Nella giornata di venerdì 14 luglio 2023, l'Oroscopo rivedrà in prima posizione il Capricorno, segno favorito di questa giornata, seguito dall'Ariete. Mentre i segni di terra saranno in ribasso, quelli di acqua saliranno.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì, segno per segno: Sagittario rilassato

1° Capricorno: fare nuove amicizie potrebbe darvi una energia e un buonumore che non vi aspettavate, e che con qualche piccolo accorgimento potrebbe migliorare ulteriormente nel corso della serata.

Ci saranno occasioni finanziarie da cogliere al volo, secondo l'oroscopo.

2° Ariete: avrete delle belle sorprese da parte delle persone che più vi amano, e con tanti progetti sul lavoro avrete delle soddisfazioni che al momento potrebbero incrementare e di molto l'ambito finanziario. Darvi del tempo libero per poter esprimervi con la creatività sarà un vero e proprio toccasana.

3° Sagittario: le incomprensioni finalmente cederanno il posto ad un clima molto più comprensivo e rilassato, in grado di rendere anche le tempeste più turbolente degli arcobaleni permanenti. Secondo l'oroscopo, con gli affari avrete una ripresa che prometterà molti investimenti.

4° Leone: ci saranno delle novità in amore che sicuramente vi metteranno addosso una carica senza precedenti.

Il vostro lato romantico apparirà in tutta la sua interezza, dando vita anche a qualche riflessione interessante per la famiglia e per gli affetti che vi circondano.

Nuove esperienze per Scorpione

5° Scorpione: avrete modo di sperimentare una nuova esperienza che potrebbe fare bene sia alla vostra relazione amorosa che a voi come individui.

Sicuramente l'ambito affaristico potrebbe procedere molto spedito grazie ad una bella fortuna inaspettata.

6° Pesci: fare una amicizia in questo periodo per voi significherà sostanzialmente uscire un po' di più di casa, ma questo potrebbe giovare di molto alla vostra salute sia fisica che mentale. Il lavoro potrebbe trovare in questa giornata una ripartenza molto più avanzata.

7° Bilancia: avvierete una fase di riflessione nei confronti di voi stessi, e con un po' di sforzo riuscirete a liberarvi di tutto ciò che vi ha fatto male nell'ultimo periodo. Potreste riscontrare delle nuove amicizie in una situazione tutt'altro che conviviale, secondo l'oroscopo.

8° Vergine: ciò che vorreste in questo momento potrebbe non essere disponibile, però sarete disposti ad accettare l'attesa se si verificheranno delle belle sorprese. Dovrete procedere molto lentamente quando si tratterà di denaro, perché qualche sacrificio adesso servirà per coprire alcune spese.

Acquario con il morale a terra

9° Gemelli: fare del vostro meglio sul piano amoroso potrebbe non valere a nulla senza una riappacificazione, e gli estremi per questo potrebbero essere molto difficili da raggiungere in questo momento.

Sperare in un giro di vite sul lavoro potrebbe farvi sentire più motivati.

10° Toro: fare qualche piccola pausa sarà utile e al tempo stesso un po' difficile a causa di qualche impegno imprevisto che dovrete affrontare. Potrebbero esserci delle avvisaglie nella vostra relazione che vi faranno comprendere molto di più sul vostro partner.

11° Acquario: purtroppo ci saranno scarse possibilità di rivedere il vostro umore risalire e di ridimensionare la vostra posizione in famiglia, ma potreste avere qualche chance sul posto di lavoro riguardo ad un progetto a cui tenete particolarmente e che finora non avete mai avuto il tempo di concretizzare.

12° Cancro: rivedere qualche progetto professionale per migliorarlo potrebbe essere molto utile così come allontanarvi da alcune amicizie che potrebbero essere di ostacolo per la vostra crescita personale, secondo l'oroscopo. Sincerarvi del vostro stato di salute sarà doveroso nei vostri stessi confronti.