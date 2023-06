Giro di boa della seconda settimana di giugno per tutti e dodici i segni zodiacali. Non potevano mancare le previsioni e l'oroscopo dell'8 giugno 2023 dall'Ariete ai Pesci con le novità astrologiche in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore c'è voglia di frequentare nuovi posti, questa sarà una giornata che porterà a ricche emozioni. Nel lavoro attenzione a come reagirete alle provocazioni, potreste passare dalla parte del torto.

Toro: per i sentimenti tensioni nell'aria in questa giornata, supererete comunque al meglio le provocazioni. Nel lavoro se ci sono delle prove da sostenere sarebbe meglio rimandare perché non è questo il momento.

Gemelli: a livello sentimentale momento tranquillo e privo di problemi, vi sentirete soltanto agitati al mattino. Nel lavoro meglio seguire soltanto progetti concreti e non qualcosa che non si potrà realizzare.

Cancro: in amore se c'è una crisi questa potrà essere superata ma ci vorrà soltanto ottimismo. A livello lavorativo le stelle vi daranno la possibilità di risultare vincenti.

Leone: a livello amoroso gli incontri saranno interessanti adesso, non mancheranno anche le nuove opportunità. Sono favorite le amicizie. Nel lavoro potete ricevere i riconoscimenti che aspettavate da tempo.

Vergine: per i sentimenti torna la voglia di fare e le storie che nascono adesso valgono di più. Nel lavoro giornata adatta per conferme, le stelle sono dalla vostra parte.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le nuove storie saranno favorite, non mancano ora nuove opportunità interessanti. Nel lavoro arriveranno diverse ricompense adesso, non tarderanno.

Scorpione: a livello amoroso attenzione non creare dissidi a causa della Luna dissonante e Venere in opposizione. Se avete discusso si potrà trovare pace.

Nel lavoro qualche dubbio non manca, attenzione alle parole.

Sagittario: per i sentimenti si aprono ora nuovi orizzonti, tutto sarà più favorito e non si escludono nuove opportunità. Nel lavoro meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Capricorno: a livello sentimentale nel pomeriggio potrebbe succedere qualcosa di diverso, il periodo comunque è fortunato.

Nel lavoro ritrovate la voglia di mettervi in gioco, siete favoriti.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore situazione non esaltante per le coppie che da tempo vivono difficoltà e se c'è stata una separazione non bisogna tornare indietro. Nel lavoro alcuni riferimenti potrebbero cambiare, attenzione.

Pesci: in amore nonostante un po' di agitazione le stelle sono favorevoli e non mancano opportunità. Nel lavoro non esagerate con le prese di posizione.