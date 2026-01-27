Secondo l’oroscopo del 28 gennaio, i nativi dello Scorpione vivono un momento di grande energia e intuito che permette loro di risolvere ogni problema e godersi la passione, pur dovendo fare attenzione alle spese impreviste. I Gemelli ottengono grandi soddisfazioni professionali grazie alla loro determinazione, ma affrontano una fase di crisi sentimentale che richiede dialogo per evitare rotture definitive. Infine, i nati sotto il segno della Bilancia devono gestire lo stress e le tensioni di coppia con estrema pazienza, riuscendo comunque a cogliere ottime opportunità nel lavoro.

La giornata di mercoledì 28 gennaio secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Siete circondati da nuove possibilità professionali; approfittatene per dare una svolta alla vostra routine. È il momento di far sentire la vostra voce: non lasciate che gli altri vi precedano, o recuperare il terreno perduto sarà complicato. Per quanto riguarda la vita privata, mettete da parte i sospetti e la possessività. Anche se percepite del nervosismo in chi vi ama, evitate di trasformare ogni piccolo disaccordo in una battaglia. Voto: 7

Toro – State attraversando un periodo un po' sottotono. È probabile che la vostra mente torni spesso a vecchie ferite che fanno ancora male, ma non lasciatevi scoraggiare.

L'oroscopo consiglia di aprirvi con fiducia al futuro: presto farete nuovi incontri e uno in particolare saprà risvegliare la vostra curiosità. Sul fronte professionale, i traguardi che state fissando potrebbero scatenare la gelosia di chi vi osserva costantemente. Un piccolo consiglio: non svelate troppo i vostri piani. Agite con astuzia e mantenete la giusta riservatezza con chi scava nei vostri affari. Voto: 6,5

Gemelli – Potete ritenervi fieri del percorso fatto finora: avete pianificato una serie di progetti che daranno grande risalto alle vostre competenze. Se state pensando di cambiare lavoro, sostenere un esame o affrontare un colloquio, fatelo adesso. Lasciate che la fiducia in voi stessi vi guidi.

Sul fronte affettivo, però, regnano malumore e monotonia. Non permettete a queste sensazioni di togliervi la serenità: cercate il confronto con il partner, o rischiereste di compiere scelte drastiche da cui sarà difficile tornare indietro. Voto: 7

Cancro – Non allarmatevi se il vostro mondo interiore vi sembra un’altalena di sentimenti. Considerate queste oscillazioni come semplici segnali di un assestamento necessario per raggiungere la stabilità. Prima di approdare alla serenità, un pizzico di irrequietezza è normale. Fate però attenzione: evitate di soffocare chi amate con eccessiva gelosia. Anche sul fronte professionale, cercate di mantenere la calma; i cambiamenti in arrivo potrebbero spazientirvi, ma reagire d'impulso sarebbe un errore.

Per una volta, tenete per voi le critiche più aspre. Voto: 6,5

Astrologia dedicata alla giornata di mercoledì 28 gennaio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Preparatevi a raccogliere ottimi frutti nella sfera professionale: la collaborazione con un collega si rivelerà la marcia in più per far decollare i vostri progetti. Sebbene in ambito familiare possiate incontrare un piccolo ostacolo, nel complesso vi sentirete appagati e baciati dalla fortuna. Sfruttate il potere della comunicazione per riaprire cassetti rimasti chiusi troppo a lungo: un gesto di umiltà o un perdono sincero saranno un toccasana per la vostra serenità interiore. Voto: 8,5

Vergine – Questo periodo vi chiede di fermarvi a pensare, anche se la vostra irrequietezza vi spingerebbe ad agire subito.

Se vi accorgete che qualcosa non è andato per il verso giusto, non fate finta di nulla: scavate a fondo, perché rimediare in un secondo momento sarà meno semplice. State per liberarvi di quei comportamenti tossici che vi hanno impedito di godere appieno della vita. Una volta fatta pulizia interiore, si aprirà davanti a voi un orizzonte inaspettato, dove l'amore e l'amicizia brilleranno di una luce più sincera. Voto: 6,5

Bilancia – Lo stress e la spossatezza potrebbero giocarvi brutti scherzi, portandovi a sbagliare qualche valutazione. Cercate di mantenere la calma ma, se doveste inciampare, non fatene un dramma: affrontate il problema e rimediate con umiltà. In amore, tenetevi alla larga da temi spinosi e polemiche inutili che non vedono l'ora di esplodere.

Gestendo tutto con pazienza, il vostro legame ne uscirà rafforzato. Sul fronte professionale, invece, riuscirete a ottenere ottimi risultati sfruttando al meglio alcune opportunità molto promettenti. Voto: 7

Scorpione – State vivendo una fase vibrante, carica di grinta e vitalità. Grazie al vostro intuito, riuscirete a raddrizzare anche le situazioni più ambigue, scovando la chiave giusta per ogni problema. È un momento d’oro per coltivare la vita sociale e aprirvi a nuovi, stimolanti incontri. Tra le mura domestiche respirerete un’aria di pura armonia e affetto, ideale per riflettere sui vostri bisogni più profondi. Anche i più maturi tra voi riscopriranno il brivido della passione fisica. Unica avvertenza: occhio al portafoglio, perché qualche uscita imprevista potrebbe far vacillare il budget.

Voto: 10

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 28 gennaio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In ambito professionale, non lasciate che gli ostacoli vi buttino giù. Rimanete focalizzati sui vostri compiti e agite con precisione per prevenire sviste banali; avere un piano d'azione chiaro è la vostra marcia in più per il successo. Per quanto riguarda il cuore, qualche tensione di coppia potrebbe rendervi irrequieti, portando qualcuno di voi a desiderare una rottura definitiva. Tuttavia, evitate passi azzardati: prendetevi del tempo, perché presto ritroverete la lucidità necessaria per scegliere il meglio. Voto: 6,5

Capricorno – Sfruttate la vostra grande intraprendenza: è la chiave per attirare l'attenzione della persona che vi interessa.

Nonostante la timidezza, possedete un fascino magnetico capace di lasciare il segno. Restate però vigili sulle situazioni ambigue, diffidate dei conoscenti indiscreti e di chi nasconde la propria situazione sentimentale. Sul fronte professionale, cercate di ottimizzare i tempi per evitare osservazioni dai vertici. Anche se ultimamente avete accumulato qualche ritardo su un progetto, avete tutta la determinazione necessaria per recuperare e concludere con successo. Voto: 7

Acquario – Se notate che qualcuno intorno a voi sembra teso o preoccupato, non esitate a chiedere spiegazioni. Spesso il vostro modo di fare distaccato viene scambiato per indifferenza, rischiando di creare tensioni inutili: ricordate che un silenzio prolungato può logorare anche i legami più solidi.

Per quanto riguarda la carriera e il portafoglio, il periodo è positivo; tuttavia, la prudenza non è mai troppa: state alla larga da speculazioni rischiose. Voto: 7,5

Pesci – Non lasciate che le questioni di soldi assorbano tutte le vostre energie in questa giornata; date invece priorità alla costanza. Attenzione a non vivere solo di rendita: la stima che avete costruito nel tempo richiede cure continue. Anche se state lavorando a piani ideati da altri, il vostro contributo è fondamentale per la loro riuscita. In amore, il tempo delle riflessioni è terminato. Avete dato il massimo e ora spetta a qualcun altro muoversi. Abbiate pazienza, la vostra coscienza è pulita. Voto: 7,5