Sabato 22 e domenica 23 luglio troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel domicilio della Bilancia, mentre il Sole cambierà sede zodiacale spostandosi dal segno del Cancro al Leone (dove risiedono Venere, Lilith e Mercurio). Marte, invece, protrarrà il moto in Vergine, così come Nettuno insieme a Saturno resteranno stabili nell'orbita dei Pesci. Il Nodo Nord, intanto, continuerà il transito in Ariete come Plutone proseguirà la sosta in Capricorno. Urano assieme a Giove, in ultimo, permarranno nel segno del Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Vergine, meno roseo per Capricorno e Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: dinamici. Ottime le effemeridi di casa Vergine nelle giornate di sabato e domenica per riprendere le redini di attività interrotte o procrastinate in precedenza, col segno di Terra che beneficerà di un splendido mood dinamico che lo aiuterà a presenziare in qualsiasi luogo desidererà.

2° posto Leone: cambio prospettico. Il Luminare maschile, già dalla mattinata di domenica, si sposterà sui loro gradi dando vita a un significativo Stellium per i nati Leone, aspetto planetario che permetterà al segno Fisso di ammorbidire considerevolmente la loro visione esistenziale.

3° posto Sagittario: lavoro top. Secondo l'oroscopo del weekend 22-23 luglio, i nati Sagittario parranno avere la strada spianata nel mondo professionale, ancor di più chi tra loro è a capo di un team in quanto la loro propensione a valorizzare i talenti altrui sarà ai massimi livelli.

I mezzani

4° posto Bilancia: appoggi morali. I nati Bilancia, nel corso di queste due giornate di fine mese, potrebbero essere il punto di riferimento di un'amica o di una parente, col segno Cardinale che fornirà il suo sostegno morale alla stessa con consigli ad hoc.

5° posto Ariete: contatti. Il 22 e 23 luglio i nati Ariete farebbero meglio a porgere la dovuta attenzione a messaggi o chiamate sullo smartphone ma anche alla posta elettronica, in quanto sarà probabile che qualcuno cercherà di contattarli per avanzare loro un'allettante proposta.

6° posto Toro: riconciliazioni. Fine settimana estivo dove i nati Toro, ancor di più il secondo e terzo decano, saranno chiamati a seppellire l'ascia di guerra in un rapporto relazionale complicato facendo il primo passo verso la riconciliazione con la persona in questione.

7° posto Gemelli: dispersivi. Se da un lato la voglia di rimboccarsi le maniche dovrebbe essere presente nel carnet caratteriale di casa Gemelli in questo weekend, dall'altro lato i nativi parranno inclini a fiondarsi su troppe attività in contemporanea rischiando di disperdere le esigue energie a disposizione.

8° posto Cancro: poca sopportazione. Il caldo, i capricci di un figlio o le lamentele del partner potrebbero essere alcune questioni che, nel corso di questo fine settimana di luglio, porteranno i nati Cancro a essere ben poco avvezzi a sopportare ciò che non gradiranno.

9° posto Pesci: mire che si allontanano. Il rischio che presumibilmente correranno i nati Pesci nelle quarantotto ore in questione sarà di dover fare i conti con un contrattempo legato al raggiungimento di un loro obiettivo, ad esempio accorgendosi che servirà una licenza prima di ottenere quel brevetto.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: mani bucate. Sarà facile che in questo weekend i nati Capricorno, prima decade in primis, si lascino prendere le mano da una sessione di shopping spendendo più della somma di denaro messa precedentemente in preventivo per tali acquisti.

11° posto Scorpione: distratti. Mentre l'estate si appresterà a entrare nel vivo, i nati Scorpione si riscopriranno sovente immersi nei loro pensieri non soltanto in spiaggia o al ristorante ma anche quando ci sarà da faticare nel luogo di lavoro.

12° posto Acquario: domenica flop. Dopo un sabato impegnativo ma pressoché routinario, i nati Acquario avranno buone chance di doversi rapportare a una domenica estiva da toni accusatori in coppia, dove il partner punterà il dito verso di loro addebitandogli il poco tempo trascorso ultimamente assieme.