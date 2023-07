L'oroscopo della giornata di mercoledì 12 luglio prevede un Ariete avvolto dalle emozioni grazie a Venere in trigono, mentre Leone dovrà evitare inutili battibecchi con il partner. Scorpione potrebbe essere un po' troppo permalosi, mentre le abilità dei nativi Cancro saranno riconosciute. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 12 luglio.

Previsioni oroscopo mercoledì 12 luglio 2023 segno per segno

Ariete: giornata di mercoledì favorevole grazie a Venere. Sarete avvolti dalle emozioni, e con la voglia di condividere tutto della vostra vita con la persona che amate.

In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio a partire da questa giornata. Anche se sarà per poco, approfittate del momento per risolvere alcune faccende rimaste in sospeso. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che vedrà la Luna in congiunzione secondo l'oroscopo. Di contro Venere sarà ancora in quadratura, e non sempre le vostre emozioni nei confronti del partner potrebbero esservi chiare. In ambito lavorativo Mercurio non sarà più dalla vostra parte. Anche se avrete buone competenze, dovrete avere le idee chiare su quel che state andando a fare. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Single oppure no, Venere porterà benefici nella vostra storia d'amore, regalandovi momenti davvero piacevoli, da vivere con la vostra fiamma.

Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sul sostegno di Mercurio nel prossimo periodo, che potrebbe portare a risultati più interessanti. Voto - 7️⃣

Cancro: il pianeta Mercurio lascerà il vostro cielo a partire da questa giornata, ciò nonostante le vostre abilità al lavoro saranno comunque riconosciute. Continuate dunque a dare il meglio di voi.

In amore godrete di una relazione stabile e abbastanza responsabile e matura grazie alla Luna in sestile dal segno del Toro. Anche voi single vi sentirete più a vostro agio con nuove conoscenze. Voto - 8️⃣

Leone: l'arrivo del pianeta Mercurio nel vostro cielo potrebbe dare inizio a un periodo di crescita in ambito professionale.

Potrebbe arrivare quella spinta che stavate aspettando per poter godere di una posizione professionale più agiata. In amore Venere sarà favorevole, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche piccola incomprensione e battibecco inutile. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo migliore sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna vi sorriderà dal segno del Toro, e vi permetterà di godere di una relazione più affiatata, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio si metterà alle vostre spalle, ma con Marte nel segno, sarete in grado di reagire e gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Bilancia: cercherete di vivere il vostro rapporto con maggior cura in questo periodo un pò meno impegnativo.

Sul fronte lavorativo infatti potrete contare sul sostegno di Mercurio, che vi aiuterà nei vostri progetti professionali e andare più leggeri. In amore dunque potrete curare di più il rapporto con il partner e godere di un'intesa maggiore. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in opposizione potrebbe rendervi un po' troppo permalosi in questa giornata di mercoledì. Single oppure no, non ci sarà alcun bisogno di prendervela per questioni da poco, che potrebbero solo ingigantirsi. Per quanto riguarda il lavoro perderete il supporto di Mercurio, ora in quadratura. Alcune idee potrebbero non essere così brillanti. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di mercoledì. Potrete contare su Venere in buon aspetto per godere di una relazione appagante.

Voi single risulterete più attraenti. In ambito lavorativo arriverà Mercurio a darvi una mano con le vostre mansioni. Con le giuste idee, otterrete risultati migliori. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Dimostrerete maggior responsabilità e maturità nei confronti della vostra fiamma, costruendo un rapporto più forte e appagante. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare idee più interessanti ora che Mercurio non sarà più in opposizione. Lentamente, riuscirete a recuperare terreno. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale difficile in questa giornata di mercoledì. La Luna e Venere saranno contrari, e il vostro atteggiamento non sarà sempre così apprezzabile nei confronti del partner.

Sul fronte professionale le cose peggioreranno ulteriormente, considerato che Mercurio si troverà in opposizione. Voto - 5️⃣

Pesci: periodo abbastanza sereno per voi nativi del segno. La giornata di mercoledì si rivelerà piacevole per la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante riuscirete comunque ad essere particolarmente produttivi. Voto - 8️⃣