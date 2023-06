L'oroscopo della giornata di sabato 1° luglio prevede un Ariete onesto e romantico grazie alla Luna in trigono, mentre Scorpione dovrà cercare di mantenere una certa stabilità in amore. Leone accoglierà nuove sfide e si darà da fare, nonostante tutto, mentre Pesci dovrà fare attenzione allo svilupparsi del proprio rapporto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 1° luglio.

Previsioni oroscopo sabato 1° luglio 2023 segno per segno

Ariete: il mese di luglio inizierà in modo convincente per voi nativi del segno. La Luna e Venere in trigono metteranno in mostra la vostra onestà e romanticismo nei confronti del partner o della vostra fiamma se siete single, con la possibilità di rendere più interessante alcuni rapporti.

In ambito lavorativo non dovrete perdere la concentrazione, perché con Mercurio in quadratura non sempre sarete così efficaci. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in lieve ripresa secondo l'oroscopo, ma comunque sottotono, considerato Venere in quadratura dal segno del Leone. Single oppure no, sarà fondamentale moderare il vostro atteggiamento nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo invece sarete più a vostro agio grazie a Mercurio, e in grado di gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale in calo per voi nativi del segno considerata la Luna in opposizione. Venere sarà favorevole, ciò nonostante essere dei romanticoni potrebbe non essere così efficace.

In ambito lavorativo sarete produttivi e attivi da saper completare le vostre mansioni senza troppe difficoltà. Voto - 7️⃣

Cancro: i vostri progetti procederanno lungo la giusta direzione in questa prima giornata del mese. L'aiuto di Mercuro si rivelerà prezioso e utile per portare a termine importanti mansioni. Sul fronte amoroso potrete contare su una relazione stabile, con qualche momento di romanticismo.

Voto - 8️⃣

Leone: periodo intrigante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi permetteranno di sentirvi a vostro agio con il partner, ma anche voi single dimostrerete buone emozioni. Per quanto riguarda il lavoro affronterete nuove sfide e, anche se dovessero non andare per il meglio, darete il massimo.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarete pieni di idee e ispirazioni grazie a Mercurio in sestile. Secondo l'oroscopo della giornata di sabato, i vostri progetti procederanno senza grandi difficoltà. Sul fronte amoroso meglio non chiedere troppo in questa giornata di sabato considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno del Sagittario. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di costruire una relazione stabile e soddisfacente, soprattutto voi nativi nella prima decade. In ambito lavorativo avrete bisogno di nuovi stimoli per cercare di recuperare terreno e svolgere bene le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà necessario cercare di mantenere una certa stabilità sul fronte amoroso. La Luna lascerà il vostro cielo, e con Venere in quadratura faticherete a essere romantici. In ambito lavorativo Mercurio in trigono vi permetterà di prendere le giuste decisioni per i vostri progetti, ma attenzione a stelle come Giove e Marte in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarete pieni di buona volontà grazie a Marte in trigono dal segno amico del Leone. Con il giusto impegno, sarete abbastanza produttivi e in grado di soddisfare le esigenze di colleghi e superiori. In ambito amoroso potreste essere finalmente pronti a fare un passo avanti nella vostra relazione sentimentale. Voto - 8️⃣

Capricorno: alcune idee potrebbero non essere così efficaci sul fronte professionale, ma non per questo non sarete una risorsa valida nel vostro gruppo di lavoro.

Con l'aiuto di Giove sarà un sabato discreto se saprete come sfruttarlo. In amore raggiungerete una discreta sintonia con il partner, ma che difficilmente vi permetterà di dare vita a momenti estremamente romantici. Voto - 6️⃣

Acquario: se avete un progetto in mente, questo periodo potrebbe essere ideale per scommettere su nuove iniziative, nel tentativo di raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti, a partire da questa giornata la Luna sarà favorevole, e vi permetterà di iniziare il weekend in modo più sereno. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura dal segno del Sagittario secondo l'oroscopo. Cercate di fare attenzione ai prossimi sviluppi del vostro rapporto, inoltre, sarà importante avere pazienza. Sul fronte professionale godrete del sostegno di Mercurio e Giove per gestire bene le vostre mansioni e centrare discreti successi. Voto - 6️⃣