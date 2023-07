Giovedì 13 luglio troviamo sul piano astrale la Luna transitare nell'orbita dei Gemelli, mentre il Nodo Nord risiederà nel segno dell'Ariete. Giove assieme a Urano, intanto, proseguiranno la sosta in Toro, così come Nettuno insieme a Saturno resteranno stabili in Pesci. Plutone, invece, protrarrà il moto in Capricorno come il Sole rimarrà nel domicilio del Cancro. Venere e Mercurio, infine, stazioneranno nel segno del Leone, nel frattempo Marte sosterà in Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Bilancia, meno entusiasmante per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Ariete: riflessivi. Secondo l'oroscopo di giovedì 13 luglio, i nati Ariete potrebbero svestirsi dell'abito dell'irruenza per indossare un capo che strizzi l'occhio a un mood decisamente più morigerato e riflessivo, qualità che saranno una manna dal cielo per evitare che il segno di Fuoco commetta errori grossolani.

2° posto Gemelli: a testa alta. Nonostante le avversità e le complicazioni legate al periodo professionale, i nati Gemelli parranno affrontare questo giovedì a testa alta, quasi infischiandosene di colleghi invidiosi o capi troppo legati al loro potere.

3° posto Bilancia: amore top. Giornata di metà settimana che vedrà, c'è da scommetterci, i nati Bilancia avere una marcia in più nel ménage amoroso, specialmente la seconda e la terza decade che si riscopriranno oltremodo attenti alle esigenze della dolce metà.

I mezzani

4° posto Leone: focus relazionale. Il rapporto con gli altri sembrerà essere il leitmotiv portante di questo giorno estivo per i nati Leone, in quanto quest'ultimi saranno più propensi del solito a intavolare fresche discussioni o spingersi nella conoscenza di nuove persone.

5° posto Toro: liberazioni. Ottime le effemeridi di casa Toro per sgomberare l'ufficio, l'automobile o la loro abitazione da oggetti ingombranti e non più utili come un tempo, liberarsi di tali zavorre di stampo materialistico donerà al segno Fisso la possibilità di alleggerire anche le pressioni cerebrali.

6° posto Acquario: progetti interessanti. Qualcosa che farà parte dell'ambiente professionale, perlopiù un progetto in fase embrionale, potrebbe colpire positivamente i nati Acquario questo giovedì, col segno d'Aria che non si lascerà sfuggire l'occasione di fiondarcisi a capofitto.

7° posto Sagittario: voglia di spensieratezza.

Più che tornare su vecchie dinamiche amorose o sottolineare eventi ciclici al lavoro, i nati Sagittario sembreranno nutrire il forte desiderio di spensieratezza, col segno di Fuoco che preferirà trascorrere del tempo con gli amici piuttosto che occuparsi del resto.

8° posto Cancro: svolte improvvise. Giovedì di luglio dove i nati Cancro osserveranno, con buona probabilità, il percorso esistenziale che avevano tracciato in precedenza accorgendosi che ci sarà bisogno di imboccare un sentiero diverso improvvisamente.

9° posto Pesci: incompresi. Avete presente il cliché dei film horror dove il protagonista viene bersagliato da una figura terrificante ma parenti e amici stentano a credergli? I nati Pesci avranno buone chance di provare una sensazione analoga, provando invado a far comprendere le loro motivazioni al mondo circostante.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: svogliati. Semaforo acceso sul rosso per ciò che concernerà la voglia di rimboccarsi le maniche che metteranno in campo i nati Capricorno, in quanto quest'ultimi si riscopriranno accidiosi sia al lavoro che nel nucleo domestico.

11° posto Vergine: fragili. Sarà più semplice questo giovedì per i nati Vergine, ancor di più per il primo decano, risultare vulnerabili agli occhi altrui e ciò li renderà "prede" appetibili per coloro che vorranno metterli alla berlina.

12° posto Scorpione: orgogliosi. A prescindere che si accorgano o meno di aver preso una decisione errata o essersi comportati malamente con qualcuno, i nati Scorpione potrebbero comunque tenere il punto e dimostrarsi particolarmente orgogliosi.