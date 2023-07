L'oroscopo del 21 luglio 2023 consiglia agli Ariete di staccare la spina e organizzare una piccola vacanza con la persona amata. Per i Sagittario sarà una giornata buona dal punto di vista dell’amore, invece per chi lavora e appartiene al segno del Capricorno sarà una giornata chiarificatrice. A seguire l’astrologia per la giornata di venerdì 21 luglio e le previsioni con le pagelle zodiacali.

Amore e lavoro, secondo l'oroscopo di venerdì 21 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo meritate una pausa dal mondo esterno. Se avrete modo di fare una gita fuori porta, l’Oroscopo dell’amore consiglia di godervi l’affetto del vostro partner e di creare nuovi momenti indimenticabili insieme.

Per molti lavoratori non è tempo di vacanze, ci sono troppe cose da portare a termine prima di Ferragosto. Voto: 7

Toro – In amore, evitate le persone che hanno il potere di irritarvi. Le interferenze esterne scatenano sempre tensioni in famiglia e nei rapporti di coppia. Attenzione alla gelosia, potreste fare una terribile scenata che metterà a rischio tutto ciò che avete creato voi e il vostro partner. In campo lavorativo, questo periodo favorisce quelli che devono fare dei colloqui o che devono firmare contratti. Voto: 6,5

Gemelli – L’estate favorisce gli innamorati, i flirt, le nuove conoscenze. Alcuni amori svaniscono insieme alla tintarella. Altri, invece, sono destinati a proseguire oltre.

In ogni caso, godetevi l’estate senza fare troppi progetti. Nel lavoro, lasciatevi ispirare. Ci sarà una rapida salita dei vostri affari. Voto: 7,5

Cancro – Per l’amore, questo è un periodo di alti e bassi. Se avete qualcosa d’importante da dire, siate sinceri e diretti, e poi lasciatevi tutto alle spalle. Affrontate l’estate con spirito d’avventura e non fatevi mai mancare lo svago, qualsiasi sia la vostra situazione.

Sul fronte del lavoro, è giunto il momento di prendere una decisione definitiva. Un taglio nelle spese potrebbe aiutarvi. Voto: 6

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 21 luglio, amore e lavoro: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Periodo ricco di momenti felici in amore. Vi divertirete in qualsiasi posto, ma le cose belle durano poco e qualche nuvola potrebbe oscurare la vostra vita amorosa.

Se siete in cerca di un buon impiego, le vostre possibilità sono in aumento. Se dovete chiarirvi con un collega o un superiore, meglio farlo entro 24 ore. Voto: 7,5

Vergine – In amore, avete le energie giuste per pensare al futuro di coppia. Anche per i single questo è un periodo incoraggiante. Preparatevi a vedere nascere emozioni importanti. Questi transiti planetari potrebbero far divampare la passione soprattutto nelle coppie che hanno attraversato momenti di crisi. In campo lavorativo, quelli che continuano a lavorare senza tregua hanno bisogno di riposo assoluto e di tranquillità. Voto: 7

Bilancia – Parlando d’amore, alcune coppie si divertiranno, altre invece finiranno per discutere di questioni molto importanti.

L’oroscopo consiglia di non perdere tempo per far capire all’altra persona che avete ragione, meglio farsi una nuotata, una passeggiata, oppure una lettura. In campo lavorativo, dovete aumentare le collaborazioni e i contatti importanti che possono aiutarvi a fare carriera. Voto: 6,5

Scorpione – Se l’insoddisfazione e la voglia di tradire vi prende, il vostro rapporto di coppia rischierà di andare alla deriva. Fate attenzione alle tentazioni, se provate ancora sentimenti autentici nei confronti del vostro partner. L'oroscopo del lavoro afferma che alcuni nati in Scorpione otterranno un trasferimento di sede, oppure un aumento di guadagno.

Voto: 6,5

La giornata di venerdì 21 luglio secondo l'oroscopo per la vita sentimentale e lavorativa: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Buona giornata per l’amore e i sentimenti. Lasciate indietro timidezza, pessime abitudini e dubbi. Questa è la stagione del corteggiamento, della passione, dell’amore. I single, però, devono frequentare di più il mondo che c’è oltre la finestra della casa. Quelli che sono stanchi di lavorare, di fare sempre le stesse commissioni, dovrebbero pianificare una piccola vacanza così torneranno al lavoro con più grinta. Voto: 7

Capricorno – Se la vostra relazione d’amore è datata e sta vivendo una grande crisi, oppure siete attratti da un’altra persona diversa dal vostro partner, è il momento di fare chiarezza nella vostra testa e vedere la realtà con i vostri occhi.

In campo lavorativo, diminuiscono i guadagni e aumentano le spese. Con alcuni vostri collaboratori potreste chiarire alcune questioni nate negli ultimi giorni. Voto: 6

Acquario – In amore, siete un po’ insoddisfatti. Vorreste qualcosa di più, qualcosa di meglio dalla vostra relazione romantica. Si tratta solo di stanchezza fisica, stress o caldo. Nell’ambito lavorativo, valutate attentamente le proposte che ricevete in questo periodo. Alcuni lavoratori riceveranno un aumento di guadagno, mentre gli altri dovranno faticare il doppio per arrivare a fine mese. Se appartenete a questa seconda categoria, non demoralizzatevi, presto troverete il lavoro che fa per voi. Voto: 6

Pesci – Nell’ambito amoroso, è il momento di prendervi i vostri spazi.

Gli ultimi anni sono stati pressati da troppi pensieri, troppe preoccupazioni. Adesso è il momento di cancellare gli eventi negativi dalla vostra testa e di pianificare il futuro con più ottimismo. Nel lavoro, alcuni di voi sono riusciti a recuperare il tempo perso, mentre gli altri hanno raccolto i frutti delle loro fatiche. Voto: 6,5