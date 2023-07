L'oroscopo dal 24 al 30 luglio è pronto a dare delucidazioni sull'andamento settimanale dal punto di vista del lavoro. La Vergine potrebbe lavorare su un progetto importante, mentre i Pesci non dovranno sentirsi appagati.

Scopriamo ora le previsioni astrali dei 12 segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali dal 24 al 30 luglio sul lavoro: i primi sei segni

Ariete: il lavoro sta andando molto bene. Siete felici, oltretutto, anche dell'ambiente lavorativo nel quale potete svolgere serenamente la vostra professione. Continuate su questa strada e consoliderete la vostra posizione.

Toro: il momento non sarà dei migliori, soprattutto in riferimento alla fatica e allo stress lavorativo. Dovrete stringere i denti e andare avanti, arriveranno momenti migliori e questo grosso sacrificio sarà solo un ricordo.

Gemelli: non preoccupatevi di alcune chiacchiere, dimostrate di essere intelligenti e guardate oltre. I vostri superiori hanno tutti gli elementi giusti per valutarvi e come professionalità non vi batte nessuno.

Cancro: il lavoro di squadra vi impedirà di mettervi eccessivamente in mostra, ma siete la forza trainante di ogni progetto e vi sarà riconosciuto. Pazientate un pochino e tutti i nodi verranno al pettine.

Leone: il lavoro sta prendendo gran parte delle vostre giornate, cercate anche di riposarvi e di curare i vostri interessi.

Il lavoro è fondamentale ma non abusatene, la salute potrebbe risentirne.

Vergine: gli astri sono dalla vostra parte, è arrivato il momento di rischiare. Quel progetto che tenevate custodito nel cassetto va tirato fuori, nessuno come voi sarà in grado di renderlo concreto.

Le previsioni zodiacali dal 24 al 30 luglio sotto l'aspetto professionale: i restanti segni

Bilancia: non è un momento florido per quanto riguarda gli affari, cercate di gestire bene la situazione e attendete momenti migliori. Qualche opportunità potreste averla e non dovete farvela scappare.

Scorpione: non lasciate la strada vecchia per quella nuova, sono tante le insidie che potreste trovare.

Tutto sommato attualmente non state particolarmente male, cercate di non peggiorare la situazione.

Sagittario: sarete particolarmente briosi e presi dalla voglia di fare, un progetto che risultava particolarmente complesso sta per essere portato a termine. La vostra tenacia risulterà determinante.

Capricorno: le cose non stanno andando come desideravate e le vostre capacità non sono minimamente in discussione, lo è solo la scarsa stima che avete di voi stessi. Evitate di piangervi troppo addosso e rimboccatevi le maniche.

Acquario: chiedete un incontro ai vostri superiori. È arrivato il momento, in maniera garbata, di comunicare tutte le vostre rimostranze. Se non sarete soddisfatti delle risposte, iniziate a pensare ad altri sbocchi lavorativi.

Pesci: un progetto che stavate portando a termine risulterà particolarmente gradito. Non entusiasmatevi troppo ma raccogliete il giusto merito, non sentitevi appagati e cercate sempre di dimostrare qualcosa di più.