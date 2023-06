Lunedì 26 giugno troviamo sul piano astrologico la Luna transitare nel domicilio della Bilancia, mentre il Sole risiederà nell'orbita del Cancro. Nettuno assieme a Saturno, invece, resteranno stabili in Pesci, così come Plutone protrarrà il moto sui gradi del Capricorno. Urano, il Nodo Nord e Giove, intanto, proseguiranno la sosta in Toro come Marte, Venere e Lilith permarranno nel segno del Leone. Mercurio, infine, continuerà il transito in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Pesci, meno entusiasmante per Capricorno e Ariete.

Sul podio

1° posto Pesci: soluzioni. Tutto ciò che riguarderà il fronte pratico, ancor più se legato al fronte domestico, parrà non avere segreti per i nati Pesci nella giornata inaugurale della settimana, col segno Mutevole che riuscirà a trovare le soluzioni adatte a risolvere ogni problematica in men che non si dica.

2° posto Leone: passo spedito. Secondo l'oroscopo di lunedì 26 giugno, i nati Leone potrebbero catapultarsi in una giornata dinamica ma routinaria, dove sarà bene proseguire a passo spedito in quei terreni esistenziali che conoscono a menadito.

3° posto Bilancia: diplomazia al bando. Cercare un compromesso dialettico con l'interlocutore non sarà, c'è da scommetterci, una pratica utilizzata dai nati Bilancia nelle ventiquattro ore in questione, in quanto il segno Cardinale preferirà sfoggiare un mood schietto che gli consentirà di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

I mezzani

4° posto Acquario: punto d'incontro. In questa giornata d'inizio stagione, i nati Acquario avranno buone chance di riuscire a riportare l'armonia in coppia, o a rinsaldare la stessa, cercando e trovando un punto d'incontro con la dolce metà, ad esempio portando la stessa in un locale esclusivo nonostante la poca voglia nativa di andarci.

5° posto Gemelli: porsi all'ascolto. I nati Gemelli a capo di un team professionale, specialmente le prime due decadi, potrebbero essere più propensi questo lunedì ad ascoltare consigli e critiche dei loro dipendenti, atteggiamento che darà ottimi frutti e che dovrebbe essere mantenuto anche nel prossimo futuro.

6° posto Scorpione: invertire la rotta.

Complice l'ostico duetto Urano-Giove, aizzato dal Nodo Nord che viaggia tra il Toro e i loro gradi, i nati Scorpione si renderanno presumibilmente conto che al lavoro i risultati arriveranno col contagocce, andazzo che purtroppo li scoraggia da un po'. Al fine di invertire tale trend, il segno Fisso deciderà di assumere un mood stacanovista così da puntare su una quantità produttiva più spiccata e, di conseguenza, aumentare anche i risultati.

7° posto Cancro: proposte da vagliare. Un ex datore di lavoro o una spasimante con la quale non si era concretizzata una storia d'amore potrebbero, nel corso del 26 giugno, tornare a bussare alla porta di casa Cancro, ma i nativi farebbero meglio a ponderare a dovere se cibarsi o meno di una minestra riscaldata.

8° posto Toro: dispersivi. Semaforo acceso sul giallo per le attività che andranno a svolgere i nati Toro in questo giorno di fine mese, col segno di Terra che risulterà presumibilmente voglioso di darsi da fare ma, al contempo, rischierà di essere dispersivo in quanto si fionderà su troppi fronti tutti insieme.

9° posto Vergine: affaticati. Il carnet astrale di questo lunedì suggerirà, con buona probabilità, al segno della Vergine di rallentare considerevolmente i ritmi quotidiani perché, continuando con un passo così accelerato rischierebbe un crollo fisico.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: impazienti. Giornata di giugno da prendere con le pinze per i nati Sagittario che sono in fase di conoscenza affettiva, in quanto il loro desiderio di concretizzare li indurrà a bruciare le tappe e ciò non sarà un toccasana per la nascita del legame che anelano.

11° posto Capricorno: promesse da mantenere. Una persona cara, in primis il partner o un figlio, potrebbero far leva su una promessa fatta dai nati Capricorno in precedenza, col segno Cardinale che si vedrà costretto ad adempiere a tale impegno preso in passato sebbene non gli andrà più granché a genio.

12° posto Ariete: solitari. Brio e voglia di circondarsi di persone segneranno probabilmente il passo in questo giorno d'estate per i nati Ariete, con quest'ultimi che preferiranno di gran lunga starsene in disparte a rimuginare sugli ultimi accadimenti.