L'oroscopo della giornata di mercoledì 21 giugno vedrà il pianeta Mercurio sostenere i nativi Bilancia, che in ambito lavorativo si daranno da fare, mentre Pesci mostrerà il suo lato più tenero in amore. I segni di fuoco scalpiteranno in amore grazie alla Luna e Venere favorevoli, mentre Acquario cercherà di essere produttivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 21 giugno.

Previsioni oroscopo mercoledì 21 giugno 2023 segno per segno

Ariete: la vostra vita sentimentale sarà regolata dalla Luna e Venere in buon aspetto in questa giornata di mercoledì.

Single oppure no, avrete importanti occasioni d'amore che non dovrete lasciarvi sfuggire. Sul fronte professionale, Mercurio porterà buone idee, che con il giusto impegno sarete in grado di sviluppare. Voto - 8️⃣

Toro: queste stelle non vi saranno così vicine in questa giornata di mercoledì. Tra voi e il partner ci sarà tensione, figlia di un periodo non così brillante per voi. Anche nel lavoro farete fatica a mantenere il passo con gli altri, un po' per via della grande mole di mansioni da svolgere, un po' per mancanza di impegno da parte vostra. Voto- 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali convincenti secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Potrete contare su stelle come la Luna e Venere in sestile per dimostrare i vostri sentimenti nei confronti del partner.

Anche nel lavoro i vostri progetti andranno bene, e potrebbe essere un buon momento per fare degli investimenti. Voto 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale nel complesso stabile per voi nativi del segno. Sarete in grado di risolvere alcuni problemi tra voi e il partner, capendo che solo insieme questa relazione può funzionare. In ambito lavorativo a volte vi fate prendere da panico per questioni da poco, ma sappiate che la strada che avete preso è quella giusta se voi per primi credete nelle vostre capacità.

Voto - 7️⃣

Leone: il vostro cuore scalpita in amore in questa giornata ricca di emozioni. Quest'estate inizierà nel migliore dei modi per voi, con intense emozioni tutte da vivere con le persone che amate di più. Nel lavoro mostrerete interesse e impegno per nuove mansioni e progetti in corso. Presto il vostro impegno verrà ripagato.

Voto- 9️⃣

Vergine: alcuni progetti non stanno andando come sperato secondo l'oroscopo. La situazione che state vivendo è un po' frustrante, ma non vi arrenderete di certo. Sul fronte sentimentale ci sarà una discreta stabilità. Il sostegno della vostra anima gemella sarà importante in questo periodo per riuscire ad andare avanti. Voto - 6️⃣

Bilancia il pianeta Mercurio sosterrà le vostre iniziative secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Riuscirete ad andare avanti e mettere insieme buone idee, grazie anche al sostegno di Marte. In amore questo cielo sarà sereno per voi, e vi permetterà di vivere un rapporto pieno di affetto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: molte cose non funzionano in questo periodo secondo l'oroscopo, complice anche questo cielo così contrario.

Rimanere fermi a guardare però non vi aiuterà molto. Sarà necessario reagire, sia in amore che in campo professionale, affinché possiate tornare a vedere le cose dal lato positivo. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vi permetterà di dare il meglio di voi in ambito amoroso. Single oppure no, potrete contare sul sostegno della Luna e di Venere per riuscire a conquistare il cuore della persona che amate. Nel lavoro Marte porterà buone energie, ma con Mercurio opposto non sempre i vostri metodi potrebbero rivelarsi efficaci. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale migliore in questa prima giornata d'estate. Certo, la vostra relazione di coppia non sarà la più bella del mondo, ciò nonostante sarà possibile vivere un rapporto abbastanza tranquillo.

Per quanto riguarda il lavoro avrete Saturno dalla vostra parte. I vostri progetti andranno avanti grazie anche al vostro ottimismo, ma attenzione a non pretendere troppo da voi o dagli altri. Voto - 7️⃣

Acquario: mostrerete maggior voglia di fare e una produttività migliore secondo l'oroscopo. L'intenzione di fare bene le vostre mansioni ci sarà, ma le circostanze non saranno sempre favorevoli. In amore è abbastanza chiaro con questo cielo che potreste attraversare un periodo di crisi con il partner. Dipenderà molto da voi cercare di sbloccare questa situazione complicata. Voto - 6️⃣

Pesci: sarete particolarmente teneri in questa giornata di mercoledì. Questo cielo sarà infatti abbastanza sereno da spingervi a impegnarvi per dare vita a una relazione forte e duratura. Sul fronte lavorativo alcuni progetti potrebbero rivelarsi stressanti per voi, ciò nonostante vi darete da fare per portarlo a termine senza commettere errori. Voto - 7️⃣