L'oroscopo di giovedì 22 giugno ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare i dettagli della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei dodici profili. Ci sarà chi non riuscirà a distogliere gli occhi dal partner e chi, al contrario, avrà paura di innamorarsi di nuovo. Le posizioni astrali forniscono un quadro variegato che può essere approfondito ulteriormente attraverso la classifica presente.

Previsioni zodiacali di giovedì 22 giugno: i segni sul podio

Toro (1° posto): dimostrerete di avere un grande equilibrio.

Finalmente, apparirete più sicuri di voi stessi, sia a casa che al lavoro. Alcune mansioni rappresenteranno una sfida completamente nuova, ma sarete fieri di essere coinvolti. Con il partner, ci sarà una complicità non indifferente che si ripercuoterà anche nelle relazioni sociali.

Leone (2° posto): non potreste essere più felici del vostro lavoro. Sarete certi di aver trovato l'ambiente giusto per voi. Vi impegnerete al massimo, senza lamentarvi per il tempo dedicato ai diversi incarichi. Questo vi consentirà di essere più rilassati anche all'interno della vostra quotidianità.

Scorpione (3° posto): sarete loquaci quando vi troverete in gruppo. Apparirete perfettamente integrati all'interno della vostra compagnia di amici.

Sarete propensi a conoscere persone nuove, ma per fare buona impressione non vi mettere in mostra. Vi limiterete solo a rivelare gli aspetti determinanti della personalità.

Pesci (4° posto): sarete in grado di catalizzare facilmente l'attenzione del partner. Avrà occhi solo per voi, anche nelle situazioni più caotiche. Il rapporti di coppia subirà progressi non indifferenti.

Ci saranno tutti i presupporti per consolidare la vostra storia verso una direzione più stabile e coinvolgente.

Oroscopo e classifica del 22 giugno: i segni mezzani

Bilancia (5° posto): avrete ben chiari i vostri obiettivi. Li perseguirete con costanza e determinazione. I tentativi di avere successo vi lasceranno abbastanza soddisfatti, almeno dal punto di vista lavorativo.

In amore, purtroppo, sarete più incerti. Per il momento, le stelle non favoriranno la ricerca dell'anima gemella.

Acquario (6° posto): dedicherete mille attenzioni agli amici. La solitudine non farà per voi, soprattutto in questo periodo. Vi piacerà fare battute, stimolare il prossimo ad esporsi e instaurare conversazioni divertenti. Non avrete particolari problemi a concedere precocemente la vostra fiducia.

Gemelli (7° posto): tenderete a essere ipercritici verso voi stessi. In ogni cosa che porterete a termine, troverete qualcosa di sbagliato o di modificabile. Le persone che vi staranno attorno, però, non saranno affatto d'accordo con voi. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a essere maggiormente flessibili.

Sagittario (8° posto): l'aver tirato troppo la corda in amore vi porterà a una battuta d'arresto inaspettata. Non sarà bello trovarvi in questa situazione, ma potrete trovare la soluzione giusta per arginare le conseguenze. Attenzione a non farvi passare per vittime perché questo non sarà l'atteggiamento giusto.

Previsioni astrologiche del giorno 22 giugno: gli ultimi posti in classifica

Cancro (9° posto): sarete contenti all'idea di cominciare una nuova storia d'amore, ma la paura di essere eccessivamente precipitosi potrebbe farvi tornare sui vostri passi. Affronterete una lotta costante tra mente e cuore che, in questo contesto, non vi consentirà di prendere una decisione definitiva.

Capricorno (10° posto): questa giornata sarà caratterizzata da una relazione sentimentale complicata.

Non dovrete perdere le speranze, ma sarà necessario parlarne con il partner. Solo in questo modo, potrete definire insieme i futuri obiettivi. Vi renderete conto di avere diverse cose in comune.

Ariete (11° posto): non avrete alcuna intenzione di giustificare le vostre scelte. Qualcuno potrebbe porvi domande inopportune e decisamente lontane dal contesto di appartenenza. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non rispondere in modo brusco. Sarà meglio mantenere un atteggiamento distaccato.

Vergine (12° posto): farete fatica a riposare bene. I mille pensieri vi terranno svegli la notte. Un valido aiuto potrebbe provenire dal mondo delle tisane, però, l'eccessiva pigrizia vi impedirà di prepararle al meglio. Probabilmente, sarà necessario cambiare qualcosa all'interno delle abitudini quotidiane.