L'oroscopo di sabato 17 giugno ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche, in base all'analisi dei transiti planetari, sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno. Amore, lavoro e socialità ricoprono un ruolo indiscutibile, ma vengono presi in considerazioni anche altri aspetti come gli interessi personali e le emozioni.

La classifica, inoltre, consente di dare uno sguardo più ampio alla posizione di ogni segno zodiacale.

Previsioni astrologiche del 17 giugno: i primi segni in classifica

Acquario (1° posto): avrete bisogno di rispetto, amicizia e comprensione.

Per fortuna, la persona amata saprà donarvi tutto questo. Oltre a essere la vostra migliore confidente, sarà anche una spalla sicura, aperta al dialogo e alle interazioni. Trascorrere il tempo con lei vi renderà felici.

Gemelli (2° posto): sarete molto dolci con il partner. Ascolterete le sue parole, senza mettergli alcuna fretta. Cercherete di farlo sentire a suo agio, anche nelle situazioni più delicate. L'amore vi farà sentire al settimo cielo e vi spingerà a compiere gesti estremamente romantici.

Scorpione (3° posto): prendere alcune decisioni potrebbe rivelarsi più utile del previsto. Si apriranno tante nuove porte che trascineranno con loro occasioni da non perdere. La quotidianità diventerà una piacevole corsa tutta da vivere.

Sarete fieri delle vostre attività e dell'impegno dimostrato.

Sagittario (4° posto): vi farete carico di grandi responsabilità. Sul posto di lavoro, vi piacerà avere tutto sotto controllo. Dedicherete molta cura ai compiti che spettano a voi, ma sarete anche pronti a dispensare consigli. Alcuni colleghi vi saranno molto grati per questo.

Oroscopo del 17 giugno: i segni mezzani

Ariete (5° posto): non avrete alcuna intenzione di rilassarvi tra le mura domestiche. Sentirete il bisogno di uscire per interagire con gli altri. Coinvolgerete gli amici e cercherete di rendere partecipi anche il partner. Un'intensa sessione di shopping vi renderà ancora più contenti.

Capricorno (6° posto): sarete passionali e molto attenti ai bisogni del partner. Vi piacerà vivere l'amore in modo romantico, ma senza diventare eccessivamente sdolcinati. Vi integrerete perfettamente nella vita sociale della persona amata. Dovrete solo adottare qualche piccolo accorgimento.

Vergine (7° posto): fuggirete dagli inganni e dalle situazioni poco chiare. Vorrete essere certi delle persone che vi staranno accanto. Il partner, però, non vi trasmetterà le sensazioni sperate. Le previsioni astrologiche del 17 giugno vi consigliano di provare a indagare un po'.

Bilancia (8° posto): dovrete mettervi alla ricerca di un modo per combattere lo stress. Le fatiche quotidiane, infatti, rischieranno di pesare sulla vostra serenità.

Sfogarsi con il partner vi aiuterà a vedere le cose da un altro punto di vista. Le sue parole avranno un vero e proprio potere terapeutico.

Previsioni zodiacali del 17 giugno: gli ultimi posti

Leone (9° posto): non vi piacerà l'idea di iniziare una nuova relazione sentimentale. Per il momento, preferirete prendere le distanze dall'amore. Sarà una scelta sofferta, ma necessaria, almeno secondo il vostro punto di vista. Il sostegno degli amici e della famiglia non mancherà.

Toro (10° posto): la svolta tanto attesa non arriverà. Continuerete ad affrontare la routine quotidiana nello stesso identico modo. Avrete bisogno di maggiore motivazione per provare a cambiare le vostre abitudini. Le stelle, per il momento, non saranno dalla vostra parte.

Cancro (11° posto): sentirete la mancanza del partner e delle persone care. I ritmi lavorativi saranno così intensi da risucchiare tutte le vostre energie. Durante le ore serali, avrete bisogno solo di un po' di relax. Una cenetta gustosa e un film divertente potrebbero fare al caso vostro.

Pesci (12° posto): non ci sarà molto margine di miglioramento per i nati sotto il segno dei Pesci. I pianeti vi volteranno le spalle, facendovi precipitare in un vortice di insicurezza e agitazione. Dovrete fare appello a tutte le vostre forze per uscire da questa situazione.