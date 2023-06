Continua il percorso astrologico dei vari segni nel mese di giugno. Di seguito approfondiamo le indicazioni e l'oroscopo del 21 giugno 2023 con tutti i cambiamenti del giorno e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore torna una grande energia, sarete ancora più forti in questa seconda parte del mese. Nel lavoro sono favorite le persone che vogliono affrontare delle nuove prove.

Toro: per i sentimenti inizia una fase migliore, sono possibili dei nuovi legami da adesso. Nel lavoro non dovete sottovalutare chi è contro di voi, provate a portare il tutto a vostro vantaggio.

Gemelli: a livello sentimentale non mancheranno alcuni dubbi in questa fase, questo è il momento per realizzare qualcosa di nuovo. Nel lavoro alcuni dubbi non mancheranno anche a causa di Saturno in opposizione.

Cancro: in amore Venere aiuta in questo momento, cercate adesso di essere più comprensivi. A livello lavorativo sono favoriti coloro che vogliono concludere degli affari.

Leone: la Luna nel segno vi invita a vivere le relazioni in modo più tranquillo. Se ci sono degli impegni presi dovete rispettarli. Nel lavoro la mattinata è favorevole, portate avanti tutte le trattative.

Vergine: in amore il cielo è importante per le relazioni, una fase di agitazione adesso va superata. Nel lavoro Luna nel segno che favorisce gli incontri.

Stelle e oroscopo del 21 giugno 2023: la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso Venere è positiva, quindi rispetto al passato le cose andranno meglio. Nel lavoro sono molte le persone che erano contro di voi, ora dovranno ricredersi.

Scorpione: in amore è meglio agire con calma, sarete favoriti in questa giornata e anche più armoniosi.

Nel lavoro sfruttate tutto quello che arriva, il periodo attuale è da vivere con tranquillità.

Sagittario: a livello sentimentale la Luna è in buon aspetto e aiuta, ma al momento il consiglio è quello di non fare troppo. Nel lavoro c'è la capacità di vivere al meglio tutti i rapporti, avrete molte cose da fare in questa fase.

Capricorno: le stelle al momento portano delle difficoltà, potrete ricevere comunque qualcosa in più dai prossimi giorni. Nel lavoro state aspettando l'occasione per incrementare il vostro ruolo, ma attenzione a quello che c'è da gestire adesso.

Acquario: per i sentimenti è meglio non fare troppo adesso, questo vale anche per i molti che si sentono insoddisfatti in un rapporto. Nel lavoro sono possibili dei cambiamenti di gruppo o di mansione a breve.

Pesci: in amore le stelle sono della vostra parte e aiutano, non discutete per questioni legali. Nel lavoro qualsiasi tipo di scelta che farete ora dovrà essere maturata con tranquillità.