionale in arrivo, ma non mancheranno nemmeno momenti positivi. Tuttavia, potete stare tranquilli, poiché seguendo le nostre indicazioni non incontrerete alcun problema. Basterà tenere a mente la valutazione espressa dalle stelline per il periodo in questione, agendo di conseguenza. Tenete presente che ogni settimana porta con sé nuove opportunità. Anche se le previsioni astrali possono offrire un'indicazione generale, è importante ricordare che avete il potere di plasmare il vostro destino attraverso azioni e scelte.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

★★★★★ lunedì 5 e martedì 6;

★★★★ mercoledì 7, giovedì 8 e domenica 11;

★★★ sabato 10 giugno;

★★ venerdì 9 giugno.

♌ Leone: voto 8. L'oroscopo settimanale porta per molti di voi nati sotto il segno del Leone l'arrivo di una meravigliosa Venere, lunedì 5 giugno. Questo significa che il periodo sarà molto gratificante, ad eccezione del weekend, con un sabato e una domenica che potrebbero essere meno favorevoli. Per evitare possibili conseguenze negative, vi consigliamo di annotare le giornate migliori e di mantenere una neutralità nelle altre. Alcuni consigli utili per affrontare al meglio la settimana? Ecco, prima di tutto dedicate del tempo a voi stessi per rilassarvi.

La cura del benessere fisico e mentale è fondamentale per affrontare le sfide con maggiore equilibrio. Inoltre, cercate di mantenere una prospettiva positiva, concentrando la vostra energia su ciò che potete controllare, lasciando andare ciò che è al di fuori della vostra portata. Fate attenzione alle interazioni sociali, cercando di coltivare relazioni positive e di evitare situazioni che potrebbero generare conflitti. Sfruttate l'influenza positiva di Venere per esprimere amore e affetto verso le persone che contano.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno giovedì 8 giugno;

★★★★★ lunedì 5 (Venere nel segno), martedì 6 e venerdì 9;

★★★★ mercoledì 7;

★★★ domenica 11 giugno;

★★ sabato 10 giugno.

♍ Vergine: voto 7.

Il periodo in esame per voi nativi del segno della Vergine si presenta mediamente favorevole, grazie anche all'ausilio di pianeti che operano con efficienza. Tra questi, molti sono particolarmente inclini a offrire aiuto e supporto, soprattutto nelle giornate individuate nella classifica sottostante con quattro e cinque stelle. Soprattutto, molto importante sarà l'essere consapevoli delle proprie priorità e dedicare tempo ed energie alle attività e alle relazioni che veramente contano. Fate attenzione a non disperdere le vostre risorse in compiti o situazioni che non portano valore aggiunto alla vostra vita. In secondo luogo, coltivate una mentalità aperta e flessibile: pronti ad adattarvi ai cambiamenti che potrebbero presentarsi lungo il percorso?

Essere pronti a cogliere le opportunità, facendo scelte sagge, aiuterà a ottenere i risultati desiderati. Infine, prendetevi cura del benessere emotivo, dedicando del tempo alle attività che vi riempiono di gioia. Riconoscete i vostri limiti e non esitate a chiedere supporto se e quando ne aveste bisogno.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno sabato 10 giugno;

★★★★★ lunedì 5 e domenica 11;

★★★★ martedì 6 e venerdì 9;

★★★ mercoledì 7 giugno;

★★ giovedì 8 giugno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.