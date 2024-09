L'oroscopo della giornata di sabato 28 settembre prevede un Leone più generoso in amore, aiutato dalla Luna in buon aspetto, mentre i Pesci saranno pieni di idee e energie da sfruttare al lavoro. I nativi Cancro non dovranno essere impulsivi nelle proprie iniziative, mentre l'Acquario non dovrà essere plateale nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo sabato 28 settembre 2024 segno per segno

Ariete: questo sabato si rivelerà piuttosto convincente per voi nativi del segno. I sentimenti verso il partner saranno chiari e la vostra relazione di coppia sarà romantica e appagante.

Nel lavoro attenzione a non prendere d'istinto le vostre decisioni. Con Mercurio e Marte in cattivo aspetto, infatti, potreste commettere gravi errori di valutazione. Voto - 7️⃣

Toro: un quadro astrale purtroppo non all'altezza delle aspettative secondo l'Oroscopo. Il vostro modo di amare non sarà così efficace con il partner, anzi, potrebbe scatenare l'effetto opposto. Con la Luna e Venere contro, non potrete avere grandi pretese per il momento. Nel lavoro sarete capaci di analizzare bene la situazione e trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che sarà più coinvolgente all'inizio di questo fine settimana. La Luna in sestile dal segno del Leone vi metterà nelle condizioni di poter vivere un rapporto appagante con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale sarete tra i migliori del settore al momento. Con il sostegno di Giove e Mercurio, avrete sempre una nuova idea da trasformare in successo. Voto - 9️⃣

Cancro: attenzione a non essere troppo impulsivi nelle vostre iniziative professionali. Con Mercurio in cattivo aspetto, non sempre le vostre idee potrebbero rivelarsi efficaci.

In amore la vostra relazione sarà emozionante e matura. Il sostegno del partner sarà importante in questo periodo, ma riuscirete anche a trovare momenti di romanticismo da vivere. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di essere più generosi nei confronti del partner, nonostante Venere in quadratura.

Questo però non vorrà dire che i problemi tra voi e il partner spariranno del tutto. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti. Presto potrete raccogliere i frutti del vostro duro impegno. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale gradevole in campo amoroso. Godrete di una relazione davvero affiatata grazie a Venere in sestile. Se siete single non abbiate paura di creare nuove connessioni. In ambito lavorativo sarete molto attenti a quello che fate, utilizzando le vostre energie in maniera ponderata. Voto - 8️⃣

Bilancia: settore professionale nel complesso valido in questa giornata di sabato. Mercurio sarà in buon aspetto e avrete idee interessanti per i vostri progetti. Con Giove in trigono sarete anche un po' fortunati, ma attenzione a Marte in cattivo aspetto.

In amore questo cielo vedrà la Luna in buon aspetto. Preferirete vivere il vostro rapporto in maniera più matura e intima, creando una connessione speciale con il partner. Voto - 8️⃣

Scorpione: il rapporto con il partner potrebbe risentirne di questa Luna in quadratura in questo sabato di settembre. Single oppure no, sarete comunque romantici grazie a Venere, ciò nonostante potreste non essere capaci a mostrare al meglio le vostre emozioni. Nel lavoro sarete pieni di energie, con una creatività invidiabile che vi porterà lontano. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Questa splendida Luna in trigono vi spingerà a dare un tono più romantico e maturo alla vostra relazione di coppia, con l'occasione di poter rafforzare il vostro legame.

Nel lavoro avrete Mercurio in sestile, che porterà buone idee per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: non sarà il periodo più adatto per essere logici o razionali secondo l'oroscopo. Con Mercurio in quadratura dal segno della Bilancia, avrete bisogno di una guida che vi indichi cosa sia più opportuno per i vostri progetti professionali. In amore Venere sarà dalla vostra parte e il sostegno del partner sarà fondamentale per non cadere in un periodo di crisi. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che non vi darà grandi possibilità in amore. Con la Luna e Venere negativi, tra voi e il partner non ci sarà un grande appeal, anzi. Il vostro atteggiamento, a tratti plateale, potrebbe soltanto allontanarvi dalla vostra anima gemella.

In campo professionale Mercurio e Giove saranno favorevoli. Avrete buone occasioni per i vostri progetti, che non dovrete assolutamente sprecare. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di sabato convincente in ambito professionale. Questo cielo vedrà il pianeta Marte in trigono, che vi darà energie utili per i vostri progetti. Lentamente sarete capaci di mettere sul piatto interessanti iniziative. In amore ci penserà il pianeta Venere a regalarvi piacevoli emozioni con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