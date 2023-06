L'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 luglio è pronto a svelare le analisi astrali sulla prima settimana piena del nuovo mese. In programma, la presenza della Luna dapprima in Acquario e poi in Pesci. Le influenze celesti che caratterizzeranno i prossimi sette giorni innanzitutto interesseranno i segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. Saranno Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci ad essere al centro delle nostre analisi, poiché sono loro i protagonisti di questo periodo.

La presenza della Luna, dapprima in Acquario e poi in Pesci, offrirà un'opportunità unica di comprensione e scoperta di sé.

Siete pronti a immergervi nell'affascinante mondo dell'Astrologia e conoscere i segreti che le stelle hanno da rivelarvi?

Prendete fiato e preparatevi ad esplorare le previsioni zodiacali da lunedì 3 a domenica 9 luglio e, al contempo, a scoprire la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Questa settimana vi regalerà un po' di serenità e vi vedrà prendere decisioni importanti sia sul fronte lavorativo che in ambito domestico. Non sarà tutto facile, e nella parte centrale del periodo dovrete lottare per emergere dalla massa. Tuttavia, non dimenticate di concedervi momenti di relax per rigenerare le energie.

Sul fronte amoroso, la situazione si prospetta migliore, con la possibilità che nuovi amori sboccino o che sentimenti sopiti si risveglino nelle prossime settimane. Avrete più tempo da dedicare ai vostri affetti e alle relazioni. Per quanto riguarda il lavoro e lo studio, sarà necessario navigare a vista e affrontare le sfide con flessibilità e adattabilità.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno lunedì 3 luglio;

lunedì 3 luglio; ★★★★★ martedì 4, domenica 9;

★★★★ venerdì 7, sabato 8;

★★★ mercoledì 5 luglio;

★★ giovedì 6 luglio 2023.

♏ Scorpione: voto 7. Siete come dei cavalli da competizione, questa settimana sarete in grado di superare ogni ostacolo che si presenterà sul vostro cammino.

Tuttavia, è importante non dare spazio a persone che cercano in tutti i modi di farvi perdere la pazienza. Prediligete il relax e cercate di mantenere la calma. Sul fronte amoroso, vi aspettano novità e cambiamenti. Siete in attesa di risposte riguardo al lavoro, ma non preoccupatevi, le opportunità arriveranno. Siete già più aperti alle possibilità che il futuro porterà nella seconda metà dell'anno, con conferme e riconoscimenti in arrivo. Ci saranno occasioni favorevoli per coloro che hanno lavorato bene o hanno fatto richieste. Risposte positive e nuovi accordi.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno mercoledì 5 luglio;

★★★★★ giovedì 6, venerdì 7;

★★★★ martedì 4, sabato 8;

★★★ lunedì 3 luglio;

★★ domenica 9 luglio 2023.

♐ Sagittario: voto 7.

Nonostante i tanti contrattempi, vi sentirete pronti per affrontare la settimana. Già a partire da lunedì si registrerà un grande rinnovamento di energie. È consigliato rimandare gli impegni e fissare appuntamenti per giovedì o venerdì, quando sarete più propensi a ottenere risultati positivi. Affrontate i problemi senza indugio e prestate attenzione alle relazioni familiari, cercando di mantenere un equilibrio. La settimana sarà interessante, ma i sentimenti vivranno una verifica importante nella seconda metà di luglio. Potreste già aver ricevuto una buona notizia e altre ne arriveranno. Non drammatizzate di fronte a un imprevisto, affrontatelo con serenità. Le nuove responsabilità potrebbero sembrare pesanti, ma ricordate che voi stessi avete voluto questa sfida.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno domenica 9 luglio;

domenica 9 luglio; ★★★★★ venerdì 7, sabato 8;

★★★★ mercoledì 5, giovedì 6;

★★★ lunedì 3 luglio;

★★ martedì 4 luglio 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Siate cauti nelle questioni quotidiane e evitate di fare il passo più lungo della gamba. Se si è verificata un'interruzione nel lavoro o si sono presentati problemi, sarà importante trovare soluzioni e siete in grado di farlo. È il momento opportuno per mettere a posto alcune questioni economiche, ma ricordate di procedere con cautela. Nei prossimi giorni vi aspetta una straordinaria dose di ottimismo e fiducia nelle vostre capacità.

Potrebbe esserci una sorpresa nel settore amoroso, poiché le ultime due settimane potrebbero aver portato risposte importanti. Questo periodo sarà particolarmente efficace per coloro che lavorano in proprio.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ lunedì 3, martedì 4;

★★★★ mercoledì 5, sabato 8, domenica 9;

★★★ giovedì 6 luglio;

★★ venerdì 7 luglio.

♒ Acquario: voto 8. Questa settimana si prospetta davvero interessante per tanti di voi. È uno dei momenti più stimolanti dell'anno, con un'attenzione particolare rivolta alla giornata di martedì, tutta all'insegna della Luna. Sappiatelo già da adesso: è probabile che durante la settimana, o al massimo entro metà dell'altra, riceverete dei consensi o delle conferme positive in amore o nel lavoro.

È importante che recuperiate la vostra forza fisica, che potrebbe essere stata compromessa tra metà e fine giugno. Per quanto riguarda l'amore, gli ultimi giorni del mese potrebbero essere stati difficili per vari motivi, ma ora si prevede un bel recupero. Sabato e domenica potreste non sentire una gran voglia di fare: non è da escludere che dobbiate riesaminare scelte o programmi.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno martedì 9 luglio (Luna in Acquario);

martedì 9 luglio (Luna in Acquario); ★★★★★ mercoledì 5, giovedì 6;

★★★★ lunedì 3, venerdì 7;

★★★ sabato 8 luglio;

★★ domenica 9 luglio 2023.

♓ Pesci: voto 9. La Luna, giovedì nel vostro segno, renderà l'animo colmo di passione per quasi tutto il periodo.

Nel campo dell'amore, sentirete il desiderio di chiarimenti e di capire meglio le intenzioni di una persona abbastanza ambigua. Sarà un periodo importante per coloro che hanno un progetto di lavoro in corso. In amore avrete molte cose da comunicare alla persona che amate. I nuovi incontri saranno favoriti e potrebbero portare interessanti opportunità. È fondamentale mantenere un controllo sulle questioni legali e sui documenti importanti. Sentirete la necessità di nuovi stimoli e di vivere un'avventura insolita per ricaricarvi il morale. Un messaggio particolare arriverà presto e potrete aspettarvi delle conferme entro la fine del mese.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: