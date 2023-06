Mercoledì 21 giugno 2023 troviamo sul piano astrale la Luna, Marte e Venere transitare nell'orbita del Leone, mentre il Sole si sposterà dal domicilio dei Gemelli (dove risiede Mercurio) al segno del Cancro. Nettuno assieme a Saturno, invece, resteranno stabili in Pesci, così come Plutone protrarrà il moto in Capricorno. Giove, Urano e il Nodo Nord, infine, proseguiranno la sosta in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Bilancia, meno roseo per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Bilancia: voglia di divertimento. Secondo l'oroscopo di mercoledì 21 giugno, i nati Bilancia parranno volersi godere la giornata scevri da pensieri e preoccupazioni di sorta, divenendo decisamente più inclini a dedicarsi agli hobby o concedersi delle parentesi mondane piuttosto che fiondarsi nella solita routine fatta di doveri.

2° posto Leone: focus economico. Sarà bene, nel corso di questa giornata di giugno, per i nati Leone fare il punto della situazione in merito al fronte economico, settore grazie al quale il segno di Fuoco potrà anche coronare qualche piccolo desiderio di stampo materialistico.

3° posto Ariete: azione corale. Giornata di metà settimana dove i nati Ariete si renderanno conto, c'è da scommetterci, di come nel nucleo domestico ogni componente farà il proprio dovere senza batter ciglio e tale azione corale farà tirare un sospiro di sollievo al segno Cardinale.

I mezzani

4° posto Sagittario: maggior serenità. La via dell'armonia parrà ancora lastricata di insidie per i nati Sagittario questo mercoledì, ma il segno Mutevole avrà probabilmente più chance di assumere un mood maggiormente sereno rispetto all'ultimo periodo e ciò stupirà piacevolmente la dolce metà.

5° posto Capricorno: sul piatto della bilancia. L'estate per i nati Capricorno inizierà, con buona probabilità, con una giornata dove le loro priorità saranno le protagoniste, col segno Cardinale che si troverà a posizione nel metaforico piatto della bilancia da una parte gli affetti e dall'altra parte le mire ambiziose di natura professionale.

6° posto Toro: conservatori. L'ostico trittico Luna-Venere-Marte di Fuoco verrà smorzato dal sestile del Luminare giallo d'Acqua al loro Sole di nascita e ciò probabilmente spingerà i nati Toro a preferire un atteggiamento più conservatore che espansionistico.

7° posto Pesci: dure verità. Qualcuno, perlopiù una figura amicale, potrebbe dire senza mezzi termini ai nati Pesci qualcosa sul loro conto di poco piacevole, ma tale verità non sarà messa sul piatto per ferirli bensì per fargli aprire gli occhi su un'intricata situazione nella quale sono invischiati.

8° posto Cancro: spaesati. Nell'ambiente professionale dei nati Cancro, specialmente del primo decano, saranno possibili piccoli o grandi stravolgimenti in atto questo mercoledì, col segno Cardinale che non riuscirà sulle prime a metabolizzare il tutto.

9° posto Gemelli: mordersi la lingua. Alla stregua di una pentola a pressione, i nati Gemelli avranno buone chance di trascorrere le ventiquattro ore in questione con la prorompente voglia di cantarne quattro a destra e a manca, ma il carnet astrale suggerirà loro di mordersi la lingua evitando inutili frizioni col mondo circostante.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: calo energetico. Sia la mente che il corpo sembreranno suggerire a gran voce ai nati Acquario, durante il 21 giugno, di prendersi un'ampia e rigenerante pausa, col segno Fisso che farebbe meglio a seguire il proprio richiamo interiore al relax psico-fisico.

11° posto Vergine: sotto accusa. La fluidità comunicativa al lavoro potrebbe venir meno per i nati Vergine questo mercoledì e ciò andrà a incidere sull'efficienza del loro operato. A fronte di ciò, il segno Mobile sarà a rischio ramanzine da capi e colleghi.

12° posto Scorpione: dubbiosi. Sotto la lente d'ingrandimento di casa Scorpione, nel corso del 21 giugno, ci saranno probabilmente alcune scelte esistenziali, fronte sentimentale in primis, messe in atto negli ultimi due mesi e i nativi non saranno affatto certi di aver imboccato il sentiero idoneo alla loro evoluzione.