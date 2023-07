L'oroscopo del 15 e 16 luglio ci informa sull'andamento lavorativo nel weekend dei 12 segni zodiacali. Il Sagittario si renderà particolarmente utile, mentre i Pesci dovranno essere meno pigri. Scopriamo ora nel dettaglio tutti i segni dello zodiaco.

Le previsioni zodiacali dei primi segni segni

Ariete: durante il fine settimana potreste ricevere delle valide proposte lavorative, ascoltate attentamente di cosa si tratta ma non prendete decisioni affrettate. Siate padroni del vostro destino.

Toro: per quel che concerne l'attività lavorativa avrete un po' di insofferenza e tenderete spesso a polemizzare riguardo alle mansioni che vi verranno assegnate.

Cercate di non esagerare, soprattutto con i vostri superiori.

Gemelli: non è un buon momento per fare delle scelte lavorative importanti, non abbiate troppa fretta e cercate di decidere avendo tutti gli elementi a vostra disposizione. La calma è la virtù dei forti.

Cancro: sul lavoro potrebbero verificarsi degli impresti che, nel caso, vi costringeranno a dedicare molto più tempo del previsto all'attività professionale. Come al solito mettetevi a disposizione e dimostrate di tenere alla causa.

Leone: per quel che riguarda il lavoro state passando sicuramente un buon momento, continuate così e cercate di evitare inutili distrazioni. Non è escluso un avanzamento di carriera nel breve periodo.

Vergine: potreste essere chiamati a collaborare su un progetto lavorativo particolarmente importante, che vi darà tutta l'importanza che meritate.

Fate il gioco di squadra e risulterà un progetto vincente.

L'oroscopo della seconda sestina

Bilancia: non credete a tutto quello che sentite, probabilmente in questo momento specifico non sarebbe una buona idea quella di lasciare la strada vecchia per una nuova. Accontentatevi di ciò che avete.

Scorpione: il lavoro potrebbe darvi delle grandi soddisfazioni, a patto che affrontiate con determinazione e costanza alcune attività che vi verranno propinate.

Non perdete mai di vista il vostro principale obiettivo.

Sagittario: per quel che riguarda l'ambito lavorativo avrete la possibilità di rendervi particolarmente utili e di essere molto apprezzati da colleghi e superiori. Rimanete umili e nessun traguardo vi sarà precluso.

Capricorno: è arrivato il momento di risposarvi un pochino, cercate di delegare maggiormente o comunque riservate del tempo al vostro benessere fisico e mentale.

Sarà fondamentale per acquisire nuova energia.

Acquario: potreste essere un po' delusi in ambito professionale, vi aspettavate probabilmente qualche gratificazione che sta tardando ad arrivare. Non disperate e non date niente per scontato.

Pesci: non fate vincere la pigrizia e cercate di essere sempre attivi. Qualcuno potrebbe notare la vostra lentezza sul lavoro e provocarvi dei problemi con i vostri superiori. Non passate dalla parte del torto.