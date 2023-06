Nella giornata di giovedì 22 giugno 2023, l'Oroscopo vedrà ritornare in prima posizione il segno del Pesci, seguito da quello del Capricorno. Lo Scorpione potrebbe avere qualche difficoltà, mentre avrà un netto miglioramento il segno dell'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco, con la classifica giornaliera.

L'oroscopo di giovedì: Capricorno socievole

1° Pesci: le emozioni che potreste provare in questa giornata potrebbero regalarvi delle belle esperienze con il partner, ma anche farvi maturare ulteriormente come persone.

Sentirete di poter fare dello shopping con le persone a cui tenete di più.

2° Capricorno: avrete voglia di essere socievoli e inclini al dialogo, di fortificare la vostra relazione portandola ad affrontare una sfida insieme alla persona amata. L'allegria potrebbe essere una caratteristica di questa giornata che no perderete molto facilmente.

3° Gemelli: finalmente riuscire a esprimervi e ciò potrebbe essere utile anche far evolvere la vostra relazione amorosa. L'ambito pecuniario potrebbe trovare una piena realizzazione grazie ad affari molto promettenti sul piano comunicativo. Secondo l'oroscopo anche le energie potrebbero portarvi delle novità.

4° Acquario: vi sentirete come una macchina piena di energie che sarà in grado di fare qualunque cosa, sia sul lavoro che in ambito domestico.

Le varie sfide non vi potranno intimorire, soprattutto se avete già avuto a che fare con qualcosa di simile.

Conoscenze nuove per Ariete

5° Leone: avrete una grinta davvero straordinaria, che vi conferirà una capacità di movimento fra un progetto e l'altro, ma sarà anche molto utile nel dedicarvi alla famiglia. Secondo l'oroscopo l'ambito amoroso potrebbe portare dei momenti di passionalità incredibili.

6° Ariete: avrete modo di fare qualche nuova conoscenza che potrebbe significare moltissimo sia per voi che per la vostra cerchia di amicizie. Sul lavoro ci sarà un lieve rallentamento dei vostri progetti che vi darà comunque modo di comprendere qualche piccolo errore.

7° Toro: potreste avere qualche segnale di stanchezza, ma che potrebbe non essere abbastanza per fermarvi e obbligarvi a fare una pausa.

Secondo l'oroscopo le amicizie saranno dalla vostra parte, ma avvertirete un certo disappunto da parte della famiglia.

8° Cancro: avrete qualche problema di lieve entità, che andrà risolto per non diventare abbastanza fastidioso, soprattutto in serata. Secondo l'oroscopo sarete alla ricerca di qualcosa che riesca a distrarvi dalla routine quotidiana e che vi dia nuovi spunti interessanti.

Vergine sottotono

9° Vergine: potreste sentirvi spesso giù di corda oppure preda di una nostalgia che riaffiorerà dal passato. Sarà utile fare qualcosa che possa distrarvi e che non sia necessariamente il lavoro. Esprimervi con il partner sarà sempre più difficile.

10° Sagittario: dovreste cercare di essere molto più pazienti con la famiglia e con il partner, siate anche meno intransigenti nei confronti dei colleghi.

Avreste bisogno di staccare la spina dagli impegni quotidiani per qualche ore.

11° Bilancia: una attenta riflessione nei confronti del partner e della vostra storia d'amore in generale potrebbe essere utile per formulare una decisione da prendere con più criterio possibile. In famiglia si creeranno delle tensioni a causa di qualcosa di poco conto.

12° Scorpione: avrete un atteggiamento molto solitario, ma che al tempo stesso potrebbe apparire confuso agli altri. L'interazione potrebbe essere ridotta ai minimi termini e molti potrebbero non essere assolutamente in grado di scambiare idee soddisfacenti anche per il lavoro.