L'oroscopo del 28 gennaio, con la Luna in Gemelli e il Sole in Acquario, si prevede frizzante mentalmente e socialmente. Dopo alcune giornate di alti e bassi, il Leone torna ad essere 'baciato' dalla fortuna, godendosi il primo posto nella classifica dell'astrologia. Sul podio anche Gemelli e Vergine, mentre l'ultima posizione è occupata dal segno Cancro. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo del giorno 28 gennaio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣ - Leone. Finalmente una giornata che vi arride. La fortuna vi tende la mano. Fascino e intelligenza saranno le vostre armi migliori.

Il vostro valore non dipende dallo sguardo degli altri. Continuare a esserci, nonostante tutto, è già una forma di forza silenziosa. Questa fase vi vede particolarmente forti, anche se spesso non ve ne rendete conto. Vi dividete continuamente tra responsabilità familiari, lavoro e doveri quotidiani, finendo per accumulare una stanchezza emotiva che ogni tanto vi porta a ripensare al passato. È importante ricordare che avete risorse profonde e una capacità di resistenza fuori dal comune. Se qualcosa non funziona, è il momento di affrontarlo con lucidità e di chiedere supporto senza sentirvi deboli. Sul piano professionale o di studio possono emergere attriti con chi non gioca pulito, ma la vostra determinazione vi permetterà di non perdere la rotta.

Un miglioramento economico è vicino e vi restituirà fiducia e serenità.

2️⃣ - Gemelli. Vi sentite stanchi, svuotati, senza entusiasmo, come se la vita chiedesse sempre più di quanto riesca a restituire. Non siete rotti, siete solo affaticati. Rallentare non è fallire, è ricaricarsi per non spegnersi. A partire da questa giornata, iniziate lentamente a scrollarvi di dosso la fatica accumulata nei giorni precedenti e ritrovate una sensazione di calma che vi mancava. Il bisogno principale è quello di fermarvi, respirare e concedervi una pausa vera, senza sensi di colpa. Nei rapporti affettivi può esserci qualche tensione iniziale, ma la vostra capacità di comprendere e accogliere porterà a un chiarimento costruttivo.

Le coppie si avviano verso un momento particolarmente dolce, grazie a una novità che rafforza il legame. Anche sul fronte delle opportunità qualcosa si muove: restate aperti e fiduciosi.

3️⃣ - Vergine. Vi sentite incompresi, con parole che sembrano sempre cadere nel vuoto. Ma non smettete di dire ciò che conta. Non tutti sanno ascoltare, ma la vostra voce merita spazio. Vi muovete con sicurezza e nulla sembra riuscire a scalfire la vostra concentrazione. Anche di fronte a critiche o provocazioni, riuscite a mantenere un atteggiamento distaccato e intelligente. Avete molte cose da sistemare e, passo dopo passo, riuscite a portarle a termine senza farvi travolgere dall’ansia. Nell’ambiente lavorativo o di studio la competizione è alta, ma non è il momento di rincorrere obiettivi irrealistici.

Concentratevi su ciò che è davvero alla vostra portata. Una notizia inattesa, in arrivo a breve, potrebbe lasciarvi sorpresi e aprire nuovi scenari.

4️⃣ - Capricorno. Avete paura dei cambiamenti. L'ansia vi attanaglia. Che ne dite di prendere la vita con filosofia: come va, va? Anche il disordine ha una direzione. State attraversando un periodo stimolante, in cui l’energia non manca e la voglia di costruire è molto forte. Alcuni di voi sentono il desiderio di cambiare assetto professionale, magari rendendosi più indipendenti, ma la paura di fallire frena l’iniziativa. Ricordate che ogni cambiamento richiede costanza e coraggio quotidiano. È una fase favorevole per pianificare a lungo termine e per ritrovare una spinta positiva, soprattutto se avete vissuto momenti delicati.

Le finanze sono sotto controllo, ma non dimenticate di concedervi anche piccoli piaceri.

5️⃣ - Toro. Una delusione d'amore vi ha reso diffidenti, ma sbagliate a chiudere il cuore. Lasciatevi andare. Proteggervi è umano, ma rinunciare del tutto non vi renderà più al sicuro. La giornata richiede attenzione e prudenza, perché non tutto è come appare. Il vostro intuito vi aiuta a riconoscere le situazioni ambigue e a proteggervi da scelte avventate. Siete un punto di riferimento per chi vi sta accanto, capaci di ascoltare e offrire consigli sinceri. Gli impegni non mancano, soprattutto per chi lavora in autonomia, ma riuscirete a sciogliere nodi economici o familiari rimasti in sospeso. Sentite forte il bisogno di staccare e di programmare qualcosa che vi faccia sognare.

Nei sentimenti è importante non relegare l’amore in secondo piano, anche se siete abituati a difendere la vostra indipendenza.

6️⃣ - Acquario. Vi sentite schiacciati dalle responsabilità, siete sempre voi quelli che tengono tutto in piedi. Ma non dovete essere forti per tutti, sempre. Chiedere aiuto è un atto di lucidità, non di debolezza. Vi trovate davanti a una giornata un po’ instabile, che mette alla prova la vostra pazienza. È fondamentale evitare scontri diretti e scegliere la via del dialogo morbido, anche quando sentite salire il nervosismo. Sul lavoro o nello studio sapete cavarvela, ma a volte vi manca la motivazione necessaria per dare il massimo. Alcuni di voi pensano da tempo a un cambiamento radicale, come un trasferimento o una nuova direzione professionale.

