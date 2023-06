Lunedì 12 giugno troviamo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi dell'Ariete, mentre Venere assieme a Marte stazioneranno nell'orbita del Leone. Plutone, invece, protrarrà il moto in Capricorno, così come Nettuno insieme a Saturno resteranno stabili nel domicilio dei Pesci. Il Sole e Mercurio, infine, continueranno la sosta in Gemelli come il Nodo Nord, Giove e Urano permarranno nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Gemelli, meno conciliante per Sagittario e Bilancia.

Sul podio

1° posto Gemelli: investimenti. Giornata dalle mire espansionistiche quella che potrebbero vivere i nati Gemelli sul fronte professionale, in quanto parranno propensi a mettere mano al portafogli per cimentarsi in proficui e lungimiranti investimenti in tal senso.

2° posto Ariete: rivincite relazionali. La settimana avrà buone chance di iniziare col piede giusto per i nati Ariete nel versante relazionale, col segno Cardinale che avrà la possibilità di prendersi qualche piccola o grande rivincita con chi gli ha ultimamente messo i bastoni tra le ruote.

3° posto Leone: attrazioni. Secondo l'oroscopo di lunedì 12 giugno, i nati Leone si troveranno presumibilmente a provare un'improvvisa quanto coinvolgente attrazione per una persona appena conosciuta di persona oppure online.

I mezzani

4° posto Acquario: leggeri. La voglia che, con buona probabilità, pervaderà gli animi dei nati Acquario in questo giorno di fine stagione sarà quella di vivere le ore in questione con maggiore spensieratezza rispetto agli ultimi periodi intrisi di brutture cerebrali.

5° posto Toro: mantenere un segreto. Un familiare o un'amica fidata, grazie alla fiducia che ripone nei nati Toro, potrebbe confidare al segno Fisso un importante segreto che, fortunatamente, sarà custodito gelosamente dai nativi.

6° posto Scorpione: focus sui dettagli. Semaforo acceso sul giallo per i nati Scorpione sul versante lavorativo, specialmente per i liberi professionisti del segno che da un lato saranno chiamati a premere sul pedale dell'acceleratore ma dall'altro lato, come suggerirà il carnet astrale, dovrebbero porre la dovuta attenzione ai dettagli.

7° posto Cancro: straniti. La cerchia amicale dei nati Cancro rappresenterà, c'è da scommetterci, un ambito pieno di perplessità per il segno Cardinale, in quanto lo stesso non riuscirà a comprendere sino in fondo il perché di alcuni gesti o parole delle persone care.

8° posto Capricorno: calo d'entusiasmo. Sebbene il lunedì di casa Capricorno parrà trascorrere sui binari della routine, i nativi sembreranno non affrontare il tutto col solito entusiasmo e, specialmente sul versante lavorativo, gli altri non faticheranno a rendersene conto.

9° posto Pesci: taglienti. L'alea che presumibilmente correranno i nati Pesci nelle ventiquattro ore in questione sarà, pur senza desiderarlo, di ferire il partner o i figli con qualche dichiarazione dai toni troppo pungenti e ciò, come spiacevole conseguenza, darà adito a qualche lieve diatriba in casa.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: presuntuosi. Complici le recenti bufere professionali, i nati Sagittario potrebbero peccare di saccenteria e presunzione in questo giorno di metà mese, col segno di Fuoco che suo malgrado calamiterà l'attenzione altrui e non in senso benevolo.

11° posto Vergine: deleganti. Svogliati e un pizzico insofferenti, i nati Vergine questo lunedì saranno probabilmente inclini a prodigarsi il meno possibile sia a casa che al lavoro, cercando di delegare le attività più gravose alla dolce metà o a qualche nuovo collega.

12° posto Bilancia: bizzosi. La scure del nervosismo avrà ottime possibilità di ondeggiare pericolosamente attorno al capo dei nati Bilancia, in quanto quest'ultimi risulteranno oltremodo bizzosi e tale comportamento avverso li porterà a viversi questa giornata di giugno con addosso un'inutile tensione.