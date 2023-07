L'oroscopo del 22 e 23 luglio è pronto a dare delucidazioni sull'andamento del weekend dal punto di vista lavorativo. L'Acquario potrebbe fare dei sacrifici, mentre la Vergine dovrà essere innovativa.

Scopriamo ora le previsioni astrali di tutti i segni zodiacali per il fine settimana.

Le previsioni astrologiche del 22-23 luglio sotto l'aspetto lavorativo: i primi sei segni

Ariete: per quel che concerne l'ambito lavorativo dovrete dimostrare maggiore calma e non fatevi prendere da facili entusiasmi. La tranquillità in queste giornate sarà la vostra arma vincente.

Toro: potreste ricevere delle buone proposte professionali, in parecchi si stanno rendendo conto delle vostre capacità. Cogliete l'attimo e valutate tutto quello che ritenete possa permettervi di fare un salto di qualità.

Gemelli: non siate timidi e cercate di far valere le vostre idee, se saranno interessanti vedrete che verranno prese seriamente in considerazione. Il vostro punto di vista non è ininfluente come credete voi.

Cancro: potrebbe essere il fine settimana per acquisire più fiducia in voi stessi per quel che concerne l'ambito lavorativo. Se avevate perso un po' di smalto avrete la possibilità di acquisire nuove energie e tanta consapevolezza.

Leone: non tutte le proposte potrebbero fare al caso vostro, ma dal momento che arrivano consideratele come un buon segnale.

Riflettete bene su eventuali scelte e state attenti a tutti i particolari.

Vergine: per quel che riguarda il lavoro cercate di essere originali e innovativi, solamente in questo modo potrete lasciare il segno. Non fidatevi troppo di alcuni colleghi particolarmente invidiosi.

Previsioni zodiacali del fine settimana nell'ambito professionale: i restanti segni

Bilancia: non basate tutto sul lavoro, a volte è bene fermarsi un pochino e ricaricare le energie. Sfruttate il weekend e andate fuori con le persone a voi care, fate il pieno di relax e assoluto riposo.

Scorpione: il lavoro potrebbe mettervi davanti ad un bivio e voi dovrete essere pronti a fare delle scelte.

Se non siete particolarmente soddisfatti fatelo presente, altrimenti scegliete altre strade senza indugiare.

Sagittario: potreste ricevere delle proposte di collaborazione che potrebbero farvi seriamente riflettere, qualsiasi decisione intendete prendere parlatene prima con i vostri superiori e siate corretti con loro.

Capricorno: l'aspetto lavorativo potrebbe togliervi un po' di brillantezza, soprattutto a livello mentale. Cecate di capire, utilizzando il fine settimana, se vale la pena tormentarvi o passare oltre.

Acquario: il lavoro potrebbe richiedervi dei sacrifici, potreste però avere dei riscontri economici molto positivi e appetibili. Sarebbe il caso di procedere spediti ma agite secondo ciò che vi indicano i vostri pensieri.

Pesci: nessun problema dal punto di vista lavorativo, se avete timore di non riuscire a consegnare in tempo un progetto non preoccupatevi perché tutto andrà per il verso giusto. Non fatevi prendere dallo sconforto nel caso ci siano alcuni impedimenti temporanei.