Il timore di sbagliare è naturale, ma restare fermi per paura porta solo rimpianti. Procedete con calma: i risultati migliori nascono da passi graduali.

7️⃣ - Bilancia. Vi sentite arrabbiati con il mondo, perché le cose non vanno come avevate immaginato: l’ira spesso nasconde dolore. Ascoltatelo, invece di combatterlo. Nei rapporti affettivi si avverte un clima teso, legato a incomprensioni o divergenze di vedute emerse di recente. Il vostro desiderio di armonia è forte, ma in questo momento è necessario prestare attenzione a ciò che vi circonda e non dare nulla per scontato. La creatività vi sostiene e vi aiuta a trovare soluzioni alternative, sia sul lavoro sia nella vita privata. Qualcuno potrebbe chiedervi un aiuto o un favore, soprattutto in ambito domestico.

Con pazienza riuscirete a rimettere ordine anche nelle situazioni più confuse.

8️⃣ - Ariete. Vi sentite in ritardo nella vita, e forse rimpiangente una scelta che avete fatto o non fatto. Ognuno ha il proprio ritmo. Non esiste una tabella di marcia universale. La giornata si presenta densa di impegni e responsabilità, tanto da farvi venire voglia di mollare tutto e scappare lontano. Resistere non è facile, ma la vostra forza sta proprio nella capacità di affrontare le sfide senza arretrare. Con il passare delle ore ritroverete lucidità e un senso di sollievo. Siete combattivi e determinati, qualità che vi permetteranno di superare un problema che vi tormenta da tempo. Non dimenticate di prendervi cura del corpo, che in questo periodo chiede più attenzione.

9️⃣ - Sagittario. L'ansia vi perseguita, e la notte faticate a prendere sonno. Avete così tanti pensieri che vi frullano in mente. Sappiate che state facendo il possibile con gli strumenti che avete, e questo conta più di tutto. Siate meno presuntuosi e imparate a ingoiare qualche rospo, specie se volete fare passi avanti nella vita. Nei sentimenti le tensioni non mancano, ma spesso servono a mettere in luce ciò che va sistemato. Avete vissuto un periodo poco stimolante, carico di stanchezza e questioni complesse, e ora sentite il bisogno di ritrovare slancio. Dentro di voi convivono dubbi e desiderio di libertà, ma presto riuscirete a fare chiarezza. Siete spiriti indipendenti e avete bisogno di nuovi stimoli per tornare a sentirvi vivi.

Sperimentate, osate, rimettetevi in gioco senza lasciarvi frenare dalle incertezze.

1️⃣0️⃣ - Scorpione. Per timore di sbagliare, spesso vi paralizzate. Ma già così avete perso in partenza. Provateci, sempre. E se va male? Pazienza! Imparerete una lezione che vi porterà a perfezionarvi. Meglio un passo imperfetto che una rinuncia continua. Vi sentite spesso caricati di troppe responsabilità e questo vi porta a reagire con nervosismo quando manca collaborazione. Una discussione recente vi ha scosso più del previsto, spingendovi a rimuginare su ogni dettaglio. È il momento di alleggerire la mente e smettere di analizzare tutto in modo ossessivo. Nei rapporti di coppia serve maggiore dolcezza e meno impulsività.

Chi ha chiuso da poco una relazione dovrebbe evitare ritorni che rischiano di riaprire ferite già note. La serenità è possibile, ma passa dal lasciare andare.

1️⃣1️⃣ - Pesci. Siete stanchi di lottare contro limiti fisici o mentali. Abbiate rispetto per voi stessi. Il corpo non è un nemico, è un alleato che chiede ascolto. In questa fase sentite forte il peso delle questioni economiche e di un imprevisto che ha destabilizzato le vostre certezze. È necessario rivedere un accordo o una collaborazione per evitare ulteriori complicazioni. Sul piano personale avete vissuto un contrasto che vi ha portato a prendere le distanze, ma in famiglia il clima tende a rasserenarsi. Gli impegni di lavoro o studio restano centrali e richiedono concentrazione.

Anche in casa vi sentite spesso soli nella gestione delle cose pratiche. Organizzatevi meglio e non abbiate paura di chiedere supporto.

1️⃣2️⃣ - Cancro. Spesso vi sentite inermi davanti alla solitudine, anche quando siete circondati da persone. Va bene sentirsi così. State solo cercando connessioni autentiche, e quelle arrivano quando smettete di fingere. Siete fieri e consapevoli del vostro valore, ma a volte questa sicurezza può essere scambiata per arroganza. Ultimamente qualcuno di voi si sente smarrito, schiacciato dalla routine e dalla sensazione di non riuscire a esprimersi pienamente. Avete bisogno di una scossa, ma non aspettate che arrivi dall’esterno: il cambiamento parte da voi. È un buon momento per riflettere e ascoltare le vostre intuizioni più profonde.

Presto vi sarà richiesto di tirare fuori carattere e determinazione, qualità che non vi mancano. Chiudere questo periodo con un risultato concreto vi aiuterà a ritrovare fiducia e motivazione.

Breve quadro astrologico della giornata

Dunque, il giorno 28 gennaio, la Luna in Gemelli stimola curiosità, scambi rapidi e bisogno di confronto. Le emozioni passano attraverso le parole: parlare chiarisce, tacere confonde. Ottimo momento per trattative, studio e contatti. Sole in Acquario favorisce idee nuove, spirito indipendente e desiderio di uscire dagli schemi. Tutto ciò spinge a guardare avanti con maggiore libertà.